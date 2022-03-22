反起跑線聯盟

反起跑線聯盟｜強尼 VS 森美 同樣48歲 網民票選最強MC 由呢位完勝

最新娛聞
東方新地

ViuTV劇《反起跑線聯盟》飾演梁詠琪老公的強尼（許博文），一向有「ViuTV一哥」之稱，不少ViuTV活動和節目都是由他擔任主持，近日有網民在討論區發帖，將他和森美（梁志健）放在一起比併誰是「最強MC」，雖然網民各有論點，但由這一位大比數勝出！

《反起跑線聯盟》強尼完勝森美

強尼和森美都是1973年出世，今年將踏入49歲、男校出身、藝名同樣取自其英文名的拼音，又同為人氣MC (主持），難怪網民會將兩人放在一起比較。網民大讚強尼執生技巧了得，又識搞氣氛，而森美主持風格有別於強尼，但講到主持技巧，大家都覺得二人不相伯仲﹗

反起跑線聯盟 強尼曾是建築師，精通兩文三語。
強尼曾是建築師，精通兩文三語。（圖片來源：《反起跑線聯盟》劇照）
反起跑線聯盟 森美被指講普通話能力非常普通。
森美被指講普通話能力非常普通。（圖片來源：新傳媒照片庫）

強尼憑3點大比數贏森美

網民指講主持技巧，各有各優點，但網民就讚強尼唱歌好聽，兼且精通兩文三語。有網民指森美英文流利，但卻不擅長講普通話，無比較無傷害。雖然有網民力撐森美自21歲大學畢業後便入行做DJ，資歷比強尼深厚得多，並且轉數快，更擅長控制場面和帶動現場氣氛。但也有不少網民批評森美愛「大恰細」，經常會不留情面地耻笑拍檔，好似小儀或其他節目拍檔只能做其「下把位」，令人相當尷尬，相反大讚強尼會顧及別人感受，從不令嘉賓或拍檔難受。最後強尼憑唱歌好聽、精通兩文三語及主持時顧及別人感受呢三點，以3,672票比722票大比數勝過森美，成功被網民封為「最強MC」。

反起跑線聯盟 強尼獲得多達3,672名網民支持。
強尼獲得多達3,672名網民支持。（圖片來源：網民留言截圖）

網民：變咗森美大哥之後唔同晒

反起跑線聯盟
（圖片來源：網民留言截圖）
反起跑線聯盟
（圖片來源：網民留言截圖）

網民：強尼會顧人感受

反起跑線聯盟
（圖片來源：網民留言截圖）
反起跑線聯盟
（圖片來源：網民留言截圖）

網民：強尼仲唱得！

反起跑線聯盟
（圖片來源：網民留言截圖）
反起跑線聯盟 也有網民認為兩人各有各優點。
也有網民認為兩人各有各優點。（圖片來源：網民留言截圖）

網民：森美生鬼啲，強尼穩重啲

反起跑線聯盟
（圖片來源：網民留言截圖）
反起跑線聯盟
（圖片來源：網民留言截圖）
反起跑線聯盟 強尼和梁詠琪劇中擔正做主角。
強尼近日和梁詠琪在劇集《反起跑線聯盟》中擔正做主角，人氣再度急升。（圖片來源：[email protected]

強尼棄做建築師入行

強尼中學就讀於伍華中學，大學則是修讀城市大學工程系，畢業後成為工程師，在27歲未入行時，便與建築公司秘書拍拖一個月後結婚，至今已有逾20年，並育有一子。由於父親是前港甲流浪球員許祖賢，強尼自小便熱愛踢足球，在大學時期曾是學校足球隊主力。30歲時強尼透過公開招募，成為有線球彩台的兼職主持，後棄做建築師正式入行，轉為全職主持。

反起跑線聯盟 強尼曾在有線電視擔任足球評述員。
強尼曾在有線電視擔任足球評述員。（圖片來源：[email protected]

主持《全民造星》彈起

2016年約滿有線後，強尼加入ViuTV，才開始有更多機會主持節目，2018年，他憑主持《全民造星》系列而走紅，開始頻頻接廣告，近年更踩過界拍劇，曾在2020年ViuTV劇《暖男爸爸》中飾演Lantau，加上唱功亦受到肯定，因而被封為「全尼」（全能藝人強尼的簡稱）。

反起跑線聯盟 強尼曾與肥仔@ERROR及黃劍文一齊上ChillGOOD TV節目《Music Panda》，大唱《造星》主題曲《前傳》、《E先生連環不幸事件》、《LadyKilla》等歌曲。
強尼曾與肥仔@ERROR及黃劍文一齊上ChillGOOD TV節目《Music Panda》，大唱《造星》主題曲《前傳》、《E先生連環不幸事件》、《LadyKilla》等歌曲。（圖片來源：《Music Panda》截圖）
反起跑線聯盟 被問到有否想過加入樂壇時，強尼笑言：「相信係因為我嘅身份唔係一個歌手，佢哋對我嘅要求唔會定得特別高，我唔敢講自己唱得好好，但係得到大家嘅讚美同埋喜歡，我係非常開心嘅。」
被問到有否想過加入樂壇時，強尼笑言：「相信係因為我嘅身份唔係一個歌手，佢哋對我嘅要求唔會定得特別高，我唔敢講自己唱得好好，但係得到大家嘅讚美同埋喜歡，我係非常開心嘅。」（圖片來源：《Music Panda》截圖）
反起跑線聯盟 強尼指公司加人工應該畀幕後、經理人
2020年強尼在人氣劇《暖男爸爸》中飾演Lantau，演技備受讚賞。（圖片來源：[email protected]
反起跑線聯盟 現實中強尼亦是個好老公好爸爸，不時同老婆囝囝一同出遊。
現實中強尼亦是個好老公好爸爸，不時同老婆囝囝一同出遊。（圖片來源：[email protected]

森美被指已「回塘」

而森美中學就讀喇沙書院，大學則修讀中大傳理系，畢業後參加商台《叱吒殺戮新大陸》入行成為DJ，在商台主持《公子會》、《早霸王》兩個節目多年，近年更為TVB主持節目《森美旅行團》系列及拍攝劇集《誇世代》等，亦大受歡迎。不過有網民直指他已「回塘」及欠新意，做主持狀態已不復當年好笑。

反起跑線聯盟 森美 森美片中所做的HIIT，意思為「高強度間歇訓練」。
森美兼DJ、主持及演員等職業於一身，亦同樣識唱歌，也十分全能。（圖片來源：[email protected]
反起跑線聯盟 森美 森美特登叫日本朋友幫佢買呢本雜誌做紀念。
早前仲被日本傳媒封為「國民主持」！（圖片來源：[email protected]
反起跑線聯盟 森美中學時讀過聖士提反書院，亦讀過男校喇沙書院。
森美中學時讀過聖士提反書院，亦讀過男校喇沙書院。（圖片來源：微博@森美）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]、微博@森美、《反起跑線聯盟》劇照

讀者留言

熱門文章

 