反黑2︱時隔6年投資2億開拍第2季 演員陣容龐大 「古惑始祖」無緣參演

網劇《反黑》於2017年在YouTube上架後深受網民歡迎。時隔六年，監製宋本中終於宣佈會在年底開拍第二季，並在今日（9日）舉辦新聞發佈會。據悉《反黑2》投資金額高達2億港元，光是演員就涉及百多名，更傳《古惑仔》某位經典角色都會加盟劇組！