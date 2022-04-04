反起跑線聯盟｜梁詠琪被網民指演技差不及李佳芯 與強尼演夫妻似做訪問
梁詠琪與強尼似做訪問多過夫妻
相對其它港劇，《反起跑線聯盟》的節奏明顯比較慢，而且劇情簡單直接，導演未有刻意留下伏線令觀眾「追看」。由於劇集主打輕鬆貼地的劇情，演員的發揮尤其重要，但就有網民反映，頭幾集在劇中飾演夫妻的梁詠琪和強尼欠缺夫妻之間的親密，更笑指二人似做訪問多於演戲。而另一方面，梁詠琪的演出亦被網民指不似做人阿媽，與囡囡陳雪瑤似親戚個女多過自己個女勁生外，貼地的劇情配以離地的演技，令觀眾難以投入。
梁詠琪演技不及李佳芯？
或者因為劇種類似的關係，不網民都不其然地將《反起跑線聯盟》與2018年TVB劇集《BB來了》相提並論，並將梁詠琪與當年憑此劇奪得視后的李佳芯作為比較。網民表示在對比之下，梁詠琪的演技可以話係差幾班，指李佳芯當年由抗拒做阿媽，到中後段愛女如命的變化拿捏到位；相反梁詠琪只是在交行貨，未能看得出她如何由一開始熱愛工作的事業女性，轉變成家庭主婦的心態變化，有欠層次，更笑指梁詠琪在電影《嚦咕嚦咕新年財》的演出才是她的演技巔峰之作，很有諷刺意味。
梁詠琪第九集爆Seed力挽狂瀾
雖然梁詠琪在劇集初段被網民狠批，但到中後段，開始被觀眾接納，尤其在第九集上演的一場鬧女戲碼更看得賞心悅目，勁有共鳴，甚至有網民表示感動落淚！劇情大概講述梁詠琪為了幫助女女實現升讀名校小學的理想，半推半就之下幫女女報讀補習班，但由於功課太多課程過於頻密，最終迫使女女陳雪瑤鬧脾氣想放棄，當時生病的梁詠琪當面痛罵女兒，女兒繼而嚷著要找嗲哋。突然之間，老公強尼從家門步入，女女如是者飛撲過去求嗲哋安慰，強尼更彈出一句「冷靜」，梁詠琪的怒火一發不可收拾，最終爆了兩大段金句，還成功引起不少網民共鳴，並表示類似的事情和說話，自己亦有親身經歷。
金句一）
好呀，你就係好嗲哋，我就係衰媽咪！係你一句話畀佢試吓考名校，我咪幫佢報名囉！報完名，我仲同佢上埋面試班，返到嚟我仲要洗衫、煮飯，我今日病到得返半條人命呀！我仲要同佢操卷、對功課，我覺得自己成個癲婆咁囉！你自己就好型咁行返屋企，一句叫我冷靜！
金句二）
我今日病，我唔煮飯，你就去叫外賣，同你個女慢慢食，食完我唔該你同佢刷牙、沖涼，最好同佢瞓埋覺！瑤瑤，你望住我，以後有咩事你就搵嗲哋得喇！唔使搵我！我唔識得做你媽咪呀！
看NG片睇吓梁詠琪嘅拍攝情況：
梁詠琪成功挽回局面呀！
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