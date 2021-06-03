口罩小姐「三小辣」羅佩芝忽然性感 ｜扮港女拆解「女朋友8句反話」

《口罩小姐》完滿姞束後，一眾美女真正身份紛紛曝光，在193組的「三小辣」正是香港開電視的《怪談》主持羅佩芝，早年曾經變身「女朋友翻譯機」拍片而爆紅，最近竟然自貼「婚照」賣性感⋯⋯

文：東方新地 ｜圖：《口罩小姐》截圖、羅佩芝IG