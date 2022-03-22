反起跑線聯盟｜強尼 VS 森美 同樣48歲 網民票選最強MC 由呢位完勝
《反起跑線聯盟》強尼完勝森美
強尼和森美都是1973年出世，今年將踏入49歲、男校出身、藝名同樣取自其英文名的拼音，又同為人氣MC (主持），難怪網民會將兩人放在一起比較。網民大讚強尼執生技巧了得，又識搞氣氛，而森美主持風格有別於強尼，但講到主持技巧，大家都覺得二人不相伯仲﹗
強尼憑3點大比數贏森美
網民指講主持技巧，各有各優點，但網民就讚強尼唱歌好聽，兼且精通兩文三語。有網民指森美英文流利，但卻不擅長講普通話，無比較無傷害。雖然有網民力撐森美自21歲大學畢業後便入行做DJ，資歷比強尼深厚得多，並且轉數快，更擅長控制場面和帶動現場氣氛。但也有不少網民批評森美愛「大恰細」，經常會不留情面地耻笑拍檔，好似小儀或其他節目拍檔只能做其「下把位」，令人相當尷尬，相反大讚強尼會顧及別人感受，從不令嘉賓或拍檔難受。最後強尼憑唱歌好聽、精通兩文三語及主持時顧及別人感受呢三點，以3,672票比722票大比數勝過森美，成功被網民封為「最強MC」。
網民：變咗森美大哥之後唔同晒
網民：強尼會顧人感受
網民：強尼仲唱得！
網民：森美生鬼啲，強尼穩重啲
強尼棄做建築師入行
強尼中學就讀於伍華中學，大學則是修讀城市大學工程系，畢業後成為工程師，在27歲未入行時，便與建築公司秘書拍拖一個月後結婚，至今已有逾20年，並育有一子。由於父親是前港甲流浪球員許祖賢，強尼自小便熱愛踢足球，在大學時期曾是學校足球隊主力。30歲時強尼透過公開招募，成為有線球彩台的兼職主持，後棄做建築師正式入行，轉為全職主持。
主持《全民造星》彈起
2016年約滿有線後，強尼加入ViuTV，才開始有更多機會主持節目，2018年，他憑主持《全民造星》系列而走紅，開始頻頻接廣告，近年更踩過界拍劇，曾在2020年ViuTV劇《暖男爸爸》中飾演Lantau，加上唱功亦受到肯定，因而被封為「全尼」（全能藝人強尼的簡稱）。
森美被指已「回塘」
而森美中學就讀喇沙書院，大學則修讀中大傳理系，畢業後參加商台《叱吒殺戮新大陸》入行成為DJ，在商台主持《公子會》、《早霸王》兩個節目多年，近年更為TVB主持節目《森美旅行團》系列及拍攝劇集《誇世代》等，亦大受歡迎。不過有網民直指他已「回塘」及欠新意，做主持狀態已不復當年好笑。
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