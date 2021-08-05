口水多過浪花｜Do姐IG堅持只follow兩個人 ERROR呻冇份 求Do姐unfollow姜濤
文：東方新地｜圖：口水多過浪花FB、Do姐[email protected]_do_cheng、ERROR造型師Lok [email protected]
193建議 Do姐 unfollow所有人
ERROR四位成員193、肥仔、阿Dee和保錡日前登上電台節目《口水多過浪花》接受Do姐訪問，講到Do姐的IG只follow了兩個人，就係王嘉爾（Jackson）和姜濤，保錡就提出希望Do姐可以follow他們四個，但卻被Do姐堅決拒絕，更質問：「點解我要follow你哋？」
193立即再懇求：「Do姐我要求其實唔高，你淨係加多一個人就得㗎啦，你加193啦！」保錡也立刻跟上，仲報埋自己IG名。而肥仔在求Do姐follow自己之餘，竟然仲大膽要求Do姐unfollow姜濤！他說：「Do姐我要求仲低，你unfollow咗姜濤，follow我就得㗎啦！」
193更提議：「不如Do姐unfollow所有人，咁我哋咪公平啲囉！」這建議亦得到Do姐認同，但這時阿Dee竟然話：「我就唔使啦Do姐，Thank you！」引得Do姐立即質問：「原來最唔畀面嗰個係你，阿Dee！」阿Dee慌忙解釋：「唔係呀！我唔想你難做咋！」
對於ERROR指Do姐未有follow他們的指控，Do姐亦有反擊指：「我以前有follow好多人，但我check過，我發覺保錡你冇follow過我，好失望！」肥仔即對保錡說︰「夠薑你攞個電話出嚟！」保錡則為自己辯護：「我見你冇follow我，我先冇follow你之嘛！」
最後Do姐打圓場說：「冇咩嘅，最緊要係我錫你哋咪得囉！」不過節目完結之後，Do姐的IG都仍然只follow了王嘉爾和姜濤兩個，引來不少粉絲都跪求Do姐follow埋ERROR四子。不過Do姐解釋話要follow咁多人好煩，所以唔想為ERROR開先例！
ERROR呻爆紅後有壓力 難在旺區行街
四人又講到ERROR爆紅後，出街都多了不少壓力，肥仔直言現時很難在旺區閒逛，他說：「其實心入面係開心嘅，但某程度上自己嘅私人空間少咗好多，拮串魚蛋都會有好多人望住，係會有啲壓力。」
而193亦表示：「私生活係少咗，以前冇諗咁多，例如影相，依家有一個人話要影（合照），其他人就會湧埋嚟，我哋啱啱出道嘅時候係唔會有呢個問題，以前影一、兩個就走得㗎嘛！其實都係開心嘅，但要平衡番，點樣去滿足佢哋，我哋又舒服。」肥仔話一次過影大合照便可以解決。
阿Dee笑指現時行街都會選擇快行，193就話：「跟住望住部電話，好似做緊嘢好忙咁。」Do姐反問他們工作這麼忙碌，為何仍需要外出行街？阿Dee解釋：「成日匿喺屋企，其實好困住個人，要行吓街睇吓新鮮嘅嘢，放鬆吓個感覺！」
193笑回波鞋事件：拍個廣告都買到廿對
提到早前的「波鞋事件」中，193因上載限量波鞋照片，並留言：「I NEED THESE TWO PAIRS US 12，有冇人幫到手呀？」被KOL家明批評他藉人氣「𢱑著數」，193直言︰「我絕對畀得起錢，其實我拍一個廣告都可能買到十對、廿對（波鞋），點解啲人會話我想要免費波鞋呢？如果佢有睇開我不嬲儲嘅波鞋，就知嗰對其實唔算得係咩貴波鞋。」
193又指他在帖文中提到的波鞋是由3個知名牌子聯名推出，在外國亦難以買到，所以他才會在IG求助網友，他表示：「我想睇吓有冇人幫到我手，無論係抽又好，問吓啲公關、水貨店又好，想睇吓有冇個途徑可以買到對波鞋，我超想要！但個品牌已經聯絡咗我，話呢對波鞋任何人就算畀錢都留唔到。」
Do姐早前亦曾孖住ERROR拍攝宣傳片，更留言大讚四人紅咗又靚咗。