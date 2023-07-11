姜濤事非多指同犯太歲有關 開腔回應戀情對髮型師被報道感內疚
自認今年好黑仔 犯太歲中到應一應
姜濤今日出席Do姐電台節目《口水多過浪花》接受訪問，一開波姜濤就話覺得今年犯太歲犯得好應，全年都充滿是是非非：「今年犯太歲犯得好應，又受傷，又有各種報道同是是非非，係有史以來最多嘅一次。」姜濤亦提及到今年有好多報道圍繞自己和身邊嘅人，佢表示並不介意外界評論自己，但就對影響到身邊朋友而感到內疚。
首開腔回應拍拖：拍拖唔係遮遮掩掩嘅一件事
姜濤於訪問中首次開腔回應早前傳出與髮型師Lydia的緋聞：「佢真係由我一入行冇幾耐就幫我手嘅工作人員，其實我同身邊每一個工作人員都係咁相處，好多工作人員都知道我係點樣嘅人。但可能人哋生得靚啲、高啲，咁就被人（報道）。我覺得其實會影響到人哋之後嘅生活，人哋唔係只係做我一個，仲有自己正職，我就覺得好內疚。」姜濤表示明白自己係公眾人物，之後會多啲注意自己嘅一言一行，以免再影響到其他工作人員。
當被問到如果之後真係拍拖，會否企出嚟認時，姜濤坦言：「我覺得我如果真係拍拖，我會睇另一半嘅意願，我覺得拍拖唔係一個需要太遮遮掩掩嘅事，同埋我覺得我真係要拍拖都係好正常嘅事，但我覺得好多嘢都係雙方嘅決定，我自己就冇乜所謂。」
姜濤直認情緒麻麻：依家唔開心嘅程度連食嘢都唔想食
Do姐喺訪問中突然提到姜濤嘅衣著：「我識你咁耐，好似你今日著得最薄。我係到諗今日咁熱，姜濤會唔會著褸。」姜濤即刻解釋道：「我今日都同造型師嗌拗咗好耐，我都想大家focus喺個訪問到，唔係我點著衫。」
當被Do姐指出姜濤身形變化大時，姜濤回應指：「以前肥仔底，加埋之前受傷之後，有一排冇做運動，加上自己好大壓力係咁食嘢。我真係飲水都會肥，你睇我呢杯水都冇飲過，自己努力啦！依家唔開心嘅程度連食嘢都唔想食。」
停用IG閉關 專心準備演唱會
姜濤早前在IG表示將會停用IG，準備閉關專心準備演唱會。姜濤在訪問中指自己已經唔係第一次刪去社交平台軟件：「其實我年頭已經冇玩幾個月，因為網上好多負面嘅報道，令我好想關閉呢啲平台，喺嗰時我就發現我生活可以好專心，有時候我覺得會畀呢啲嘢搞到我分心，所以其實我都幾enjoy唔玩IG嘅日子。宜家都幾好啊，可以focus喺準備演唱會。」
大爆演唱會有貴人 透露演唱會詳情
對於即將舉行首個個人演唱會，姜濤就坦言一開始設定演唱會概念時曾經遇上阻滯，但幸好遇上身邊多位好友和貴人：「好多謝身邊好多人去幫我，我冇諗過有啲我好仰慕嘅人都有幫我。」不過姜濤非常神秘地未有透露該位貴人的身份：「我諗大家知道佢幫我嘅話，大家都會好開心。呢個真係一個大師級，咁去幫我做成個演唱會。佢一開頭唔得閒，但之後都搵時間幫我。」
蘇師傅曾批屬兔有戀情拍拖有望是非多
蘇師傅今年年初曾出書批屬兔的人會受到犯太歲的影響，犯太歲年會多變化，事業有機會突然有轉變。生於春夏天的朋友運氣開始下降，財運會走下坡，或會破財。戀情方面，如果是單身，就有機會有新戀情。屬兔嘅姜濤就真係是非纏身，又有緋聞，真係中曬！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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