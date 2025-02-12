盤點《反黑路人甲》7位女角色近況 有人離巢 有人成為兩孩之母

由王浩信、張振朗、馮盈盈等人主演的2020年劇集《反黑路人甲》，在2月10日開始正式在深宵重播。劇集已播出超過5年，其中有人離巢，有人結婚，有人成功上位，以下就為大家盤點《反黑路人甲》中7位女角色的最新近況！