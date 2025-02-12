盤點《反黑路人甲》7位女角色近況 有人離巢 有人成為兩孩之母
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由王浩信、張振朗、馮盈盈等人主演的2020年劇集《反黑路人甲》，在2月10日開始正式在深宵重播。劇集已播出超過5年，其中有人離巢，有人結婚，有人成功上位，以下就為大家盤點《反黑路人甲》中7位女角色的最新近況！
馮盈盈：轉型做知性KOL
在《反黑路人甲》中飾演「Madam Koo」的馮盈盈，劇中被王浩信扯開衫，露出黑色Bra一幕最叫網民印象深刻。不過馮盈盈自從2023年重返校園後，馮盈盈近年都落力改變形象，轉型賣知性美，時不時在社交平台上傳短片，轉做「正能量KOL」，一洗過去MK味。
湯怡：升級做幸福少奶奶
至於湯怡在《反黑路人甲》中飾演溫柔柔弱的「蘇芷珊」，湯怡在2021年閃嫁跳舞老師麥秋成，同年誕下愛女麥QQ，之後都沒有作太多幕前演出。
高海寧：成功上位賀歲片做女一
在劇中飾演女明星「莊明麗」的高海寧，在劇中多次以性感造型示人，不過近年都頻頻「封胸」示人，轉做實力派，今年高海寧與馬國明主演的賀歲片《麻雀女王追男仔》，擔正做電影界女一！
蔣家旻：嫁電視台高層
在劇中飾演黑社會大家姐「姚清水」的蔣家旻，在劇中又玩濕身又曬長腿，非常吸睛。蔣家旻在去年宣佈與電視台高層周永基結婚，並表示打算在2年後再考慮生BB！
賴慰玲：成為兩孩之母！
賴慰玲在劇中飾演黑幫家族大小姐「蔣千霞」，性格外表剛強，但又能夠演出內在柔弱的一面，令不少網民都大讚其演技好。賴慰玲近年在《婚後事》、《奔跑吧！勇敢的女人們》都獲網民大讚演技有驚喜。今年1月，賴慰玲更宣布誕下細仔，成為兩孩之母！
傅嘉莉：捱足22年終奪最佳女配角
傅嘉莉在劇中飾演蔣家二小姐「蔣千瑜」，當時演技尚未成熟的她，曾經被網民狠批太吵太巴揸，不過近年演技越來越好，今年更憑《反黑英雄》於《萬千星輝頒獎典禮2024》奪「最佳女配角」，成功上位。
林宣妤：20年離巢 曾獲李澤楷力捧
華姐出身的林宣妤在劇中飾演蔣家三小姐「蔣千惠」，不過在2020年5月就正式離開TVB，一度加入李澤楷的Noble Castle Asia (Talent) Limited，成為旗下首位藝人，不過近年都少有新作品。
圖片來源：TVB、IG@serene_lsy、[email protected]、IG@laiwinki、IG@chiangel1110、IG@sammkoling、IG@yuenkaka、IG@crystalfyy資料或影片來源：原文刊於新假期