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反黑英雄｜43歲袁偉豪再現「斷崖式衰老」被指撞樣70歲前輩 網民歸咎1原因

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現年43歲的袁偉豪近年樣貌屢成焦點，經常被指走樣及急速老化等，日前他現身廣州宣傳劇集《反黑英雄》，就再度被指「斷崖式衰老」，更有網民取笑他撞樣一位70歲前輩！
袁偉豪 袁偉豪在《反黑英雄》中飾演奸角「陳祖耀」，被網民指個樣老過「天堂哥」時好多。（圖片來源：TVB）
袁偉豪在《反黑英雄》中飾演奸角「陳祖耀」，被網民指個樣老過「天堂哥」時好多。（圖片來源：TVB

袁偉豪 演奸角陳祖耀再受關注

繼《使徒行者》系列的「天堂哥」後，近日袁偉豪在《反黑英雄》中飾演奸角「陳祖耀」，再度受到網民關注。不過日前有網民分享他到廣州出席劇集宣傳活動時的影片，卻引來不少網民錯重點，指出他「斷崖式衰老」，更留言話：「他是要自然老去嗎」、「面前係成龍！」、「我怕謝賢都要比他年輕了」、「他去做個除皺吧我覺得……」等等。

袁偉豪 袁偉豪再扮「天堂哥」，叫「陳祖耀」收手。（圖片來源：小紅書截圖）
袁偉豪再扮「天堂哥」，叫「陳祖耀」收手。（圖片來源：小紅書截圖）
袁偉豪 卻被網民指再次出現「斷崖式衰老」。（圖片來源：小紅書截圖）
卻被網民指再次出現「斷崖式衰老」。（圖片來源：小紅書截圖）
袁偉豪 更被指撞樣成龍。（圖片來源：小紅書截圖）
更被指撞樣成龍。（圖片來源：小紅書截圖）
袁偉豪 仲話佢個樣老過謝賢。（圖片來源：小紅書截圖）
仲話佢個樣老過謝賢。（圖片來源：小紅書截圖）
袁偉豪 成龍現年70歲。（圖片來源：成龍微博）
成龍現年70歲。（圖片來源：成龍微博）
袁偉豪 謝賢已87歲，但仍精神奕奕，早前曾被網民野捕獲，笑住合照。（圖片來源：網上圖片）
謝賢已87歲，但仍精神奕奕，早前曾被網民野捕獲，笑住合照。（圖片來源：網上圖片）

網民歸咎忙湊仔引致「斷崖式衰老」

網民分析袁偉豪「斷崖式衰老」的原因，紛紛認為他是自去年11月初為人父後，要辛苦湊仔，才會急劇變老。不過袁偉豪近日接受傳媒訪問，就指大家覺得他「斷崖式衰老」，是因為比較的對象是他在7年前飾演的「天堂哥」，而《城寨英雄》的「牙佬」更加係9年前所拍。

袁偉豪 網民認為袁偉豪「斷崖式衰老」是因為忙於湊仔。（圖片來源：IG@benontheroad）
網民認為袁偉豪「斷崖式衰老」是因為忙於湊仔。（圖片來源：IG@benontheroad）
袁偉豪 現時除了工作外，袁偉豪幾乎所有時間都留給了囝囝。（圖片來源：IG@benontheroad）
現時除了工作外，袁偉豪幾乎所有時間都留給了囝囝。（圖片來源：IG@benontheroad）

袁偉豪反駁指大家用錯比較對象

袁偉豪直指做「牙佬」時，是他最當打、人生最健康、能量最高、回氣回得最快、最襟捱的時候，現在飾演「陳祖耀」時，他同時拍緊兩個劇，又做了人爸爸，個樣少不免有些殘！不過比起被指「斷崖式衰老」，袁偉豪就話最不忿是被網民話有肚腩，因他為拍動作戲要keep fit，每日連飯都冇得食，所以他才會「上水」反駁指那些其實是腹肌。

袁偉豪 《反黑英雄》中的奸角「陳祖耀」。（圖片來源：IG@benontheroad）
《反黑英雄》中的奸角「陳祖耀」。（圖片來源：IG@benontheroad）
袁偉豪 袁偉豪叫大家唔好攞佢喺7年前飾演嘅「天堂哥」同依家作比較。（圖片來源：TVB）
袁偉豪叫大家唔好攞佢喺7年前飾演嘅「天堂哥」同依家作比較。（圖片來源：TVB
袁偉豪 《城寨英雄》嘅「牙佬」更加係佢9年前所拍。（圖片來源：TVB）
《城寨英雄》嘅「牙佬」更加係佢9年前所拍。（圖片來源：TVB

袁偉豪親認係大叔 每日努力保養自己

袁偉豪又透露因為年紀大內分泌變差，現在他每日都會努力保養自己，朝早起身就會碌面，飲食都以少鹽少甜為主，keep住跑步同做gym，以及盡量早睡早起。已成人父的他心態也有所轉變，他笑言現在成班世姪都是叫他Uncle Ben，他也覺得大叔好型，並非貶意。

袁偉豪 袁偉豪直言對網上評語早已睇化。（圖片來源：IG@benontheroad）
袁偉豪直言對網上評語早已睇化。（圖片來源：IG@benontheroad）
袁偉豪 有網民指47歲的陳山聰比43歲的袁偉豪保養得更好。（圖片來源：IG@benontheroad）
有網民指47歲的陳山聰比43歲的袁偉豪保養得更好。（圖片來源：IG@benontheroad）

袁偉豪16歲選校花校草入行

袁偉豪在1997年年僅16歲時參加《YES!》校花校草選舉奪冠，並因為有一位在唱片公司工作的uncle引薦，袁偉豪很快便簽約入行，成為了黎瑞恩的小師弟，之後他在維他奶廣告中亮相，及在電影《新古惑仔之少年激鬥篇》中飾演巢皮一角。直到2007年，袁偉豪參加香港先生選舉，大熱奪冠後加入了TVB，成為當家小生之一。

袁偉豪 袁偉豪早前曬出27年前後對照，指自己現在的髮型同16歲時一樣。（圖片來源：IG@benontheroad）
袁偉豪早前曬出27年前後對照，指自己現在的髮型同16歲時一樣。（圖片來源：IG@benontheroad）
袁偉豪 陳少邦同袁偉豪中學時原來係師兄弟，仲一齊參加過yes校草選舉。（圖片來源：IG@bond_chan）
陳少邦同袁偉豪中學時原來係師兄弟，仲一齊參加過yes校草選舉。（圖片來源：IG@bond_chan）
袁偉豪 兩人近日在《反黑英雄》中合作。（圖片來源：IG@bond_chan）
兩人近日在《反黑英雄》中合作。（圖片來源：IG@bond_chan）
袁偉豪 99年的袁偉豪係18歲。（圖片來源：IG@benontheroad）
99年的袁偉豪係18歲。（圖片來源：IG@benontheroad）
袁偉豪 這是袁偉豪07年參加港男選舉時的泳衣照。
這是袁偉豪07年參加港男選舉時的泳衣照。
袁偉豪 袁偉豪當年因為健碩的身形，頗受同志們的喜愛，在同志網被封為「最帥氣嘅男人」。
袁偉豪當年因為健碩的身形，頗受同志們的喜愛，在同志網被封為「最帥氣嘅男人」。

袁偉豪曾為負評發長文爆seed

袁偉豪非常在意大家對他種種的批評，並曾選擇在頒獎禮後嬲豬爆seed，在社交網寫長文解釋為何殘爆的原因，表示自己因為工作而令身體的狀況時好時壞，導致上鏡不好看，又話只有半天的假期也要趕著準備頒獎禮，起床做運動後隨即便要參加頒獎禮，承認自己有點累。

對於被指變成醜男，袁偉豪前半段文似乎不在乎別人對他的想法，表示感謝大家特意地為他開一個話題，不過好明顯不是真心，因為後半段他就開始出盡火力爆Seed，話自己是好努力去賺錢、養老婆同供樓，看來娶了張寶兒，袁偉豪背負很大的壓力，他更嬲到請大家繼續去批評、繼續話他食軟飯，繼續話他去做鴨，繼續話他一味靠黐，繼續話他做戲好屎。

袁偉豪 袁偉豪為了被指變醜而大動肝火。（圖片來源：IG@benontheroad）
袁偉豪為了被指變醜而大動肝火。（圖片來源：IG@benontheroad）
袁偉豪 袁偉豪當日在頒獎禮上的照片，被網友圍插嚴重走樣，指他「個樣似中咗幅射同做咗幾十次化療咁」、「好似蠟像館入面啲膠人」、「其實係咪整容失敗」、「鼻唇溝同額頭好似打咗野」等等。（圖片來源：IG@benontheroad）
袁偉豪當日在頒獎禮上的照片，被網友圍插嚴重走樣，指他「個樣似中咗幅射同做咗幾十次化療咁」、「好似蠟像館入面啲膠人」、「其實係咪整容失敗」、「鼻唇溝同額頭好似打咗野」等等。（圖片來源：IG@benontheroad）

撰文：東方新地圖片來源：小紅書截圖、成龍微博、TVB、IG@benontheroad、IG@bond_chan

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