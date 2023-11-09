朱鑑然 飛飛

叠影狙擊｜「沈飛飛」朱鑑然暖男形象俘虜觀眾 出身港隊前飛魚 前度係女神級

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Keith
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無綫台慶劇《叠影狙擊》今星期開播，在劇中飾演「沈飛飛」的朱鑑然，一出場就憑暖男笑容成功俘虜觀眾心。高大威猛的朱鑑然來頭猛，不僅是出身名校，又是前港隊游泳代表，就連前度和緋聞女友都均為女神級，簡直是「人生勝利組」！

朱鑑然 無綫台慶劇《叠影狙擊》今星期開播，在劇中飾演「沈飛飛」的朱鑑然，一出場就憑暖男笑容成功俘虜觀眾心。
無綫台慶劇《叠影狙擊》今星期開播，在劇中飾演「沈飛飛」的朱鑑然，一出場就憑暖男笑容成功俘虜觀眾心。（圖片來源：微博圖片）

叠影狙擊｜「飛飛」朱鑑然憑暖男笑容俘虜觀眾

朱鑑然在無綫台慶劇《叠影狙擊》中飾演技術宅男沈飛飛，是梁曦（周秀娜飾演）的男閨蜜。朱鑑然劇中角色個機智活潑，是一名精通網絡的頂級黑客。朱鑑然一出場就被周秀娜撞落墻，一臉無辜的暖男笑容成功俘虜觀眾心。今次朱鑑然飾演女主角周秀娜的男閨蜜，在劇集中戲份頗多，有很多發揮的空間！

朱鑑然 朱鑑然在無綫台慶劇《叠影狙擊》中飾演技術宅男沈飛飛。
朱鑑然在無綫台慶劇《叠影狙擊》中飾演技術宅男沈飛飛。（圖片來源：《叠影狙擊》截圖）
朱鑑然 今次朱鑑然飾演女主角周秀娜的男閨蜜，據知在劇集中戲份頗多。
今次朱鑑然飾演女主角周秀娜的男閨蜜，據知在劇集中戲份頗多。（圖片來源：《叠影狙擊》截圖）

「飛飛」朱鑑然亮相無綫、ViuTV兩台熱播劇

朱鑑然唔係第一次現身TVB，他曾出演過多套無綫和ViuTV的熱播劇，其中包括無綫的《家族榮耀》、ViuTV的《熟女強人》、《I SWIM》和近日正在熱播的《冰上火花》。其中在無綫《家族榮耀》中飾演甄誠Nick，是甄芯（楊茜堯飾）細佬，同劉沛衡有感情戲，在芸芸勾心鬥角、各懷鬼胎的人設中，朱鑑然角色討好如同清泉，演技雖然青澀，但憑外表和角色設定成功吸引到觀眾的眼球。

朱鑑然 家族榮耀 甄誠孭晒上身，認誤殺何啟禮，被警方拘捕調查，楊怡欲保釋不果，對住細佬話：「唔使擔心，家姐會搵最好律師幫你﹗」
朱鑑然在《家族榮耀》飾演楊茜堯細佬，在劇中朱鑑然為保護家姐楊茜堯，竟然去處理艾威屍體，仲認誤殺何啟禮，被警方拘捕調查﹗（圖片來源：《家族榮耀》截圖）
朱鑑然 朱鑑然在近日熱播ViuTV劇《冰上火花》中飾演「爸爸」夏竣然。
朱鑑然在近日熱播ViuTV劇《冰上火花》中飾演「爸爸」夏竣然。（圖片來源：《冰上火花》截圖）
朱鑑然 家族榮耀 ViuTV《熟女強人》
朱鑑然亦曾經出演過ViuTV的《熟女強人》（圖片來源：FB＠朱鑑然）

前飛魚朱鑑然 香港紀錄保持者

朱鑑然現年33歲，自幼移民加拿大97年回流香港讀書，中學在本地傳統名校九龍華仁書院，畢業後再到加溫哥華入讀名校UBC主修人文地理﹗身型健碩、身高180cm的朱鑑然原來14歲在香港讀書時，被選入開始成為香港游泳代表成員，曾代表香港參加亞運、世界大學生運動會及世界短池游泳錦標賽等，並且是短池上4百米混合泳香港紀綠保持者﹗

家族榮耀 朱鑑然身材健碩唔怕騷肌，之前跟同公司一起船P，後是同屬古天樂公司旗下的黃浩然﹗
朱鑑然身材健碩唔怕騷肌，之前跟同公司一起船P，後是同屬古天樂公司旗下的黃浩然﹗（圖片來源：FB＠朱鑑然）
家族榮耀 前香港游泳代表朱鑑然，真係好大隻﹗
前香港游泳代表朱鑑然，真係好大隻﹗（圖片來源：FB＠朱鑑然）
家族榮耀 朱鑑然是古天樂旗下經理人公司Triple S Artiste Management的藝人﹗曾孖住出席活動﹗
朱鑑然是古天樂旗下經理人公司Triple S Artiste Management的藝人﹗曾孖住出席活動﹗ （圖片來源：FB＠朱鑑然）

古天樂旗下 有「翻版彭于晏」稱號

朱鑑然其後加入模特兒行列，16年晉身演藝圈，有「翻版彭于晏」之稱，有不少演出機會，拍過電影包括《P風暴》、《破風》。現為古天樂旗下Triple S Artiste Management的藝人，同公司還有袁澧林、張蔓莎、吳肇軒、胡子彤等，全為新一代演員。

朱鑑然 家族榮耀 因拍攝電影《破風》而認識彭于晏﹗
因拍攝電影《破風》而認識彭于晏﹗（圖片來源：FB＠朱鑑然）
朱鑑然 家族榮耀 《P風暴》
《P風暴》（圖片來源：FB＠朱鑑然）
朱鑑然 家族榮耀 無綫網劇《無間道》
無綫網劇《無間道》（圖片來源：FB＠朱鑑然）

前度是混血女友盧慧敏

2019年朱鑑然被爆與模特兒盧慧敏Amy拍拖，有指盧慧敏與男方家人一起去旅行，更傳出訂婚消息，當時朱鑑然回應表示了解中，感情事不願多談﹗2020年陳卓賢被指與前港姐冠軍陳曉華撻著，其後更傳出多角戀，最後陳卓賢公開認愛盧慧敏，因合作ViuTV《無限斜棟有限公司》結緣﹗當時有指盧慧敏與朱鑑然有婚約，朱鑑然經理人公司否認，指二人2019年已分手﹗直至2021年再同台灣網紅邵岱兒傳出緋聞，被拍到二人同遊赤柱。

朱鑑然 混血模特兒盧慧敏，身高177cm又靚女﹗
混血模特兒盧慧敏，身高177cm又靚女﹗（圖片來源：FB＠盧慧敏）
家族榮耀 雖然朱鑑然當時以「了解中」形容同盧慧敏關係，但二人拍拖早露玄機，在IG貼出情侶打扮及相同背景的相﹗
雖然朱鑑然當時以「了解中」形容同盧慧敏關係，但二人拍拖早露玄機，在IG貼出情侶打扮及相同背景的相﹗（圖片來源：IG圖片）
朱鑑然 家族榮耀 由頭到腳的打扮一樣，連甫士都一樣﹗
由頭到腳的打扮一樣，連甫士都一樣﹗（圖片來源：FB＠朱鑑然）
朱鑑然 邵岱兒在2021年與朱鑑然傳出緋聞。
邵岱兒在2021年與朱鑑然傳出緋聞。（圖片來源：IG@yehdeb）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：《叠影狙擊》截圖、《冰上火花》截圖、《家族榮耀》截圖、FB＠朱鑑然、FB＠盧慧敏

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