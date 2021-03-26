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口罩小姐選舉 ｜ 肥仔TEAM 佳麗「代號」出爐兼起底！「服務員」Ollie率先被淘汰！

東方新地 - 娛聞

ViuTV「最後一屆口罩小姐選舉」 起底：口罩小姐選舉熱播中！目前進行嘅訓練 x 淘汰環節，根據ERROR 4子各自分組，每位撇除Number之外仲有貼合身份嘅「代號」，收窄範圍後網民極速起底，以下肥仔TEAM：服務員、Maria、四太、阿姨、莎嘩Dee卡真身：

文：東方新地 圖：ViuTV

肥仔TEAM：服務員、Maria、四太、阿姨、莎嘩Dee卡

口罩小姐選舉 20強正式誕生
肥仔Team五位佳麗

093 代號「服務員」｜真名：Ollie【淘汰！】

年齡 33｜身高(cm) 163｜體重(kg) 48｜三圍(寸) 32 26 34｜

口罩小姐選舉 ｜20強正式誕生 分五組佳麗「代號」出爐
093 代號「服務員」｜真名：Ollie｜職業 網紅｜技能 唱歌、繪畫、模仿｜興趣 唱歌、跳舞、演戲｜

090 代號「Maria」｜真名：康錦媚（Mavis）

年齡 23｜身高(cm) 160｜體重(kg) 44｜三圍(寸) 34 24 32

口罩小姐選舉 ｜20強正式誕生 分五組佳麗「代號」出爐
職業 學生｜技能 解決問題、批判性思维｜興趣 運動、行山、排球

088 代號「四太」｜真名：梁安琪（Angel）

年齡 28｜身高(cm) 162｜體重(kg) 51｜三圍(寸) 31.5 25.5 34.5

口罩小姐選舉 ｜20強正式誕生 分五組佳麗「代號」出爐
088 代號「四太」｜真名：梁安琪（Angel）職業 市場行銷｜技能 鋼琴｜興趣 採耳

088 代號「阿姨」｜真名：梁安琪（Angel）

年齡 33｜身高(cm) 170｜體重(kg) 55｜三圍(寸) 34 26 36

口罩小姐選舉 ｜20強正式誕生 分五組佳麗「代號」出爐
088 代號「阿姨」｜真名：Marie Lime 職業 廣告化妝師｜技能 化妝、唱歌｜興趣 扮靚、化妝、跑步

042 代號「莎嘩Dee卡」｜真名：李嘉麗（Carrie）

年齡 27｜身高(cm) 165｜體重(kg) 47｜三圍(寸) 32 24 34

口罩小姐選舉 ｜20強正式誕生 分五組佳麗「代號」出爐
042 代號「莎嘩Dee卡」｜真名：李嘉麗（Carrie）｜職業 模特兒｜技能 跑步、鋼管舞、 一字馬｜興趣 影相、拍片、跑步

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