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《反黑英雄》劇情影射樂小姐雪藏「嫩版Yoyo」 網民錯重點：新人幾靚女

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Keith

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TVB劇集《反黑英雄》第17集講到社團千金倪嘉雯（Carmen）被拍到與黑社會父親出出入入，而被經理人莫小姐召見。該幕一播出隨即惹來網民熱議，更有不少網民指劇中莫小姐一角疑似影射TVB高層樂小姐！

《反黑英雄》對白劇情疑似影射樂易玲

昨晚（17日）TVB劇集《反黑英雄》其中一幕劇情講述到社團千金鄧嘉露（倪嘉雯飾演）被拍到與黑社會父親登龍(林偉飾演)出出入入。當鄧嘉露被經理人莫小姐召見時，鄧嘉露懇求莫小姐不要雪藏自己，不過莫小姐無動於衷，堅持要暫停Carmen所有工作。

該幕一播出，不少網民都認為莫小姐一角是影射TVB高層樂易玲，並為飾演莫小姐一角的綠葉王劉桂芳擔心：「雪藏呢d嘢一直都有㗎啦」「桂芳唔駛做啦」等。

反黑英雄 由倪嘉雯飾演的社團千金鄧嘉露被拍到與黑社會父親出出入入。（圖片來源：TVB）
由倪嘉雯飾演的社團千金鄧嘉露被拍到與黑社會父親出出入入。（圖片來源：TVB
反黑英雄 雖然鄧嘉露懇求莫小姐給自己機會（圖片來源：TVB）
雖然鄧嘉露懇求莫小姐給自己機會（圖片來源：TVB
反黑英雄 仲講明希望莫小姐唔好雪藏自己。（圖片來源：TVB）
仲講明希望莫小姐唔好雪藏自己。（圖片來源：TVB
反黑英雄 但莫小姐都係決定要暫停對方所有工作。（圖片來源：TVB）
但莫小姐都係決定要暫停對方所有工作。（圖片來源：TVB
反黑英雄 有網民認為莫小姐一角是影射TVB高層樂易玲樂小姐。（圖片來源：IG@62000000callme）
有網民認為莫小姐一角是影射TVB高層樂易玲樂小姐。（圖片來源：IG@62000000callme）

網民錯重點：嗰新人幾靚女

除了被指劇情影射樂易玲和TVB雪藏藝人一事之外，劇中飾演社團千金鄧嘉露的倪嘉雯亦成功吸引到網民眼球。一眾網民都大讚倪嘉雯夠靚女，是新一代女新人中最靚的一個：「呢個女仔係咪港姐嚟，幾靚幾自然喎」「呢個女演員幾靚女喎」「好似Yoyo」等。

反黑英雄 除了雪藏一幕引來網民熱議之外，倪嘉雯都非常吸引網民眼球，獲大讚新人中最靚女（圖片來源：TVB）
除了雪藏一幕引來網民熱議之外，倪嘉雯都非常吸引網民眼球，獲大讚新人中最靚女（圖片來源：TVB）
反黑英雄 網民都話同Yoyo好似樣！（圖片來源：IG@chenchiyiu）
網民都話同Yoyo好似樣！（圖片來源：IG@chenchiyiu）

倪嘉雯仙氣登場 獲封「嫩版Yoyo」

現年26歲的倪嘉雯（Carmen）自2020年簽約成為無綫藝員，由於樣子、氣質甚至連聲線都被指激似陳自瑤，曾有「嫩版YoYo」、「白滑版Ca姐」、「港版吉高由里子」等。

反黑英雄 除了獲讚似陳自瑤外，倪嘉雯又被指似《試當真》的Ca姐和日本女星吉高由里子。（圖片來源：IG@carcarmenngai）
除了獲讚似陳自瑤外，倪嘉雯又被指似《試當真》的Ca姐和日本女星吉高由里子。（圖片來源：IG@carcarmenngai）

對此倪嘉雯在接受傳媒訪問時，笑言以前都有人話過她似吉高由里子，她覺得係讚美，好開心可以似對方，又提到有人讚她似龔嘉欣和陳自瑤等等女星，都令她好開心。

反黑英雄 倪嘉雯又提到有人讚她似龔嘉欣。（圖片來源：IG@carcarmenngai）
倪嘉雯又提到有人讚她似龔嘉欣。（圖片來源：IG@carcarmenngai）

YouTuber 出身 飾演女記者惹關注

28歲倪嘉雯在入行前曾經被前微辣藝人霍哥邀請出任《霍哥廚房》短片嘉賓。直至倪嘉雯在2020年加入無綫後因演出《愛‧回家之開心速遞》備受注目。去年Carmen 在《新聞女王》中飾演記者 Amber，人氣急升。

Carmen 另一代表作是其「御用少女版」身份，更曾因在《十八年後的終極告白 2.0》中神還原年青版龔嘉欣引發熱話。仍算新人的 Carmen 在《新聞女王》中出鏡率相對算高，每當需要過鏡或食花生時定必「Ready」，難怪獲封「最美過鏡女同事」。

反黑英雄 在《新聞女王》中獲得佘詩曼歡心！（圖片來源：IG@carcarmenngai）
在《新聞女王》中獲得佘詩曼歡心！（圖片來源：IG@carcarmenngai）

倪嘉雯《愛回家》出現次數多達25次

倪嘉雯加入無綫已經4年，倪嘉雯過去在《愛‧回家之開心速遞》的出現次數已多達30次，角色包括有《慌張西望》女主持、《KRC630》記者、網台主持及模特兒等，而她今次飾演的角色難得有名有姓，為《爆周刊》的娛樂記者車雯，英文名同樣是Carmen。

反黑英雄 倪嘉雯曾在《愛回家》演女記者訪問譚道德（陳榮峻飾）。（圖片來源：《愛回家》截圖）
倪嘉雯曾在《愛回家》演女記者訪問譚道德（陳榮峻飾）。（圖片來源：《愛回家》截圖）
反黑英雄 之後在另一集《愛回家》則飾演《慌張西望》女主播。（圖片來源：《愛回家》截圖）
之後在另一集《愛回家》則飾演《慌張西望》女主播。（圖片來源：《愛回家》截圖）

倪嘉雯唔介意TVB人工低：青春就係本錢

有網民好奇問：「TVB咁低人工，點解都咁多女仔去做，份糧都唔知夠唔夠開飯？」倪嘉雯就回答首先好謝屋企人支持她做自己鍾意做的事，她也很慶幸能夠搵到自己鍾意做的事，並以此為自己職業，加上她自覺仲算後生，認為青春就係本錢，可以趁自己仲有青春去追夢。

反黑英雄 倪嘉雯直言青春就係本錢，所以要趁自己仲有青春去追夢。（圖片來源：IG@carcarmenngai）
倪嘉雯直言青春就係本錢，所以要趁自己仲有青春去追夢。（圖片來源：IG@carcarmenngai）

圖片來源：TVB、IG@carcarmenngai、IG@yurikoyoshitaka_fan、IG@chenchiyiu、IG@62000000callme

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