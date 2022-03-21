反起跑線聯盟｜詮釋五種典型父母 「放養」梁詠琪對抗「虎爸」潘燦良放笑彈

ViuTV原創劇《反起跑線聯盟》於3月21日晚上9時30分首播，講述兩種教育理念不一的父母對立面，單睇演員名單已相當吸引，當中包括有首次擔正拍劇的梁詠琪，還有有舞台劇帝潘燦良，而且各人都代表著不同類型的典型香港父母！