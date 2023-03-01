口罩令解除｜即睇最後兩屆《口罩小姐》冠亞季現況 原來得一位入到ViuTV
兩屆《口罩小姐》誕6位冠亞季軍
2021年，ViuTV舉行《最後一屆口罩小姐選舉》，選出了冠軍「浩南」鄭伊琪、亞軍「阿姨」徐蒨寧及季軍「細細粒」馮寶欣。到2022年，ViuTV再舉行《尾二一屆口罩小姐選舉》，選出了冠軍「聞西」梁茜童、亞軍「MK」黃僥霖及季軍「馬小玲」 張可盈：
1.「浩南」鄭伊琪 成《戀講嘢》主持
現年29歲的「浩南」鄭伊琪（Wayii）早在2010年已出道做模特兒，曾攞過《工展小姐》季軍，2021年奪得ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》冠軍後，她便簽入ViuTV，現在成為了MakerVille藝人，之後主持過多個ViuTV節目，其中最為人熟悉的，便是她一直主持至今的訪談節目《晚吹-戀講嘢》，她亦因為這個節目而吸納了不少粉絲。
2.「阿姨」徐蒨寧 為七師傅化妝
本職是廣告化妝師的「阿姨」徐蒨寧（Marie Lime），年約35歲，已婚並育有一女，老公叢培銘本身是歌手、演員兼司儀，也是阿姨的經理人，外號「姨丈」。阿姨參選《口罩小姐》時，在廿強中年紀最大，奪得亞軍後，她曾有份主持節目《囝囝女女730》及《商睇》，又代言口罩品牌，同時她仍兼任化妝師工作，曾經是坤哥吳業坤御用化妝師的她，現在仲做埋七師傅御用化妝師！
3.「細細粒」馮寶欣 旅遊YouTuber
現年32歲的「細細粒」馮寶欣曾做幼稚園教師兩年半，2016年於《新假期》網站任食評而開始為人認識，現為YouTuber，不時分享旅遊及美食影片。奪得《口罩小姐》季軍後，她曾為ViuTV主持《囝囝女女730》及《海女日記》。口罩令被解除，細細粒受訪時表示好開心終於唔使再戴口罩，可以呼吸到新鮮空氣，又可以隨時隨地食嘢，最重要係可以見到大家嘅真面目，少份隔膜，親切好多。
4.「聞西」梁茜童 主力做DJ
現年26歲的「西童」梁茜童本身是KOL兼YouTuber，現時主力做DJ，此外又開設了個人品牌之餘，及擔任紋身師，去年爆冷奪得ViuTV《尾二一屆口罩小姐》冠軍後，她曾被網民瘋狂抨擊樣唔夠靚同cheap等等，西童接受傳媒專訪時，就講明口罩小姐是重視內涵而非外表，更直斥傳媒助長歪風，引致她一直被抨擊。
5.「MK」黃僥霖 做網店模特兒
「MK」真名為Suki黃僥霖，年齡為23歲，曾經做社工，現時是模特兒兼KOL，當日佢一出場就話自己好想做幕前所以參賽，仲喺台上大跳勁舞充滿力量。而且佢仲識得評判之一YouTuber藍仔頭。Suki本身跳開舞，仲有個跳舞團體S.Jewelous HK跳K Pop為主，而且仲係網店模特兒。
6.「馬小玲」張可盈做埋婚禮司儀
27歲「馬小玲」張可盈（Natalie）本身是2019年亞洲小姐最佳完美體態獎得主，亦是模特兒，現時又做埋婚禮司儀及電視節目主持，曾主持港台節目《港台體壇123》，及參演《繩角》。當日參賽時她在問答環節中被軒公問到有無興趣開一間情趣玩具店，她回答在疫情下大家都好需要情趣玩具，因為可以增進在家的樂趣，但她一再強調自己從未玩過情趣玩具，這時主持駱振偉就問她如果係軒公來買呢？她會不會為軒公試玩？馬小玲即興奮反問：「咁益我？」
常見問題
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