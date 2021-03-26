口罩小姐選舉 ｜ 肥仔TEAM 佳麗「代號」出爐兼起底！「服務員」Ollie率先被淘汰！
ViuTV「最後一屆口罩小姐選舉」 起底：口罩小姐選舉熱播中！目前進行嘅訓練 x 淘汰環節，根據ERROR 4子各自分組，每位撇除Number之外仲有貼合身份嘅「代號」，收窄範圍後網民極速起底，以下肥仔TEAM：服務員、Maria、四太、阿姨、莎嘩Dee卡真身：
文：東方新地 圖：ViuTV
肥仔TEAM：服務員、Maria、四太、阿姨、莎嘩Dee卡
093 代號「服務員」｜真名：Ollie【淘汰！】
年齡 33｜身高(cm) 163｜體重(kg) 48｜三圍(寸) 32 26 34｜
090 代號「Maria」｜真名：康錦媚（Mavis）
年齡 23｜身高(cm) 160｜體重(kg) 44｜三圍(寸) 34 24 32
088 代號「四太」｜真名：梁安琪（Angel）
年齡 28｜身高(cm) 162｜體重(kg) 51｜三圍(寸) 31.5 25.5 34.5
088 代號「阿姨」｜真名：梁安琪（Angel）
年齡 33｜身高(cm) 170｜體重(kg) 55｜三圍(寸) 34 26 36
042 代號「莎嘩Dee卡」｜真名：李嘉麗（Carrie）
年齡 27｜身高(cm) 165｜體重(kg) 47｜三圍(寸) 32 24 34