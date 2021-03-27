口罩小姐選舉｜保錡Team五強起底：米媽肥腰、空姐孖四、小忌廉、黑妹⋯咖喱被淘汰！

ViuTV「最後一屆口罩小姐選舉」 起底：口罩小姐選舉目前進行嘅訓練 x 淘汰環節，根據ERROR 4子各自分組，每位「代號」比Number更加貼合身份，收窄範圍後網民極速起底，以下係保錡Team五強：米媽肥腰、空姐孖四、小忌廉、黑妹⋯以及被淘汰的「咖喱」真身：

文：東方新地 圖：ViuTV