反起跑線聯盟｜梁詠琪被網民指演技差不及李佳芯 與強尼演夫妻似做訪問

《反起跑線聯盟》話咁快就嚟到結局周，輕輕鬆鬆的親子題材成功引起了不少香港父母的共鳴，收視亦連續兩周錄得平均高達5.1點，成績理想。然而，自開播以來已經有網民將《反起跑線聯盟》與同類型親子劇集《BB來了》作比較，更直指梁詠琪演技完全被李佳芯比下去！