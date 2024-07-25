反黑英雄

《反黑英雄》曹銦玲「背替」成焦點 高顏值仲做過兒童節目主持

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在昨晚的《反黑英雄》中，除了激烈的劇情外，另一個焦點無疑是雪兒（由姚子羚飾演）和徐國賢（由張振朗飾演）的精心策劃。他們的計劃是透過一場精心設計的移影換形戲碼來欺騙金爺（由李家鼎飾演）。在這場戲中，曹銦玲飾演的角色扮演了雪兒的「背替」，她的背影與姚子羚的相似度高達八成，這一細節讓她在第22集中一瞬間成為焦點，網民紛紛表示驚艷，並對她的美貌大加讚賞。

網民熱議曹銦玲驚艷一幕

這一集的亮點不僅僅是曹銦玲的背影，更在於她如何完美地融入角色，讓觀眾幾乎分不出真假。她的表現不僅增加了劇情的可信度，也讓觀眾對她的演技刮目相看。網上的討論區和社交媒體上，觀眾對她的表現津津樂道，許多人都在詢問她的更多資訊，希望在未來的劇集中能看到更多她的身影。

反黑英雄 這一集的亮點不僅僅是曹銦玲的背影，更在於她如何完美地融入角色，讓觀眾幾乎分不出真假。（圖片來源：TVB）
這一集的亮點不僅僅是曹銦玲的背影，更在於她如何完美地融入角色，讓觀眾幾乎分不出真假。（圖片來源：TVB

全靠「呢樣」夠似 做羚子羚替身

銦玲受訪時，笑言為子羚擔任「背替」絕對是機緣巧合：「嗰場原本唔係我做替身，但因為原本個替身髮色同子羚唔一樣，佢哋覺得唔似，咁啱我頭髮顏色同子羚接近啲，所以先轉咗我做替身，都係嗰日臨時發生嘅。」對於首度與「電眼張振朗」有對手戲，銦玲坦言很開心，原因是能近距離目睹對方拍攝埋身打戲：「佢同武指傾咗兩、三吓點樣去，就可以即刻做到成個效果出嚟。」

反黑英雄 （圖片來源：IG@cholingggb）
（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 被網民封為《Hands Up》女神！（圖片來源：IG@cholingggb）
被網民封為《Hands Up》女神！（圖片來源：IG@cholingggb）

跑馬地名牌女校出身

曹銦玲中學畢業於跑馬地名牌女校瑪利曼中學，不少名人都畢業如歌手林憶蓮、王灝兒（JW）以及富商何鴻燊女兒何超盈等均就讀於此。曹銦玲中學畢業後在香港理工大學就讀多媒體設計及應用之高級文憑，隨後入讀香港城市大學的文學士（創意媒體）課程，可謂是個聰明女！

反黑英雄 曹銦玲於2018年曾重返母校進行畢業表演。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲於2018年曾重返母校進行畢業表演。（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 曹銦玲中學參加歌唱比賽時更與同為校友的王灝兒（JW）合照。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲中學參加歌唱比賽時更與同為校友的王灝兒（JW）合照。（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 曹銦玲中學時期樣貌都好標緻！（圖片來源：曹銦玲提供）
曹銦玲中學時期樣貌都好標緻！（圖片來源：曹銦玲提供）
反黑英雄 仲有啲baby fat！（圖片來源：曹銦玲提供）
仲有啲baby fat！（圖片來源：曹銦玲提供）
反黑英雄 （圖片來源：曹銦玲提供）
（圖片來源：曹銦玲提供）

《Hands Up》主持曹銦玲 曾演《愛回家》「綠茶婊」

曹銦玲出身自2021年由馬浚偉擔任校長的第31期TVB藝員訓練班，初入行時已被指外形亮眼，除了主持《Hands Up》外，去年她又曾參演《愛·回家之開心速遞》，飾演「綠茶婊」小瑤一角，表現亦令人眼前一亮！

反黑英雄 曹銦玲自2021年藝訓班畢業後已開始主持《Hands Up》。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲自2021年藝訓班畢業後已開始主持《Hands Up》。（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 去年曾在《愛回家》飾演「綠茶婊」小瑤。（圖片來源：《愛回家》截圖）
去年曾在《愛回家》飾演「綠茶婊」小瑤。（圖片來源：《愛回家》截圖）
反黑英雄 有不少對白。（圖片來源：《愛回家》截圖）
有不少對白。（圖片來源：《愛回家》截圖）
反黑英雄 網民都話好期待佢長駐《愛回家》！（圖片來源：《愛回家》截圖）
網民都話好期待佢長駐《愛回家》！（圖片來源：《愛回家》截圖）
反黑英雄 其實曹銦玲在《愛回家》仲演過Terry粉絲。（圖片來源：《愛回家》截圖）
其實曹銦玲在《愛回家》仲演過Terry粉絲。（圖片來源：《愛回家》截圖）
反黑英雄 仲演過餐廳侍應。（圖片來源：《愛回家》截圖）
仲演過餐廳侍應。（圖片來源：《愛回家》截圖）

《你好，我的大夫》演患骨癌少女

最近剛大結局的《你好，我的大夫》中，曹銦玲亦有份飾演一個患有骨癌的少女，獲網民大讚演得出色。早前在《靈戲逼人》中，她亦曾演出Sales一角，令人眼前一亮。去年的《青春本我》中，曹銦玲也是《聲夢傳奇》幾位主角的同班同學之一，亦獲讚入型入格。

反黑英雄 早前曹銦玲曾在《你好，我的大夫》飾演一個患有骨癌的少女。（圖片來源：《你好，我的大夫》截圖）
早前曹銦玲曾在《你好，我的大夫》飾演一個患有骨癌的少女。（圖片來源：《你好，我的大夫》截圖）
反黑英雄 劇中喊戲演得有板有眼。（圖片來源：《你好，我的大夫》截圖）
劇中喊戲演得有板有眼。（圖片來源：《你好，我的大夫》截圖）
反黑英雄 又在《靈戲逼人》中演出Sales一角。（圖片來源：《靈戲逼人》截圖）
又在《靈戲逼人》中演出Sales一角。（圖片來源：《靈戲逼人》截圖）
反黑英雄 在《青春本我》扮學生妹入型入格。（圖片來源：IG@cholingggb）
在《青春本我》扮學生妹入型入格。（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 古裝Look亦充滿仙氣，可塑性甚高。（圖片來源：IG@cholingggb）
古裝Look亦充滿仙氣，可塑性甚高。（圖片來源：IG@cholingggb）

曾上港台節目獻唱薛凱琪《最後最後》

原來除了演戲外，曹銦玲也擅長唱歌和跳舞，IG中曾分享跳K-Pop舞的影片，去年又曾上港台節目《獅子山下好音樂》，獻唱她最鍾意的歌曲 – 薛凱琪《最後最後》，節目中她透露除了演戲之外，唱歌是她的另一個夢想。

反黑英雄 網民叫曹銦玲加入樂壇。（圖片來源：IG@cholingggb）
網民叫曹銦玲加入樂壇。（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 佢話當時係佢第一次上節目唱歌，真係好緊張。（圖片來源：IG@cholingggb）
佢話當時係佢第一次上節目唱歌，真係好緊張。（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 除了演戲和唱歌外，曹銦玲（左）也擅長跳K-Pop舞蹈。（圖片來源：IG@cholingggb）
除了演戲和唱歌外，曹銦玲（左）也擅長跳K-Pop舞蹈。（圖片來源：IG@cholingggb）

自細鍾意睇電視 中學開始接觸話劇

曹銦玲又在節目中表示自己當初報讀藝員訓練班，是因自細就鍾意睇電視，好希望可以成為劇中角色，中學時期她更開始接觸話劇，又出席試鏡和拍攝微電影等，及後終成功考入藝訓班，當中的課程更令她增添了不少自信，也學到怎麼去將自己的情感抒發出來，所以不管是演戲或是唱歌也有所進步。

反黑英雄 未入行前的曹銦玲，充滿少女味。（圖片來源：IG@cholingggb）
未入行前的曹銦玲，充滿少女味。（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 童年時嘅曹銦玲眼大大，十分可愛。（圖片來源：IG@cholingggb）
童年時嘅曹銦玲眼大大，十分可愛。（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 讀完2021年藝訓班就加入了TVB。（圖片來源：IG@cholingggb）
讀完2021年藝訓班就加入了TVB。（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 除了校長馬浚偉，第31期藝訓班仲有袁偉豪擔任星級導師。（圖片來源：IG@cholingggb）
除了校長馬浚偉，第31期藝訓班仲有袁偉豪擔任星級導師。（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 官網指曹銦玲有160cm高，除了唱歌、跳舞和演戲外，仲識彈古箏同畫畫！（圖片來源：tvb.com）
官網指曹銦玲有160cm高，除了唱歌、跳舞和演戲外，仲識彈古箏同畫畫！（圖片來源：tvb.com）

私下多靚相 有旗袍、泳裝照

曹銦玲平日走文青路線，但在其IG中亦不乏各種造型的靚相，包括有各式小背心、晚裝、旗袍和婚紗Look等，甚至有泳裝照，獲不少網民大讚她「好GFable」、「好Pure好True」，有網民更指她的甜美面容勁指年輕時的前電波少女梁雪湄！

反黑英雄 有網民指曹銦玲貌似年輕時的梁雪湄。（圖片來源：劇集截圖）
有網民指曹銦玲貌似年輕時的梁雪湄。（圖片來源：劇集截圖）
反黑英雄 一樣走甜美路線。（圖片來源：劇集截圖）
一樣走甜美路線。（圖片來源：劇集截圖）
反黑英雄 現在梁雪㴘已46歲，仍Keep得勁好。（圖片來源：IG@koei_koei）
現在梁雪㴘已46歲，仍Keep得勁好。（圖片來源：IG@koei_koei）
反黑英雄 曹銦玲人氣愈來愈高，有網民更特別為她建立了粉絲專頁。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲人氣愈來愈高，有網民更特別為她建立了粉絲專頁。（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 去年曹銦玲盛裝出席台慶活動，優雅又性感。（圖片來源：IG@cholingggb）
去年曹銦玲盛裝出席台慶活動，優雅又性感。（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 著緊身衣Cosplay紅女巫，亦獲網民大讚好正！（圖片來源：IG@cholingggb）
著緊身衣Cosplay紅女巫，亦獲網民大讚好正！（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 曹銦玲穿著兩件頭泳裝，款式較為保守。（圖片來源：IG@cholingggb）
曹銦玲穿著兩件頭泳裝，款式較為保守。（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 仲有小背心Look。（圖片來源：IG@cholingggb）
仲有小背心Look。（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 （圖片來源：IG@cholingggb）
（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 （圖片來源：IG@cholingggb）
（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 （圖片來源：IG@cholingggb）
（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 旗袍Look。（圖片來源：IG@cholingggb）
旗袍Look。（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 （圖片來源：IG@cholingggb）
（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 （圖片來源：IG@cholingggb）
（圖片來源：IG@cholingggb）
反黑英雄 仲有婚紗Look。（圖片來源：IG@cholingggb）
仲有婚紗Look。（圖片來源：IG@cholingggb）

圖片來源：TVB

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