反黑2｜導演宋本中眾籌突叫停 資金斷裂被迫停拍 李璨琛親回被騙七位數傳言

《反黑2》自2023年底宣布開拍以來備受期待，第二季總投資更高達2億港元，認真大製作。不過去年就因資金問題突然停拍，繼導演宋本中在社交平台發起400萬眾籌自救後，近日更爆出李璨琛疑被騙超過七位數投資，再度引起網民熱議……