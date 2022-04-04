陳曼娜

反起跑線聯盟｜70歲陳曼娜結局周強勢登場 霸氣回應近億身家傳聞

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現時70歲的陳曼娜近月不斷在電視框亮相，繼早前TVB播放的《家族榮耀》之後，這位「御用闊太」轉個戰場來到ViuTV，在劇集《反起跑線聯盟》中飾演「仇校長」強勢登場！今次唔係富貴上等人，而係「三高」上流一族：高學歷、高能力、高姿態！

見足陳曼娜十集片頭，第十一集終於現身喇！
見足陳曼娜十集片頭，第十一集終於現身喇！（圖片來源：《反起跑線聯盟》截圖）

等陳曼娜登場等足10集

其實在劇集一開始播放時，觀眾已經因為在片頭見到陳曼娜的踪影而十分期待，而基於她「御用闊太」的外號，不少人都誤以為她與劇中有錢佬Charles（潘燦良飾）有莫大關係。而第十一集講到孔校長（袁富華飾）因病倒下，陳曼娜以暫代校長「仇校長」的身份高姿態空降「樂悠悠幼稚園」，更銳意改革課程，令小朋友的成績有明顯進步。但另一方面，卻引起樂天派家長Nora（梁詠琪飾）的不滿。

陳曼娜 孔校長因病倒下。
孔校長因病倒下。（圖片來源：《反起跑線聯盟》劇照）
陳曼娜強勢登場。
陳曼娜強勢登場。（圖片來源：《反起跑線聯盟》劇照）
陳曼娜的角色除了在登場就挑起不和之外，在《反起跑線聯盟》的結局周中亦擔任重要一角，改推行舊制度的她雖然成功令到小朋友的學術成績進步，但卻令到學校氣氛一片沉寂。
陳曼娜的角色除了在登場就挑起不和之外，在《反起跑線聯盟》的結局周中亦擔任重要一角，改推行舊制度的她雖然成功令到小朋友的學術成績進步，但卻令到學校氣氛一片沉寂。（圖片來源：《反起跑線聯盟》劇照）

陳曼娜現實中一樣咁強勢

話明係「御用闊太」，陳曼娜現實中亦一樣強勢，是公認的圈中富婆，善於買樓投資，眼光獨到，高峰期曾手持九肚山、深灣軒、海名軒等多個豪宅單位，幾年前她搬新居，曾在社交網晒出宴客相，令她的海名軒2,500呎海景豪宅曝光。早已傳聞她有近億身家！

陳曼娜新居望住無敵靚景。
陳曼娜大屋對外能飽覽無敵維港靚景。（圖片來源：[email protected] Chan）
陳曼娜 之前曾經約埋一大班朋友返屋企近距離欣賞煙花。
之前曾經約埋一大班藝人朋友返屋企近距離欣賞煙花。（圖片來源：圖片來源：[email protected] Chan）
早前陳曼娜搬新屋，邀請一眾好友，淨係個飯廳都夠十多人影大合照，相當闊落。
陳曼娜大屋淨係個飯廳都夠十多人影大合照，相當闊落。（圖片來源：[email protected] Chan）

陳曼娜：淨係間屋都近億！

而對於陳曼娜擁有近億身家的傳聞，不時就會傳回陳曼娜的耳中，但對此她並不認同，因為她曾向傳媒表示，自己現時居住的單位已經價值近億，身家應該早已過億！不過陳曼娜亦都非常謙虛，她表示現時香港樓價貴得離譜，價值過億的物業多不勝數，而她投資磚頭的大計在近年已經轉戰美國和東南亞地區。

陳曼娜圈中人緣極佳，早前生日，宣萱、江美儀、行姐等都出席賀壽。
陳曼娜圈中人緣極佳，當中老中青藝人朋友都有。（圖片來源：[email protected] Chan）
陳曼娜最愛招呼朋友到家中作客。
陳曼娜最愛招呼朋友到家中作客。（圖片來源：[email protected] Chan）
陳曼娜 落地大玻璃，望住個靚景食飯零舍爽﹗
落地大玻璃，望住個靚景食飯寧舍爽！（圖片來源：[email protected] Chan）

陳曼娜拒回巢 指TVB「有大把人才」

久未露面的陳曼娜早前現身西九文化區戲曲中心大劇院，欣賞其好友兼資深傳媒人彭美施出品的新編粵劇《呂布情傾貂蟬》的開鑼演出，接受傳媒訪問時，她笑言知道新版的萬朱莎華由姚嘉妮飾演，但尚未有時間欣賞，至於會否考慮再返TVB拍劇，陳曼娜回應指TVB有大把人才，不用她這些老人家來拍。

陳曼娜
（圖片來源：圖片來源：[email protected] Chan）

直言以前拍TVB劇因為冇得揀

陳曼娜直言現時在外面拍劇比起以前在TVB時舒服好多，完全是兩回事。她指現時在外面每日開工不會超過10小時，人工又好好多。以前是TVB演員冇得揀，但她自言現在已是半退休狀態，拍劇只為過戲癮，所以可以揀劇本，有好劇本、好角色才會接演。

十月初五的月光｜前萬朱莎華陳曼娜自言半退休 拒再拍TVB劇
在ViuTV新劇《反起跑線聯盟》中，陳曼娜飾演校長仇劍秋，早前同劇演員梁詠琪、袁富華、潘燦良等曾一齊為她慶祝生日。（圖片來源：[email protected] Chan）

陳曼娜仔女都係醫生

陳曼娜育有一子一女，早年在誕下女兒後便與丈夫離婚，兒子Allen是畢業於哈佛大學的心臟科醫生，女兒Joie則是畢業於美國耶魯大學的牙醫學博士，陳曼娜仲有兩個可愛孫女，分別是現年4歲的外孫女Kaelyn，和現年1歲的孫女Eleanor。

十月初五的月光｜前萬朱莎華陳曼娜自言半退休 拒再拍TVB劇
陳曼娜經常在社交網大晒同外孫女Kaelyn的合照，大享天倫樂。（圖片來源：[email protected] Chan）
孫女Eleanor目前身在美國，在疫情下陳曼娜只能隔空為她慶祝1歲生日。
孫女Eleanor目前身在美國，在疫情下陳曼娜只能隔空為她慶祝1歲生日。（圖片來源：[email protected] Chan）

觀眾等陳曼娜等咗好耐喇！

撰文：東方新地圖片來源：《反起跑線聯盟》截圖、《反起跑線聯盟》劇照公、[email protected]影片來源：[email protected][email protected] (official)

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