反起跑線聯盟｜70歲陳曼娜結局周強勢登場 霸氣回應近億身家傳聞

現時70歲的陳曼娜近月不斷在電視框亮相，繼早前TVB播放的《家族榮耀》之後，這位「御用闊太」轉個戰場來到ViuTV，在劇集《反起跑線聯盟》中飾演「仇校長」強勢登場！今次唔係富貴上等人，而係「三高」上流一族：高學歷、高能力、高姿態！