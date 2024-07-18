《反黑英雄》劇情影射樂小姐雪藏「嫩版Yoyo」 網民錯重點：新人幾靚女
《反黑英雄》對白劇情疑似影射樂易玲
昨晚（17日）TVB劇集《反黑英雄》其中一幕劇情講述到社團千金鄧嘉露（倪嘉雯飾演）被拍到與黑社會父親登龍(林偉飾演)出出入入。當鄧嘉露被經理人莫小姐召見時，鄧嘉露懇求莫小姐不要雪藏自己，不過莫小姐無動於衷，堅持要暫停Carmen所有工作。
該幕一播出，不少網民都認為莫小姐一角是影射TVB高層樂易玲，並為飾演莫小姐一角的綠葉王劉桂芳擔心：「雪藏呢d嘢一直都有㗎啦」「桂芳唔駛做啦」等。
網民錯重點：嗰新人幾靚女
除了被指劇情影射樂易玲和TVB雪藏藝人一事之外，劇中飾演社團千金鄧嘉露的倪嘉雯亦成功吸引到網民眼球。一眾網民都大讚倪嘉雯夠靚女，是新一代女新人中最靚的一個：「呢個女仔係咪港姐嚟，幾靚幾自然喎」「呢個女演員幾靚女喎」「好似Yoyo」等。
倪嘉雯仙氣登場 獲封「嫩版Yoyo」
現年26歲的倪嘉雯（Carmen）自2020年簽約成為無綫藝員，由於樣子、氣質甚至連聲線都被指激似陳自瑤，曾有「嫩版YoYo」、「白滑版Ca姐」、「港版吉高由里子」等。
對此倪嘉雯在接受傳媒訪問時，笑言以前都有人話過她似吉高由里子，她覺得係讚美，好開心可以似對方，又提到有人讚她似龔嘉欣和陳自瑤等等女星，都令她好開心。
YouTuber 出身 飾演女記者惹關注
28歲倪嘉雯在入行前曾經被前微辣藝人霍哥邀請出任《霍哥廚房》短片嘉賓。直至倪嘉雯在2020年加入無綫後因演出《愛‧回家之開心速遞》備受注目。去年Carmen 在《新聞女王》中飾演記者 Amber，人氣急升。
Carmen 另一代表作是其「御用少女版」身份，更曾因在《十八年後的終極告白 2.0》中神還原年青版龔嘉欣引發熱話。仍算新人的 Carmen 在《新聞女王》中出鏡率相對算高，每當需要過鏡或食花生時定必「Ready」，難怪獲封「最美過鏡女同事」。
倪嘉雯《愛回家》出現次數多達25次
倪嘉雯加入無綫已經4年，倪嘉雯過去在《愛‧回家之開心速遞》的出現次數已多達30次，角色包括有《慌張西望》女主持、《KRC630》記者、網台主持及模特兒等，而她今次飾演的角色難得有名有姓，為《爆周刊》的娛樂記者車雯，英文名同樣是Carmen。
倪嘉雯唔介意TVB人工低：青春就係本錢
有網民好奇問：「TVB咁低人工，點解都咁多女仔去做，份糧都唔知夠唔夠開飯？」倪嘉雯就回答首先好謝屋企人支持她做自己鍾意做的事，她也很慶幸能夠搵到自己鍾意做的事，並以此為自己職業，加上她自覺仲算後生，認為青春就係本錢，可以趁自己仲有青春去追夢。