叠影狙擊︱周秀娜演出獲大讚有進步卻有1原因注定無得入圍視后
叠影狙擊︱周秀娜演出獲大讚有進步
今次周秀娜在《叠影狙擊》一人分飾孿生姊妹魏曉晨和梁曦兩角，更有大量動作戲，而且亦有多場喊戲，非常考演技。《叠影狙擊》至今已經播出兩個禮拜，不少網民都留言大讚周秀娜有女人味之餘，又大讚其演技唔錯，相比起其在TVB上一部劇集《宮心計2深宮計》演技大有進步：「老實講周秀娜進步咗好多， 跳出咗以前性感嘅框框， 喺銀幕上面有不同嘅演出係好事。應該支持。」、「我慢慢喜歡周秀娜」、「我覺得娜姐呢個時期好靚喎，女人味出曬嚟，開始越嚟越識做戲」等。
一個原因註定無得入圍視后
雖然今次周秀娜演技大有進步，網民都睇好佢會入圍視后，但可惜由於《叠影狙擊》為寰亞外購劇，並非TVB原創劇，令周秀娜能夠入圍視后的機會大減。
由𡃁模做到入圍金像獎影后
周秀娜在2009年憑在書展推出寫真而人氣急升，成為「𡃁模」始祖之一。其後慢慢轉型，開始參演不同電影和電視劇如《分手100次》、《宮心計2深宮計》、《婚前试爱》等，最後更憑《29+1》和《馬達・蓮娜》兩度入圍香港電影金像獎「最佳女主角」。
10歲移居香港 潮州妹英文差被「冧班」
生於潮州汕頭的周秀娜在10歲與家人一同移居香港。周秀娜在多年前接受傳媒訪問時，指當年剛到香港時連廣東話都唔敢講，甚至因為當時當地並沒有英文科所以連26個字母都唔識：「冧咗（班）一年，個感覺就係比佢哋（同班同學）大個啲，但係英文科26個字母都唔識，嗰時好想快啲追到佢哋，好想融入香港呢個環境。嗰陣時我真係因為呢個諗法，一定要畀你覺得我係得嘅，由唔識26個字母到考到100分。」
曾經不理解父親移港決定
周秀娜又指當年在潮州一家人住一棟樓，但到香港就一家七口住六百呎，令她一度不理解為何父親會選擇帶一家人移居香港：
「我對呢個地方（香港）完全冇認識，真係嚟到生活嘅時候，例如返學要搭車，要畀巴士錢，以前行路返學㗎嘛。仲有生活費，開始有個概念，香港真係好貴，我完全唔能夠理解，我唔能夠理解點解我爸爸要嚟呢個地方。」
周秀娜指移居香港後令她得悉生活艱難，從中學開始做兼職，凡事都會靠自己，並擔起養活父母的重任。
憶述當年做𡃁模的感受：唔覺得佢地好猥瑣
周秀娜在訪問中亦有憶述當年做𡃁模的感受。當被問到當時每天被一班男人包圍和被注視其身上不同部位時的感受，周秀娜坦言曾經有難過的時候，但從未有覺得過買寫真集的粉絲和大眾「好猥瑣」：
「我並唔覺得佢哋好嘔心、猥瑣或者來意不善，未試過有呢種感覺。只係好驚有幾百個人、幾百支鏡頭對住自己，從來未試過，覺得好震撼。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！