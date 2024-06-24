反黑英雄｜東張女神火速上位同陳山聰做情侶 自爆原來私底下會叫對方XX
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TVB新劇集《反黑英雄》將於今晚（24日）在翡翠台黃金時段播出，每周一至五晚上8點半。逢周一至五晚8點半翡翠台播映，《反黑英雄》由王娟、鍾澍佳擔任總監製、方浤酌（Ben）擔任監製，主要演員包括陳山聰、張振朗、袁偉豪（Ben）、張頴康、朱晨麗、姚子羚、傅嘉莉、黃子恆、林景程、何沛珈等。
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陳山聰與27歲何沛珈甜蜜互動成焦點
除了精彩的警匪對決，47歲的陳山聰第三度與後生20年的港姐合組情侶檔（對上兩次是《隱形戰隊》及《超能使者》的27歲劉穎鏇）在劇中與新晉女星何沛珈的感情戲份也備受關注。這是他們首次在銀幕上飾演情侶，儘管二人年齡有所差距，但這並不影響他們在劇中的甜蜜雰圍。在劇組最新發布的劇照中，二人的CP感十足，何沛珈飾演的補習老師角色撒嬌冧樣及甜笑，極具吸引力，讓人對他們的化學反應充滿期待。
「我同山聰唯一一次喺工作上有接觸嘅係《香港小姐再競選》，喺台慶決賽當晚，佢係問我問題嘅嗰一位視帝。之後我見到佢成日都會叫佢做偶像，因為佢就算經歷過好多高低起伏，但都從來冇放棄過，仲得到好好嘅成績。同山聰有對手戲我係好開心架，仲期待多過緊張添。」
導演揭祕選角秘密 ：欣賞何沛珈Handle到《新聞女王》角色
導演鍾澍佳在選角時特別看重演員的表現力和角色契合度。他坦言選擇何沛珈不僅因為她在《新聞女王》中的出色表現，還因為她的角色層次和深度讓人驚喜。
導演透露了對何沛珈的高度評價及選角理由：
睇中Roxanne確是因為對方在《新聞女王》中表現很好，並笑著透露另一選用Roxanne原因是貪其有距離感：「因為佢《新聞女王》個角色層次同深度都難，都好驚喜佢可以Handle到，同埋佢喺其他劇同節目都有好好嘅表現。第二其實我想陳山聰個角色軒神、同呢個補習老師嘅戀人關係有啲距離感，個女朋友咁有學識又咁靚咁外向喎，嗰種不安全感好若即若離，所以就覺得將佢兩個擺埋一齊會幾得意，So Far拍出嚟效果都好好。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@hpgroxanne