口罩小姐選舉｜ViuTV 40強名單出爐！3月22日首播

《最後一屆口罩小姐選舉》40強名單出爐！口罩小姐特別係靚！經過一年的「防疫」，香港人習慣晒與口罩共存，充滿創意嘅ViuTV舉辦了 《最後一屆口罩小姐選舉》，3月22日起逢一至五晚播出 ，今次節目好有特色，口罩小姐佳麗名單係一個名都唔會有！因為喺佳麗被淘汰前，呢個口罩小姐選美節目將會全程戴口罩，身份亦同佢哋個樣一樣，相當神秘！立即睇下網民評語及起底⋯⋯

文：東方新地 圖片及資料：ViuTV