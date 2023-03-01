口罩令解除｜即睇最後兩屆《口罩小姐》冠亞季現況 原來得一位入到ViuTV

疫情三年，造就不少「口罩美女」的誕生，ViuTV就趁機先後推出了兩屆《口罩小姐》選舉，今日（3月1日）口罩令被解除，相信以後都不會再有「尾三屆」的《口罩小姐》誕生，如今僅舉行了兩屆的《口罩小姐》，共出爐過6位冠亞季軍，原來當中只得一位加入了ViuTV。