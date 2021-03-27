口罩小姐選舉｜保錡Team五強起底：米媽肥腰、空姐孖四、小忌廉、黑妹⋯咖喱被淘汰！
ViuTV「最後一屆口罩小姐選舉」 起底：口罩小姐選舉目前進行嘅訓練 x 淘汰環節，根據ERROR 4子各自分組，每位「代號」比Number更加貼合身份，收窄範圍後網民極速起底，以下係保錡Team五強：米媽肥腰、空姐孖四、小忌廉、黑妹⋯以及被淘汰的「咖喱」真身：
文：東方新地 圖：ViuTV
保錡Team五強起底：咖喱、小忌廉、孖四、黑妹、肥腰
070 肥腰｜真名：米露迪（米媽）
年齡: 30｜身高(cm): 165｜體重(kg): 44｜三圍(寸): 32 24 33
052 黑妹｜ 真名：Carmile
年齡 24｜身高(cm) 173｜體重(kg) 55｜三圍(寸) 33.5 26 36
044 孖四｜真名：凱莎（Belle）
年齡 33｜身高(cm) 170｜體重(kg) 50｜三圍(寸) 32.5 23.5 35.5
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027 小忌廉｜真名：韻婷（Wanting）
年齡 28｜身高(cm) 170｜體重(kg) 52｜三圍(寸) 31 25 33
022 咖喱｜鍾宛彤（Nicole）【淘汰！】
年齡 23｜身高(cm) 166｜體重(kg) 51 ｜三圍(寸) 32.5 24 35