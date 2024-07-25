《反黑英雄》曹銦玲「背替」成焦點 高顏值仲做過兒童節目主持

在昨晚的《反黑英雄》中，除了激烈的劇情外，另一個焦點無疑是雪兒（由姚子羚飾演）和徐國賢（由張振朗飾演）的精心策劃。他們的計劃是透過一場精心設計的移影換形戲碼來欺騙金爺（由李家鼎飾演）。在這場戲中，曹銦玲飾演的角色扮演了雪兒的「背替」，她的背影與姚子羚的相似度高達八成，這一細節讓她在第22集中一瞬間成為焦點，網民紛紛表示驚艷，並對她的美貌大加讚賞。

