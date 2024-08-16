《反起跑線聯盟2》朱茵凸出身材成焦點 網民重溫舊照驚嘆：超立體
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ViuTV新劇《反起跑線聯盟2》近日開播，現年52歲的朱茵相隔13年再拍劇，網民驚訝她在劇中上圍超凸出，有網民更翻出她昔日的舊照，證明她當年身材已經超立體！
《反起跑線聯盟2》朱茵 獲讚優雅地老去
有網民以「朱茵做冼老師成日好鬼凸出！小學生都好難專心！」在社交網出post，引來網民熱議，並紛紛認同指：「唔係得我一個留意」、「咪神不是浪得虚名」、「佢算優雅地老去，樣唔膠，身材仲喺度」、「學生肯定不會缺課」、「呢啲情節係俾爸爸睇嘅」、「我都想班主任係冼老師」等，更有網民比較蘇皓兒和朱茵兩「姊妹」，大讚：「一個長腿，一個胸襟廣闊。」
07年著小背心上陣更進擊
有網民更翻出朱茵舊照，相中她穿著一件貼身小背心，盡顯超立體的身形，比現在更進擊。這輯相出自2007年4月宣傳亞視古裝劇《雪山飛狐》的記招，這部中港合拍劇由王晶監製、劉偉強執導，並搵來朱茵擔正飾演袁紫衣，睇翻當時朱茵35歲，在記招上展現出的激凸身形也一度引起網民熱議。
身形嬌小擁35D上圍 成一代性感女神
提起朱茵，不少人都會想起仙氣十足的「紫霞仙子」，但其實擁有35D上圍的朱茵，曾推出過寫真集，又曾為纖體公司做過代言人，在電影中也有過不少性感演出，一直是無數男士心目中的性感女神。
撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、新傳媒照片庫