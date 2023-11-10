反黑2︱時隔6年投資2億開拍第2季 演員陣容龐大 「古惑始祖」無緣參演
《反黑》第二季終於開拍 投資2億開拍60集
《反黑》第二季將會在年底開拍，今次劇本將會由原定的32集增加到60集，並表示《反黑2》將會是香港影視史上最大投資，投資金額高達2億，連演員都已經有百多名，多個新角色亦將會在第二季登場。
演員陣容落實 「烏鴉」張耀揚無緣參演
今次《反黑2》演員陣容強大，光是今天出席新聞發佈會的演員就已經有超過30位，陳小春、陳國坤、吳岱融和陳瀅等人都有出席。外界一直盛傳張耀揚會加盟劇組，網民都非常期待「烏鴉」張耀揚會出現於新一季，不過今天新聞發佈會就未有見到其身影。據悉張耀揚、黃秋生、鄭伊健等「古惑」始祖們都無緣參演。而在第一季中憑「招積」一角彈起的張建聲表示得悉《反黑2》開拍後，為了找回「招積」的「瘋狂狀態」，特意停工一年作準備。
更多新角色加入 謝天華、陳山聰都有份
除了第一輯的主要演員外，《反黑2》有更多演員加入。曾經參演過《古惑仔》系列的謝天華非常高興參與其中，並希望新一輯能獲得更好成績。陳山聰則有幸獲導演宋本中度身訂造全新角色，他亦非常喜歡，並透露是一個難定正邪的角色。關楚耀表示自己看第一輯已感到熱血沸騰，今次有幸參與其中，並透露將飾演一名警察，角色及劇情將有很多起承轉合，非常期待。MC Jin對於加入《反黑2 》感到興奮，角色設定符合他的個性，更希望能將更多自己的內心世界與角色結合。而肥媽亦將加入並飾演一名歌星，並笑言自己已有長時間未拍過戲，對於開拍感到非常高興。
陳瀅飾演日本華僑 努力學日文練口音
無綫花旦陳瀅亦有份出演《反黑2》，並在劇中飾演一名日本華僑。陳瀅表示雖然未知角色詳情，但已經開始學日文練口音，務求令角色更加立體。至於被問到會否怕被同劇老戲骨們的氣場壓到，陳瀅坦言未開拍已經開始擔心，但亦希望能夠從大前輩們身上偷師。她又指劇中少女主角，笑指太多男演員有啲「招駕唔住」。
陳國坤、黃伊汶再演夫妻 笑指想有新感情
陳國坤和太太黃伊汶二人在《反黑2》繼續飾演夫妻，黃伊汶近年一直專注照顧兒子，在接受訪問時笑指今次難得再度復出幕前演出，但無論現實和戲中都是同一個老公，笑指希望有新感情。陳國坤在旁隨即笑指：「畀個小鮮肉你囉！」陳國坤亦大爆兒子雖然對父母做戲感興趣，但可惜演技麻麻，暫時對踢波比較感興趣。
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