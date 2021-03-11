ViuTV口罩小姐選舉

口罩小姐選舉｜ViuTV 40強名單出爐！3月22日首播

KSW Plt

《最後一屆口罩小姐選舉》40強名單出爐！口罩小姐特別係靚！經過一年的「防疫」，香港人習慣晒與口罩共存，充滿創意嘅ViuTV舉辦了 《最後一屆口罩小姐選舉》，3月22日起逢一至五晚播出 ，今次節目好有特色，口罩小姐佳麗名單係一個名都唔會有！因為喺佳麗被淘汰前，呢個口罩小姐選美節目將會全程戴口罩，身份亦同佢哋個樣一樣，相當神秘！立即睇下網民評語及起底⋯⋯

文：東方新地 圖片及資料：ViuTV


口罩小姐網民嚴選十強選舉規則播出時間主持班底佳麗招募

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有片！ViuTV口罩小姐大賽 即睇網民評入圍40強及起底

ViuTV表示，呢個神秘嘅選美節目 ，「要去到20強誕生,先會有佳麗們別稱同更多資料！」
唔知隔住口罩，大家又有無覺得邊個熟口熟面？又或者已經被對電眼電親呢？

口罩小姐選舉最多Like十強

1.低胸贏晒？空姐入圍！

精選Comment： 「終於有個識着返適合嘅裝束」、「呢個得」、「我應該睇佢個口罩，定系睇…………佢對眼」

ViuTV口罩小姐大賽！40強名單逐一起底！3月22日首播
044號 ｜年齡 33｜身高(cm) 170｜體重(kg) 50｜三圍(寸) 32.5 23.5 35.5｜職業 空姐｜技能 烹飪｜興趣 烹飪、買口罩

2.呢個係⋯⋯吳若希？！

027號口罩小姐，年齡 28歲，身高170cm，技能同興趣係唱歌，有網友話佢似吳若希，亦有人估佢係KOL Zarlaau。

最後一屆口罩小姐選舉 40強名單
「咁似吳若希嘅？！ 」027號口罩小姐，年齡 28｜身高(cm) 170｜體重(kg) 52｜三圍(寸) 31 25 33｜職業 飛機工程師｜技能 唱歌｜興趣 唱歌

3.中醫靚女 技能係「揸飛機」？！

033號口罩小姐，技能竟然係「 揸飛機」！有網民因此表示投咗佢一票！

033號口罩小姐：年齡 26｜身高(cm) 158｜體重(kg) 46｜三圍(寸) 31 23.5 35｜職業 中醫｜技能 揸飛機｜興趣 馬拉松
033號口罩小姐：年齡 26｜身高(cm) 158｜體重(kg) 46｜三圍(寸) 31 23.5 35｜職業 中醫｜技能 揸飛機｜興趣 馬拉松

4.頭細身大佳麗「目測54都有可能⋯⋯」

呢位33歲佳麗，上圍大過年紀，吸引到好多關注：

040口罩小姐｜年齡 33｜身高(cm) 173｜體重(kg) 57｜三圍(寸) 34 27 35｜職業 模特兒｜技能 唱歌｜興趣 運動
040口罩小姐｜年齡 33｜身高(cm) 173｜體重(kg) 57｜三圍(寸) 34 27 35｜職業 模特兒｜技能 唱歌｜興趣 運動

5. 佢咪就係寶欣？

憑對眼都認得出、主持過ViuTV節目，155cm嘅哈比人網紅，就係IG有近3萬follower的KOL 寶欣！

056｜年齡 30｜身高(cm) 155｜體重(kg) 44｜三圍(寸) 31.5 26 34｜職業 網紅｜技能 潛水｜興趣 食嘢、爵士鼓、結他
056｜年齡 30｜身高(cm) 155｜體重(kg) 44｜三圍(寸) 31.5 26 34｜職業 網紅｜技能 潛水｜興趣 食嘢、爵士鼓、結他

6.啱Channel「米露迪」參戰

有啱Channel 混血肥仔留言加持，「米媽」票數輕易過千，網民表示鬥大波贏晒！

070｜年齡:30｜身高(cm):165｜體重(kg): 44｜三圍(寸): 32 24 33｜職業: 網紅｜技能:影片創作及製作、花藝｜興趣:演戲、花藝、繪畫
070｜年齡:30｜身高(cm):165｜體重(kg): 44｜三圍(寸): 32 24 33｜職業: 網紅｜技能:影片創作及製作、花藝｜興趣:演戲、花藝、繪畫

7.《試當真》阿慈

試當真阿慈
086｜年齡21｜身高(cm) 160｜體重(kg)46｜三圍(寸) 32.5 23.5 33.5｜職業：演員｜技能：唱歌、彈結他、報導新聞｜興趣：瑜伽、泰拳、演戲

8.籃球女神方泳琳

《最後一屆口罩小姐選舉》ViuTV口罩小姐名單出爐！40強逐一起底！3月22日首播
094｜年齡：秘密｜身高(cm)：161｜體重(kg)：49｜三圍(寸) 34 26 35｜職業：藝人｜技能：打籃球、揸車｜興趣 打籃球，潛水

9.「MY叔」Myrilla 李文意

李文意2016年開始用「My叔」化名寫旅遊飲食文，拍過一系列掃街美食網上短片，2017年曾為電視台viuTV同港台電視31做節目主持，亦有演出劇集，代表作包括《2蚊遊》第二季嘅主持。

《最後一屆口罩小姐選舉》ViuTV口罩小姐名單出爐！40強逐一起底！3月22日首播
087｜年齡 29｜身高(cm)：155｜體重(kg)：42｜三圍(寸)：33 24 32｜職業：演員｜技能 烹飪、彈鋼琴、跳舞｜興趣 跳舞、唱歌、攀石

10.《蘋果》記者參戰？

呢位身高164cm，身材都幾唔錯、隔住口罩都幾靚女嘅佳麗，報稱係記者，有網民就估佢係《蘋果》記者，大家又認唔認得佢呢？

036｜年齡 29｜身高(cm) 164｜體重(kg) 49｜三圍(寸) 34 25 32｜職業 記者｜技能 打籃球｜興趣 打籃球
036｜年齡 29｜身高(cm) 164｜體重(kg) 49｜三圍(寸) 34 25 32｜職業 記者｜技能 打籃球｜興趣 打籃球

其他口罩小姐：

據ViuTV官方透露，呢個噱頭十足嘅選秀節目，將會由 3 月 22日開始逢星期一至五晚播出，玩足十星期，預期會播到5月中， 就好似之前《全民造星》一樣，目前未肯定會唔會「添食」，接落嚟就要睇下觀眾嘅反應， 因依家口罩小姐選舉節目仲拍緊！立即睇睇其他佳麗：

有片！ERROR（有保錡！）做主持一齊考驗佳麗

就咁睇Casting 都知呢個口罩小姐選美節目唔簡單 🤗 唱歌、跳舞呢啲基本嘢唔講，吹牧童笛、摺紙技能簡直係走在潮流嘅尖端 🤗🤗
由3月22日起，星期一至五晚9點半，宇宙天團ERROR將會全方位考驗佳麗，無樣睇唔俾你先入為主，用才藝一決高下，爭奪 #最後一屆口罩小姐​ 榮譽！

由於節目一早拍起，所以已經「休團」嘅保錡依然會同大家見面。
由於節目一早拍起，所以已經「休團」嘅保錡依然會同大家見面。

去年11月早已招募！另類美選節目《最後一屆口罩小姐》接受報名

網民盛讚節目有噱頭，「可以幫埋啲口罩賣廣告」，不過大家最關心係「最尾會唔會除罩架？」

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