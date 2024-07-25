《反黑英雄》曹銦玲「背替」成焦點 高顏值仲做過兒童節目主持
網民熱議曹銦玲驚艷一幕
這一集的亮點不僅僅是曹銦玲的背影，更在於她如何完美地融入角色，讓觀眾幾乎分不出真假。她的表現不僅增加了劇情的可信度，也讓觀眾對她的演技刮目相看。網上的討論區和社交媒體上，觀眾對她的表現津津樂道，許多人都在詢問她的更多資訊，希望在未來的劇集中能看到更多她的身影。
全靠「呢樣」夠似 做羚子羚替身
銦玲受訪時，笑言為子羚擔任「背替」絕對是機緣巧合：「嗰場原本唔係我做替身，但因為原本個替身髮色同子羚唔一樣，佢哋覺得唔似，咁啱我頭髮顏色同子羚接近啲，所以先轉咗我做替身，都係嗰日臨時發生嘅。」對於首度與「電眼張振朗」有對手戲，銦玲坦言很開心，原因是能近距離目睹對方拍攝埋身打戲：「佢同武指傾咗兩、三吓點樣去，就可以即刻做到成個效果出嚟。」
跑馬地名牌女校出身
曹銦玲中學畢業於跑馬地名牌女校瑪利曼中學，不少名人都畢業如歌手林憶蓮、王灝兒（JW）以及富商何鴻燊女兒何超盈等均就讀於此。曹銦玲中學畢業後在香港理工大學就讀多媒體設計及應用之高級文憑，隨後入讀香港城市大學的文學士（創意媒體）課程，可謂是個聰明女！
《Hands Up》主持曹銦玲 曾演《愛回家》「綠茶婊」
曹銦玲出身自2021年由馬浚偉擔任校長的第31期TVB藝員訓練班，初入行時已被指外形亮眼，除了主持《Hands Up》外，去年她又曾參演《愛·回家之開心速遞》，飾演「綠茶婊」小瑤一角，表現亦令人眼前一亮！
《你好，我的大夫》演患骨癌少女
最近剛大結局的《你好，我的大夫》中，曹銦玲亦有份飾演一個患有骨癌的少女，獲網民大讚演得出色。早前在《靈戲逼人》中，她亦曾演出Sales一角，令人眼前一亮。去年的《青春本我》中，曹銦玲也是《聲夢傳奇》幾位主角的同班同學之一，亦獲讚入型入格。
曾上港台節目獻唱薛凱琪《最後最後》
原來除了演戲外，曹銦玲也擅長唱歌和跳舞，IG中曾分享跳K-Pop舞的影片，去年又曾上港台節目《獅子山下好音樂》，獻唱她最鍾意的歌曲 – 薛凱琪《最後最後》，節目中她透露除了演戲之外，唱歌是她的另一個夢想。
自細鍾意睇電視 中學開始接觸話劇
曹銦玲又在節目中表示自己當初報讀藝員訓練班，是因自細就鍾意睇電視，好希望可以成為劇中角色，中學時期她更開始接觸話劇，又出席試鏡和拍攝微電影等，及後終成功考入藝訓班，當中的課程更令她增添了不少自信，也學到怎麼去將自己的情感抒發出來，所以不管是演戲或是唱歌也有所進步。
私下多靚相 有旗袍、泳裝照
曹銦玲平日走文青路線，但在其IG中亦不乏各種造型的靚相，包括有各式小背心、晚裝、旗袍和婚紗Look等，甚至有泳裝照，獲不少網民大讚她「好GFable」、「好Pure好True」，有網民更指她的甜美面容勁指年輕時的前電波少女梁雪湄！