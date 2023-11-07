叠影狙擊 床戲

叠影狙擊丨周秀娜首集即有床戲 黃宗澤曾爆無睇女神寫真勁搞笑！

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由黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑等主演台慶劇《叠影狙擊》，昨晚（6日）緊接《香港人在北京》時段首播，首集內容已相當豐富，集齊打戲、槍戰、喊戲三大搶焦元素之餘，更有周秀娜床戲！

叠影狙擊 床戲 劇情講到新加坡特警隊長魏曉晨周秀娜 飾）查案時意外發現失散多年的孖生妹妹梁曦周秀娜分飾）屍體，疑似被活摘心臟致死！
劇情講到新加坡特警隊長魏曉晨（周秀娜 飾）查案時意外發現失散多年的孖生妹妹梁曦（周秀娜分飾）屍體，疑似被活摘心臟致死！（圖片來源：TVB）

周秀娜首集即有床戲！

首集一開波，其中一個「周秀娜」已經死咗！劇情講到新加坡特警隊長魏曉晨（周秀娜 飾）查案時意外發現失散多年的孖生妹妹梁曦（周秀娜分飾）屍體，疑似被活摘心臟致死！但原來周秀娜於劇中一人分飾兩角，見到孖生妹妹慘死，周秀娜誓要找出真相。

其後，「家姐」周秀娜遇上香港警察黃宗澤，周秀娜在孖生妹妹的社交平台看到黃宗澤曾聯絡孖生妹妹，於是想辦法接近黃宗澤找線索。最juicy的畫面係，黃宗澤回憶起與周秀娜孖生妹妹在床上畫面，黃宗澤與周秀娜只是露出香肩，不算好大尺度。

叠影狙擊 床戲 最juicy的畫面係，黃宗澤回憶起與周秀娜孖生妹妹在床上畫面，黃宗澤與周秀娜只是露出肩部，不算好大尺度。
最juicy的畫面係，黃宗澤回憶起與周秀娜孖生妹妹在床上畫面，黃宗澤與周秀娜只是露出肩部，不算好大尺度。（圖片來源：TVB）

黃宗澤周秀娜三度合作CP感強

這次是周秀娜跟黃宗澤繼劇集《戰毒》及《非凡三俠》後第三度合作，而周秀娜是繼《宮心計2深宮計》後，第二次有作品成為台慶劇。內地網民大讚二人CP感強，周秀娜受訪稱因為大家很熟，拍攝時很方便，例如拍親熱場面就唔會尷尬。

叠影狙擊 床戲 周秀娜受訪稱因為大家很熟，拍攝時很方便，例如拍親熱場面就唔會尷尬。
周秀娜受訪稱因為大家很熟，拍攝時很方便，例如拍親熱場面就唔會尷尬。（圖片來源：微博圖片）

黃宗澤曾爆無睇女神寫真

最近因為娜姐再亮相TVB，有網友發現2011年《華麗明星賽》其中一集再翻Hit！該集嘉賓有黃宗澤、謝天華、周秀娜、陳敏之等喺節目中一邊嘆美食，一邊面對草蜢嘅突擊提問。Bosco雖然一路食唔停，但答題依然快而準，就連畀人話睇過娜姐寫真集都可以秒速否認。

當時被問到「娜姐第一本寫真喺邊個島取景？」，Bosco笑指：「我無睇過本寫真，但我睇過報導。」之後又被主持人質問「收埋咗幾多本喺屋企」，非常搞笑！

另外，亦有網友大讚當時只得26歲的娜姐青春無敵：「後生時嘅周秀娜真好J」、「我好鍾意睇周秀娜嘅寫真集，我都係男人」

叠影狙擊 床戲 Bosco雖然一路食唔停，但答題依然快而準
Bosco雖然一路食唔停，但答題依然快而準（圖片來源：TVB）
叠影狙擊 床戲 就連畀人話睇過娜姐寫真集都可以秒速否認。
就連畀人話睇過娜姐寫真集都可以秒速否認。（圖片來源：TVB）
叠影狙擊 床戲 娜姐都尷尬了！
娜姐都尷尬了！（圖片來源：TVB）
叠影狙擊 床戲 Bosco笑指：「我無睇過本寫真，但我睇過報導。」之後又被主持人質問「收埋咗幾多本喺屋企」，非常搞笑！
Bosco笑指：「我無睇過本寫真，但我睇過報導。」之後又被主持人質問「收埋咗幾多本喺屋企」，非常搞笑！（圖片來源：TVB）

娜姐當年狀態大勇

叠影狙擊 床戲 周秀娜 刷牙滴牙膏這張相，成為了周秀娜首本寫真熱賣經典圖。 （圖片提供：寫真集圖片）
刷牙滴牙膏這張相，成為了周秀娜首本寫真熱賣經典圖。（圖片來源：寫真集圖片）
叠影狙擊 床戲 周秀娜 當年三點式泳衣和周秀娜絕對是共同體，每次接受訪問或影相，她都是以三點式示人。 （圖片提供：寫真集圖片）
當年三點式泳衣和周秀娜絕對是共同體，每次接受訪問或影相，她都是以三點式示人。 （圖片來源：寫真集圖片）

周秀娜「地獄廚神」大戰黃宗澤

另外，TVB大寶藏亦分享2011年《街坊廚神》一段周秀娜大戰黃宗澤的影片，黃宗澤、周秀娜分別化身小儀同金剛嘅星級助手，以蝦較量廚藝，其間識煮識食嘅黃宗澤大展「煮角」功架，周秀娜就再現「地獄廚神」本色，好彩賽果最終打和，皆大歡喜！不過周秀娜與黃宗澤沒有太多直接交流，反而金剛全程勁進擊，仲拖女神手仔扮錫錫，呢個福利不得了！

叠影狙擊 床戲 黃宗澤、周秀娜分別化身小儀同金剛嘅星級助手
黃宗澤、周秀娜分別化身小儀同金剛嘅星級助手（圖片來源：TVB）
叠影狙擊 床戲 娜姐好靚女！
娜姐好靚女！（圖片來源：TVB）
叠影狙擊 床戲 不過周秀娜與黃宗澤沒有太多交流，反而金剛全程勁進擊，仲拖女神手仔扮錫錫，呢個福利不得了！
不過周秀娜與黃宗澤沒有太多交流，反而金剛全程勁進擊，仲拖女神手仔扮錫錫，呢個福利不得了！（圖片來源：TVB）
叠影狙擊 床戲 不過周秀娜與黃宗澤沒有太多交流，反而金剛全程勁進擊，仲拖女神手仔扮錫錫，呢個福利不得了！
不過周秀娜與黃宗澤沒有太多交流，反而金剛全程勁進擊，仲拖女神手仔扮錫錫，呢個福利不得了！（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：微博圖片、TVB

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