叠影狙擊｜「沈飛飛」朱鑑然暖男形象俘虜觀眾 出身港隊前飛魚 前度係女神級

無綫台慶劇《叠影狙擊》今星期開播，在劇中飾演「沈飛飛」的朱鑑然，一出場就憑暖男笑容成功俘虜觀眾心。高大威猛的朱鑑然來頭猛，不僅是出身名校，又是前港隊游泳代表，就連前度和緋聞女友都均為女神級，簡直是「人生勝利組」！