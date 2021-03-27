viutv_163646834_1085872095242043_4490748875501551368_n

口罩小姐選舉｜保錡Team五強起底：米媽肥腰、空姐孖四、小忌廉、黑妹⋯咖喱被淘汰！

東方新地 - 娛聞

ViuTV「最後一屆口罩小姐選舉」 起底：口罩小姐選舉目前進行嘅訓練 x 淘汰環節，根據ERROR 4子各自分組，每位「代號」比Number更加貼合身份，收窄範圍後網民極速起底，以下係保錡Team五強：米媽肥腰、空姐孖四、小忌廉、黑妹⋯以及被淘汰的「咖喱」真身：

文：東方新地 圖：ViuTV

保錡Team五強起底：咖喱、小忌廉、孖四、黑妹、肥腰

保錡Team佳麗：
保錡Team佳麗：

070 肥腰｜真名：米露迪（米媽）

年齡: 30｜身高(cm): 165｜體重(kg): 44｜三圍(寸): 32 24 33

口罩小姐選舉 ｜20強正式誕生 分五組佳麗「代號」出爐
職業: 網紅｜技能: 影片創作及製作、花藝｜興趣: 演戲、花藝、繪畫

052 黑妹｜ 真名：Carmile

年齡 24｜身高(cm) 173｜體重(kg) 55｜三圍(寸) 33.5 26 36

口罩小姐選舉 ｜20強正式誕生 分五組佳麗「代號」出爐
052 黑妹｜職業 學生｜技能 食嘢｜興趣 行山、烹飪

044 孖四｜真名：凱莎（Belle）

年齡 33｜身高(cm) 170｜體重(kg) 50｜三圍(寸) 32.5 23.5 35.5

口罩小姐起底｜保錡Team孖四自揭父母同年雙亡 空姐辣模身份大起底

口罩小姐選舉 ｜20強正式誕生 分五組佳麗「代號」出爐
044 孖四｜真名：凱莎（Belle）職業 空姐｜技能 烹飪｜興趣 烹飪、買口罩

027 小忌廉｜真名：韻婷（Wanting）

年齡 28｜身高(cm) 170｜體重(kg) 52｜三圍(寸) 31 25 33

口罩小姐選舉 ｜20強正式誕生 分五組佳麗「代號」出爐
職業 飛機工程師｜技能 唱歌｜興趣 唱歌

022 咖喱｜鍾宛彤（Nicole）【淘汰！】

年齡 23｜身高(cm) 166｜體重(kg) 51 ｜三圍(寸) 32.5 24 35

口罩小姐選舉 ｜20強正式誕生 分五組佳麗「代號」出爐
022 咖喱｜鍾宛彤（Nicole）【淘汰！】職業 自由工作者｜技能 印度舞｜興趣 演戲、表演

讀者留言

熱門文章

 