反起跑線聯盟｜梁詠琪強尼帶頭響應「一人一張幼稚園相」COLLAR、MIRROR爭玩

由劉偉恒監製兼執導的ViuTV新劇《反起跑線聯盟》，將接檔話題劇《940920》在3月21日（周一）首播，劉偉恒日前在社交網發起「一人一張幼稚園相」挑戰，劇集演員梁詠琪、肥仔（梁業）和強尼等，先後上載童年照外，更連COLLAR和MIRROR成員都爭住響應！