叠影狙擊丨周秀娜首集即有床戲 黃宗澤曾爆無睇女神寫真勁搞笑！
周秀娜首集即有床戲！
首集一開波，其中一個「周秀娜」已經死咗！劇情講到新加坡特警隊長魏曉晨（周秀娜 飾）查案時意外發現失散多年的孖生妹妹梁曦（周秀娜分飾）屍體，疑似被活摘心臟致死！但原來周秀娜於劇中一人分飾兩角，見到孖生妹妹慘死，周秀娜誓要找出真相。
其後，「家姐」周秀娜遇上香港警察黃宗澤，周秀娜在孖生妹妹的社交平台看到黃宗澤曾聯絡孖生妹妹，於是想辦法接近黃宗澤找線索。最juicy的畫面係，黃宗澤回憶起與周秀娜孖生妹妹在床上畫面，黃宗澤與周秀娜只是露出香肩，不算好大尺度。
黃宗澤周秀娜三度合作CP感強
這次是周秀娜跟黃宗澤繼劇集《戰毒》及《非凡三俠》後第三度合作，而周秀娜是繼《宮心計2深宮計》後，第二次有作品成為台慶劇。內地網民大讚二人CP感強，周秀娜受訪稱因為大家很熟，拍攝時很方便，例如拍親熱場面就唔會尷尬。
黃宗澤曾爆無睇女神寫真
最近因為娜姐再亮相TVB，有網友發現2011年《華麗明星賽》其中一集再翻Hit！該集嘉賓有黃宗澤、謝天華、周秀娜、陳敏之等喺節目中一邊嘆美食，一邊面對草蜢嘅突擊提問。Bosco雖然一路食唔停，但答題依然快而準，就連畀人話睇過娜姐寫真集都可以秒速否認。
當時被問到「娜姐第一本寫真喺邊個島取景？」，Bosco笑指：「我無睇過本寫真，但我睇過報導。」之後又被主持人質問「收埋咗幾多本喺屋企」，非常搞笑！
另外，亦有網友大讚當時只得26歲的娜姐青春無敵：「後生時嘅周秀娜真好J」、「我好鍾意睇周秀娜嘅寫真集，我都係男人」
娜姐當年狀態大勇
周秀娜「地獄廚神」大戰黃宗澤
另外，TVB大寶藏亦分享2011年《街坊廚神》一段周秀娜大戰黃宗澤的影片，黃宗澤、周秀娜分別化身小儀同金剛嘅星級助手，以蝦較量廚藝，其間識煮識食嘅黃宗澤大展「煮角」功架，周秀娜就再現「地獄廚神」本色，好彩賽果最終打和，皆大歡喜！不過周秀娜與黃宗澤沒有太多直接交流，反而金剛全程勁進擊，仲拖女神手仔扮錫錫，呢個福利不得了！
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