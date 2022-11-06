季前賽 | 姜濤自爆足足肥咗10kg 又肥又瘦搞到唔連戲？
鄭裕玲：點解姜濤個臉咁圓？
鄭裕玲發現姜濤於劇集初段疑似發福了，但後來的鏡頭又變瘦：「初頭好似幾圓潤下，點解姜濤個臉咁圓，圓碌碌咁？有啲好似唔連戲。」姜濤聽後笑言：「冇咩好解釋，我衰食太多嘢，因為嗰時冇諗太多，要打波（劇中），要食多啲嘢補充體力先，拍拍下唔係好對路，由第一日開始唔係好敢睇play back，跟住唔得啦唔得啦，但到中間fit返問題又出嚟，可能明明同一間房出入，呢間房入去係肥，嗰頭出嚟又瘦返。」鄭裕玲問：「磅數爭幾多？」姜濤坦白回應：「10kg，但都好快，因為我知死啦死啦，跟住瘦番，但中間疫情停咗（開工）兩三個禮拜…（又放縱啦？）嗰排冇得打波，封咗…」
談減肥和吃東西 姜濤：對我嚟講係一生嘅課題
其實姜濤出道至今已出名「為食」，對此Do姐問喜歡吃，但又要減肥，減肥後又再吃，不斷循環著。姜濤聽後笑答：「對我嚟講係一生嘅課題。」導演則表示並沒有限定演員要保持身形，因為劇比起演員的身材更吸引他，姜濤即表示：「所以我好鍾意佢。」姜濤續說自己的宗旨是「民以食為天」，但拍攝劇集期間依然要保持正常身材，因此在拍攝期間他進行輕斷食，一天只吃一餐，「希望重要嘅場合可以瘦，以後演戲提早做準備，唔可以唔諗太多嘢，要連戲。」姜濤年輕新陳代謝較快，再加上他有運動習慣，所以減肥並不難。
導演用《北斗雙雄》為例評價姜濤演出
節目中導演亦有就姜濤的演出做出點評，先以1984年發哥同梁朝偉合演的電視劇《北斗雙雄》為例，「好多年後睇返，梁朝偉依然好cute好得意，但係咪影帝級演繹？又唔係，係適齡。你依家23歲，做到嘅嘢係咁樣，係咪唔好？唔係，啱呢個年紀咪得囉。」袁導並給予意見，表示姜濤要打開自己的感官、多點接收對手就會有進步。
姜濤直認自己打波好自我
其實較早前姜濤都有表示自己好喜歡該套劇，原因是太喜歡籃球這個運動。對於自己的球技，他謙虛自評只是一般，只是劇中的角色厲害，但袁導就大爆姜濤有右手上籃、接著勾手的絕招。對此姜濤笑言自己平日打街場，對於專業的技術沒太多研究，「同啲阿伯一樣練死一招」。對於自己打籃球的方法比較自我，姜濤直認：「係，比較獨食，由細到大可能生活環境冇乜自信，慣咗喺球場上靠呢樣嘢攞返自信，同阿孝呢個角色前期比較似，唔係好信人。」姜濤覺得同劇演員張繼聰和呂爵安Edan好free flow，相比下自己較少，「老實講呢啲free style冇佢哋咁叻，猶其是阿聰每次同佢對戲，每一take都係唔一樣。」
「我唔要」係口頭禪？
袁導表示姜濤劇中飾演的角色阿孝有句口頭禪「我唔要」，其實是姜濤自己突然之間想到的，姜濤指：「因為生活中有好多嘢唔係好想要，譬如花姐成日話我硬頸，我就會話我唔要，音樂上嘅嘢係好硬頸，唔會因為太多人畀意見去改。」但在拍攝上，姜濤會聽取意見，拍攝前也會和老師練習，「唔會將自己稱之為演員，因為演員要磨練好耐先可以稱之為演員，自己係學習嘅一個人，係拍嗰下逼自己有信心。」
導演堅決唔會拍續集
另外，袁導指打籃球和打戲的拍攝同樣辛苦，例如劇中入籃都是真的，對於劇集他亦表示不再有第二季：「呢班人腳，加埋天時地利人和，好難再發生啦。」
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