叠影狙擊劇情｜1-24集全劇透！黃宗澤周秀娜主演台慶劇 女演員陣容勁

叠影狙擊劇情｜今年TVB台慶劇之一，亦是唯一一套外購港劇《叠影狙擊》即將今晚11月6日晚上播出，劇情講述了華裔女隊長魏曉晨帶領特警隊，搗破人口販賣集團基地，發現一具女性屍體，竟然是孿生妹妹梁曦，曉晨悲痛欲絕，發誓要用餘生追查妹妹被殺真相的故事。