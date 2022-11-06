季前賽

季前賽 | 姜濤自爆足足肥咗10kg 又肥又瘦搞到唔連戲？

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鄭裕玲主持的商台節目《口水多過浪花》，日前邀請了《季前賽》導演袁劍偉及姜濤擔任嘉賓，談談劇集和演出感受。

鄭裕玲：點解姜濤個臉咁圓？

鄭裕玲發現姜濤於劇集初段疑似發福了，但後來的鏡頭又變瘦：「初頭好似幾圓潤下，點解姜濤個臉咁圓，圓碌碌咁？有啲好似唔連戲。」姜濤聽後笑言：「冇咩好解釋，我衰食太多嘢，因為嗰時冇諗太多，要打波（劇中），要食多啲嘢補充體力先，拍拍下唔係好對路，由第一日開始唔係好敢睇play back，跟住唔得啦唔得啦，但到中間fit返問題又出嚟，可能明明同一間房出入，呢間房入去係肥，嗰頭出嚟又瘦返。」鄭裕玲問：「磅數爭幾多？」姜濤坦白回應：「10kg，但都好快，因為我知死啦死啦，跟住瘦番，但中間疫情停咗（開工）兩三個禮拜…（又放縱啦？）嗰排冇得打波，封咗…」

季前賽 鄭裕玲訪問《季前賽導演和男主角姜濤》
鄭裕玲訪問《季前賽》導演和姜濤。（圖片來源：[email protected]口水多過浪花）
季前賽 鄭裕玲笑言姜濤在劇中有肥有瘦
鄭裕玲笑言姜濤在劇中有肥有瘦。（圖片來源：[email protected]口水多過浪花）

談減肥和吃東西 姜濤：對我嚟講係一生嘅課題

其實姜濤出道至今已出名「為食」，對此Do姐問喜歡吃，但又要減肥，減肥後又再吃，不斷循環著。姜濤聽後笑答：「對我嚟講係一生嘅課題。」導演則表示並沒有限定演員要保持身形，因為劇比起演員的身材更吸引他，姜濤即表示：「所以我好鍾意佢。」姜濤續說自己的宗旨是「民以食為天」，但拍攝劇集期間依然要保持正常身材，因此在拍攝期間他進行輕斷食，一天只吃一餐，「希望重要嘅場合可以瘦，以後演戲提早做準備，唔可以唔諗太多嘢，要連戲。」姜濤年輕新陳代謝較快，再加上他有運動習慣，所以減肥並不難。

季前賽 姜濤為麥當勞拍攝宣傳
姜濤說自己的宗旨是「民以食為天」。（ 圖片來源：麥當勞官方照片）
季前賽 姜濤與肥仔向春光乍洩致敬
姜濤與肥仔在劇中大玩春光乍洩。（ 圖片來源：[email protected]截圖）
季前賽 兩人有模有樣
兩人似模有樣，場面搞笑。（ 圖片來源：[email protected]截圖）
季前賽 姜濤飾演搞笑版
姜濤飾演搞笑版。( 圖片來源：[email protected]截圖）
季前賽 眼神與原版十分相似
眼神與原版十分相似。( 圖片來源：[email protected]截圖）
季前賽 兩人肢體動作十分搞笑
兩人肢體動作十分搞笑。( 圖片來源：[email protected]截圖）
季前賽 姜濤與肥仔搞笑演出
姜濤與肥仔搞笑演出。( 圖片來源：ViuTV《季前賽》劇照）
季前賽
（圖片來源：電影《春光乍洩》劇照）

導演用《北斗雙雄》為例評價姜濤演出

節目中導演亦有就姜濤的演出做出點評，先以1984年發哥同梁朝偉合演的電視劇《北斗雙雄》為例，「好多年後睇返，梁朝偉依然好cute好得意，但係咪影帝級演繹？又唔係，係適齡。你依家23歲，做到嘅嘢係咁樣，係咪唔好？唔係，啱呢個年紀咪得囉。」袁導並給予意見，表示姜濤要打開自己的感官、多點接收對手就會有進步。

季前賽 袁導點評姜濤表演
（袁導點評姜濤表演 圖片來源：[email protected]_show）
季前賽 袁導指姜濤要打開感官
（袁導指姜濤要打開感官 圖片來源：[email protected]_yuen）

姜濤直認自己打波好自我

其實較早前姜濤都有表示自己好喜歡該套劇，原因是太喜歡籃球這個運動。對於自己的球技，他謙虛自評只是一般，只是劇中的角色厲害，但袁導就大爆姜濤有右手上籃、接著勾手的絕招。對此姜濤笑言自己平日打街場，對於專業的技術沒太多研究，「同啲阿伯一樣練死一招」。對於自己打籃球的方法比較自我，姜濤直認：「係，比較獨食，由細到大可能生活環境冇乜自信，慣咗喺球場上靠呢樣嘢攞返自信，同阿孝呢個角色前期比較似，唔係好信人。」姜濤覺得同劇演員張繼聰和呂爵安Edan好free flow，相比下自己較少，「老實講呢啲free style冇佢哋咁叻，猶其是阿聰每次同佢對戲，每一take都係唔一樣。」

季前賽 姜濤直言自己打波好自我
（姜濤直言自己打波好自我 圖片來源：[email protected]_show）
季前賽 姜濤表示張繼聰好free flow
（姜濤表示張繼聰好free flow 圖片來源：[email protected]_show）

「我唔要」係口頭禪？

袁導表示姜濤劇中飾演的角色阿孝有句口頭禪「我唔要」，其實是姜濤自己突然之間想到的，姜濤指：「因為生活中有好多嘢唔係好想要，譬如花姐成日話我硬頸，我就會話我唔要，音樂上嘅嘢係好硬頸，唔會因為太多人畀意見去改。」但在拍攝上，姜濤會聽取意見，拍攝前也會和老師練習，「唔會將自己稱之為演員，因為演員要磨練好耐先可以稱之為演員，自己係學習嘅一個人，係拍嗰下逼自己有信心。」

季前賽 袁導表示口頭禪「我唔要」係突然諗到
（袁導表示口頭禪「我唔要」係突然諗到 圖片來源：[email protected]_show）
季前賽 姜濤拍攝前會和老師練習
（姜濤拍攝前會和老師練習 圖片來源：[email protected]_show）

導演堅決唔會拍續集

另外，袁導指打籃球和打戲的拍攝同樣辛苦，例如劇中入籃都是真的，對於劇集他亦表示不再有第二季：「呢班人腳，加埋天時地利人和，好難再發生啦。」

季前賽 袁導表示不會開第二季
（袁導表示不會開第二季 圖片來源：[email protected]_yuen）

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圖片來源：[email protected]口水多過浪花、麥當勞官方照片、[email protected]_show、[email protected] fen_yuen、ViuTV《季前賽》劇照、[email protected]截圖、電影《春光乍洩》劇照

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