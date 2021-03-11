口罩小姐選舉｜ViuTV 40強名單出爐！3月22日首播
文：東方新地 圖片及資料：ViuTV
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口罩小姐網民嚴選十強｜ 選舉規則｜ 播出時間｜主持班底｜ 佳麗招募
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有片！ViuTV口罩小姐大賽 即睇網民評入圍40強及起底
ViuTV表示，呢個神秘嘅選美節目 ，「要去到20強誕生,先會有佳麗們別稱同更多資料！」
唔知隔住口罩，大家又有無覺得邊個熟口熟面？又或者已經被對電眼電親呢？
口罩小姐選舉最多Like十強
1.低胸贏晒？空姐入圍！
精選Comment： 「終於有個識着返適合嘅裝束」、「呢個得」、「我應該睇佢個口罩，定系睇…………佢對眼」
2.呢個係⋯⋯吳若希？！
027號口罩小姐，年齡 28歲，身高170cm，技能同興趣係唱歌，有網友話佢似吳若希，亦有人估佢係KOL Zarlaau。
3.中醫靚女 技能係「揸飛機」？！
033號口罩小姐，技能竟然係「 揸飛機」！有網民因此表示投咗佢一票！
4.頭細身大佳麗「目測54都有可能⋯⋯」
呢位33歲佳麗，上圍大過年紀，吸引到好多關注：
5. 佢咪就係寶欣？
憑對眼都認得出、主持過ViuTV節目，155cm嘅哈比人網紅，就係IG有近3萬follower的KOL 寶欣！
6.啱Channel「米露迪」參戰
有啱Channel 混血肥仔留言加持，「米媽」票數輕易過千，網民表示鬥大波贏晒！
7.《試當真》阿慈
8.籃球女神方泳琳
9.「MY叔」Myrilla 李文意
李文意2016年開始用「My叔」化名寫旅遊飲食文，拍過一系列掃街美食網上短片，2017年曾為電視台viuTV同港台電視31做節目主持，亦有演出劇集，代表作包括《2蚊遊》第二季嘅主持。
10.《蘋果》記者參戰？
呢位身高164cm，身材都幾唔錯、隔住口罩都幾靚女嘅佳麗，報稱係記者，有網民就估佢係《蘋果》記者，大家又認唔認得佢呢？
其他口罩小姐：
據ViuTV官方透露，呢個噱頭十足嘅選秀節目，將會由 3 月 22日開始逢星期一至五晚播出，玩足十星期，預期會播到5月中， 就好似之前《全民造星》一樣，目前未肯定會唔會「添食」，接落嚟就要睇下觀眾嘅反應， 因依家口罩小姐選舉節目仲拍緊！立即睇睇其他佳麗：
有片！ERROR（有保錡！）做主持一齊考驗佳麗
就咁睇Casting 都知呢個口罩小姐選美節目唔簡單 🤗 唱歌、跳舞呢啲基本嘢唔講，吹牧童笛、摺紙技能簡直係走在潮流嘅尖端 🤗🤗
由3月22日起，星期一至五晚9點半，宇宙天團ERROR將會全方位考驗佳麗，無樣睇唔俾你先入為主，用才藝一決高下，爭奪 #最後一屆口罩小姐 榮譽！