反黑英雄｜43歲袁偉豪再現「斷崖式衰老」被指撞樣70歲前輩 網民歸咎1原因
袁偉豪 演奸角陳祖耀再受關注
繼《使徒行者》系列的「天堂哥」後，近日袁偉豪在《反黑英雄》中飾演奸角「陳祖耀」，再度受到網民關注。不過日前有網民分享他到廣州出席劇集宣傳活動時的影片，卻引來不少網民錯重點，指出他「斷崖式衰老」，更留言話：「他是要自然老去嗎」、「面前係成龍！」、「我怕謝賢都要比他年輕了」、「他去做個除皺吧我覺得……」等等。
網民歸咎忙湊仔引致「斷崖式衰老」
網民分析袁偉豪「斷崖式衰老」的原因，紛紛認為他是自去年11月初為人父後，要辛苦湊仔，才會急劇變老。不過袁偉豪近日接受傳媒訪問，就指大家覺得他「斷崖式衰老」，是因為比較的對象是他在7年前飾演的「天堂哥」，而《城寨英雄》的「牙佬」更加係9年前所拍。
袁偉豪反駁指大家用錯比較對象
袁偉豪直指做「牙佬」時，是他最當打、人生最健康、能量最高、回氣回得最快、最襟捱的時候，現在飾演「陳祖耀」時，他同時拍緊兩個劇，又做了人爸爸，個樣少不免有些殘！不過比起被指「斷崖式衰老」，袁偉豪就話最不忿是被網民話有肚腩，因他為拍動作戲要keep fit，每日連飯都冇得食，所以他才會「上水」反駁指那些其實是腹肌。
袁偉豪親認係大叔 每日努力保養自己
袁偉豪又透露因為年紀大內分泌變差，現在他每日都會努力保養自己，朝早起身就會碌面，飲食都以少鹽少甜為主，keep住跑步同做gym，以及盡量早睡早起。已成人父的他心態也有所轉變，他笑言現在成班世姪都是叫他Uncle Ben，他也覺得大叔好型，並非貶意。
袁偉豪16歲選校花校草入行
袁偉豪在1997年年僅16歲時參加《YES!》校花校草選舉奪冠，並因為有一位在唱片公司工作的uncle引薦，袁偉豪很快便簽約入行，成為了黎瑞恩的小師弟，之後他在維他奶廣告中亮相，及在電影《新古惑仔之少年激鬥篇》中飾演巢皮一角。直到2007年，袁偉豪參加香港先生選舉，大熱奪冠後加入了TVB，成為當家小生之一。
袁偉豪曾為負評發長文爆seed
袁偉豪非常在意大家對他種種的批評，並曾選擇在頒獎禮後嬲豬爆seed，在社交網寫長文解釋為何殘爆的原因，表示自己因為工作而令身體的狀況時好時壞，導致上鏡不好看，又話只有半天的假期也要趕著準備頒獎禮，起床做運動後隨即便要參加頒獎禮，承認自己有點累。
對於被指變成醜男，袁偉豪前半段文似乎不在乎別人對他的想法，表示感謝大家特意地為他開一個話題，不過好明顯不是真心，因為後半段他就開始出盡火力爆Seed，話自己是好努力去賺錢、養老婆同供樓，看來娶了張寶兒，袁偉豪背負很大的壓力，他更嬲到請大家繼續去批評、繼續話他食軟飯，繼續話他去做鴨，繼續話他一味靠黐，繼續話他做戲好屎。