口水多過浪花｜Do姐IG堅持只follow兩個人 ERROR呻冇份 求Do姐unfollow姜濤

Do姐（鄭裕玲）日前邀請ERROR四位成員193（郭嘉駿）、肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）和保錡上電台節目《口水多過浪花》做訪問，期間講到Do姐的IG只follow了兩個人，保錡就提出希望Do姐可以follow他們四個，以及unfollow姜濤，但卻被Do姐堅決拒絕，仲反擊話：「保錡都冇follow我！」

文：東方新地｜圖：口水多過浪花FB、Do姐[email protected]_do_cheng、ERROR造型師Lok [email protected]