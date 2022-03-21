反起跑線聯盟｜詮釋五種典型父母 「放養」梁詠琪對抗「虎爸」潘燦良放笑彈
「放養型」父母-梁詠琪相隔十六年再拍劇 首演劇集女主角
梁詠琪（Gigi）自出道以來都以歌手身分示人，除了早年有拍過電影，要數劇集演出，大家應該只會記得她在2004年在無綫劇集《天涯俠醫》中飾演張家輝已過世的女友，其實Gigi拍過的劇集實在寥寥可數，而且都是以客串身份演出，這次在《反起跑線聯盟》首演女一，戲份重之餘，在劇中飾演全職媽媽的角色，是「放養型」父母。劇中的梁詠琪成立「反起跑聯盟」，希望小朋友能夠在開心的環境下成長，任由小朋友發展，發掘他們的興趣。
「樂天型父母」肥仔娟姐-緋聞情侶做夫妻
肥仔@ERROR去年被七仙羽師傅在節目上爆料指他「一早吼住」同台藝人娟姐（練美娟），二人因而傳出緋聞，當時肥仔與拍拖八年的初戀女友分手，娟姐更被無辜捲入「第三者」疑雲，不過後來雙方都有澄清，事件才告一段落。不過，七師傅一直想將二人撮合，網民亦對二人的戀情相當有興趣。今次他們在劇中飾演夫妻，是一對樂天知命型的父母，正面且樂觀，相信都會有唔少笑料，即使小朋友出現任何問題都笑着面對！
28歲陳欣妍首演「無知型」媽媽
2020年與新一代女神沈殷怡在ViuTV節目《美女郊遊遊》着比堅尼行山而成名的陳欣妍（Shirley），與沈殷怡被封為「Double S」，人氣一時無兩，這次在劇集中與林家熙飾演夫妻，是劇中最年輕的一對！劇中二人所飾演的是乜都唔識的「無知型父母」，年紀輕輕連自己都入世未深就要照顧自己的小朋友，只能邊學邊做，出現不少蝦碌情況。
周家怡做「單親媽媽」
周家怡近年演出不少ViuTV劇集，由2016年的《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》、2019年的《仇老爺爺》、2020年的《歎息橋》，無論口碑還是對她的評價都得到甚高的分數，這次她在《反起跑線聯盟》中飾演單親媽媽亦都是女主角之下，「單親獨撐型」的她沒有另一半的幫助，只可以靠自己去照顧小朋友，希望將自己最好的留給小朋友，非常刻苦耐勞！
潘燦良演尖「專制虎爸」
舞台劇演員潘燦良自2014年已經拍劇，又拍過不少電影，成為跨三界的演員，早已被認定為好戲之人，這次他在劇中飾演尖子爸爸，一直覺得小朋友要贏在起跑線，與Gigi組成的「反起跑線聯盟」對抗，「專制控制型」的他是典型「虎爸」，希望自己的小孩比別人出眾，要小朋友跟隨自己的安排及步伐去成長，深信有望子成龍的一日。
睇埋《反起跑線聯盟》的製作特輯：
今次卡士強勁呀！