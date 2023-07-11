姜濤事非多指同犯太歲有關 開腔回應戀情對髮型師被報道感內疚

姜濤早前被傳出與髮型師Lydia暗撻著一年多，雖然姜濤已經喺個人社交平台發文否認戀情，但緋聞依然傳得慶恰恰。今日（11日）姜濤就喺緋聞傳出之後，首次接受電台訪問，並且開腔回應有關緋聞，仲直認情緒麻麻：「連食嘢都唔想食」。