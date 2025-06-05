反黑2｜導演宋本中眾籌突叫停 資金斷裂被迫停拍 李璨琛親回被騙七位數傳言
《反黑2》自2023年底宣布開拍以來備受期待，第二季總投資更高達2億港元，認真大製作。不過去年就因資金問題突然停拍，繼導演宋本中在社交平台發起400萬眾籌自救後，近日更爆出李璨琛疑被騙超過七位數投資，再度引起網民熱議……
《反黑2》資金斷裂被迫停拍
《反黑2》去年2月遇澳門金主臨時「走數」，單靠邵氏所提供的1,000萬港元，僅夠開工數日。宋本中為保項目，四出借錢完成頭10日拍攝，但最終資金斷裂，其他投資者亦打退堂鼓，導致《反黑2》被迫停拍。
宋本中近日在社交平台po出一段名為「拯救《反黑》大行動」嘅片段，除咗在片中直言已經捱唔住：「始終我能力有限，已經去到算係走投無路、破產邊緣」，更哽咽稱「呢個係我人生中未做過咁好嘅劇本，我破唔破產好閒，但如果《反黑2》以為咁樣胎死腹中，我真係唔甘心！」
宋本中400萬眾籌突然叫停
宋本中在影片中表示發起眾籌：「希望籌到400萬keep住呢個項目，目標如果有800萬，就有信心繼續推郁呢個project」，並首度公開已剪輯好嘅ending戲，希望大家可以伸出援手。
眾籌時長本由5月26日至6月16日，不過計劃就提早於上月29日截止，當時僅得47人捐款，共得$32,281港元。對於突然取消有傳取消眾籌，有指是因反應不佳，不過亦有講法指已有多間公司向宋本中斟洽，故此已沒眾籌需要。
李璨琛親回被騙七位數傳言
此外，李璨琛在第一季投資超過七位數，最終資金下落不明，片酬亦多次追討未果，因此拒絕參與第二季。對於被騙傳聞，李璨琛未有否認，只低調表示《反黑》對佢而言係一個已完成項目，而佢與宋本中於2017年後亦再無聯繫。不過李璨琛亦表示現時市道麻麻，有工開已經好好，並稱「相識一場，祝佢（宋本中）好運」。
網民熱議與業界反應
事件曝光後，不少網民感嘆港產劇難做，亦有人質疑資金流向及帳目混亂。部分演員如陳瀅、張建聲則表示對事件不知情，強調一切以公司安排為主。謝天華更坦言「一場戲都未拍過」，顯示劇組內部溝通亦出現問題。
反黑2︱陣容極重TVB味 陳瀅演日本華僑 「烏鴉」張耀揚無緣參演
網劇《反黑》於2017年在YouTube上架後深受網民歡迎。時隔六年，監製宋本中終於宣佈會在年底開拍第二季，並在2023年11月舉辦新聞發佈會。據悉《反黑2》投資金額高達2億港元，光是演員就涉及百多名，更傳《古惑仔》某位經典角色都會加盟劇組！
《反黑》第二季終於開拍 投資2億開拍60集
《反黑》第二季於2023年底開拍，今次劇本將會由原定的32集增加到60集，並表示《反黑2》將會是香港影視史上最大投資，投資金額高達2億，連演員都已經有百多名，多個新角色亦將會在第二季登場。
演員陣容落實 「烏鴉」張耀揚無緣參演
今次《反黑2》演員陣容強大，光是出席新聞發佈會的演員就已經有超過30位，陳小春、陳國坤、吳岱融和陳瀅等人都有出席。外界一直盛傳張耀揚會加盟劇組，網民都非常期待「烏鴉」張耀揚會出現於新一季，不過發佈會上就未有見到其身影。據悉張耀揚、黃秋生、鄭伊健等「古惑」始祖們都無緣參演。而在第一季中憑「招積」一角彈起的張建聲表示得悉《反黑2》開拍後，為了找回「招積」的「瘋狂狀態」，特意停工一年作準備。
更多新角色加入 謝天華、陳山聰都有份
除了第一輯的主要演員外，《反黑2》有更多演員加入。曾經參演過《古惑仔》系列的謝天華非常高興參與其中，並希望新一輯能獲得更好成績。陳山聰則有幸獲導演宋本中度身訂造全新角色，他亦非常喜歡，並透露是一個難定正邪的角色。關楚耀表示自己看第一輯已感到熱血沸騰，今次有幸參與其中，並透露將飾演一名警察，角色及劇情將有很多起承轉合，非常期待。MC Jin對於加入《反黑2 》感到興奮，角色設定符合他的個性，更希望能將更多自己的內心世界與角色結合。而肥媽亦將加入並飾演一名歌星，並笑言自己已有長時間未拍過戲，對於開拍感到非常高興。
陳瀅飾演日本華僑 努力學日文練口音
無綫花旦陳瀅亦有份出演《反黑2》，並在劇中飾演一名日本華僑。陳瀅表示雖然未知角色詳情，但已經開始學日文練口音，務求令角色更加立體。至於被問到會否怕被同劇老戲骨們的氣場壓到，陳瀅坦言未開拍已經開始擔心，但亦希望能夠從大前輩們身上偷師。她又指劇中少女主角，笑指太多男演員有啲「招駕唔住」。
陳國坤、黃伊汶再演夫妻 笑指想有新感情
陳國坤和太太黃伊汶二人在《反黑2》繼續飾演夫妻，黃伊汶近年一直專注照顧兒子，在接受訪問時笑指今次難得再度復出幕前演出，但無論現實和戲中都是同一個老公，笑指希望有新感情。陳國坤在旁隨即笑指：「畀個小鮮肉你囉！」陳國坤亦大爆兒子雖然對父母做戲感興趣，但可惜演技麻麻，暫時對踢波比較感興趣。