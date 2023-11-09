叠影狙擊｜「沈飛飛」朱鑑然暖男形象俘虜觀眾 出身港隊前飛魚 前度係女神級
叠影狙擊｜「飛飛」朱鑑然憑暖男笑容俘虜觀眾
朱鑑然在無綫台慶劇《叠影狙擊》中飾演技術宅男沈飛飛，是梁曦（周秀娜飾演）的男閨蜜。朱鑑然劇中角色個機智活潑，是一名精通網絡的頂級黑客。朱鑑然一出場就被周秀娜撞落墻，一臉無辜的暖男笑容成功俘虜觀眾心。今次朱鑑然飾演女主角周秀娜的男閨蜜，在劇集中戲份頗多，有很多發揮的空間！
「飛飛」朱鑑然亮相無綫、ViuTV兩台熱播劇
朱鑑然唔係第一次現身TVB，他曾出演過多套無綫和ViuTV的熱播劇，其中包括無綫的《家族榮耀》、ViuTV的《熟女強人》、《I SWIM》和近日正在熱播的《冰上火花》。其中在無綫《家族榮耀》中飾演甄誠Nick，是甄芯（楊茜堯飾）細佬，同劉沛衡有感情戲，在芸芸勾心鬥角、各懷鬼胎的人設中，朱鑑然角色討好如同清泉，演技雖然青澀，但憑外表和角色設定成功吸引到觀眾的眼球。
前飛魚朱鑑然 香港紀錄保持者
朱鑑然現年33歲，自幼移民加拿大97年回流香港讀書，中學在本地傳統名校九龍華仁書院，畢業後再到加溫哥華入讀名校UBC主修人文地理﹗身型健碩、身高180cm的朱鑑然原來14歲在香港讀書時，被選入開始成為香港游泳代表成員，曾代表香港參加亞運、世界大學生運動會及世界短池游泳錦標賽等，並且是短池上4百米混合泳香港紀綠保持者﹗
古天樂旗下 有「翻版彭于晏」稱號
朱鑑然其後加入模特兒行列，16年晉身演藝圈，有「翻版彭于晏」之稱，有不少演出機會，拍過電影包括《P風暴》、《破風》。現為古天樂旗下Triple S Artiste Management的藝人，同公司還有袁澧林、張蔓莎、吳肇軒、胡子彤等，全為新一代演員。
前度是混血女友盧慧敏
2019年朱鑑然被爆與模特兒盧慧敏Amy拍拖，有指盧慧敏與男方家人一起去旅行，更傳出訂婚消息，當時朱鑑然回應表示了解中，感情事不願多談﹗2020年陳卓賢被指與前港姐冠軍陳曉華撻著，其後更傳出多角戀，最後陳卓賢公開認愛盧慧敏，因合作ViuTV《無限斜棟有限公司》結緣﹗當時有指盧慧敏與朱鑑然有婚約，朱鑑然經理人公司否認，指二人2019年已分手﹗直至2021年再同台灣網紅邵岱兒傳出緋聞，被拍到二人同遊赤柱。
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