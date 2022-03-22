反起跑線聯盟｜強尼 VS 森美 同樣48歲 網民票選最強MC 由呢位完勝

ViuTV劇《反起跑線聯盟》飾演梁詠琪老公的強尼（許博文），一向有「ViuTV一哥」之稱，不少ViuTV活動和節目都是由他擔任主持，近日有網民在討論區發帖，將他和森美（梁志健）放在一起比併誰是「最強MC」，雖然網民各有論點，但由這一位大比數勝出！