口罩小姐「三小辣」羅佩芝忽然性感 ｜扮港女拆解「女朋友8句反話」
《口罩小姐》完滿姞束後，一眾美女真正身份紛紛曝光，在193組的「三小辣」正是香港開電視的《怪談》主持羅佩芝，早年曾經變身「女朋友翻譯機」拍片而爆紅，最近竟然自貼「婚照」賣性感⋯⋯
文：東方新地 ｜圖：《口罩小姐》截圖、羅佩芝IG
羅佩芝貼婚照 強調「沒有人要」
羅佩芝Giann在《口罩小姐》結束後被網民「再發現」，並盛讚28歲的她美貌比得上李佳芯Ali，二人「撞面」的評論不算是新聞，不過Giann似乎就更多一分性感：
與黃秋生合照
口罩小姐大熱落選淚崩：
《口罩小姐》廿強佳麗分別加入ERROR四子組，經過考驗膽量的探靈後，進入正式Battle，分別進行動作題、問答、辯論三個環節後，勝出一組獲得免foul金牌，其餘三組要由隊長揀出一位踢出局。第五集阿Dee組勝出獲免foul金牌，其餘三組要由隊長各foul一人，肥仔foul了服務員、保錡foul了咖哩、193foul走三小辣，組員個個變喊包，隊長193都喊到眼都紅晒﹗
羅佩芝拍片爆紅
好多男人都話同女朋友講嘢真係好辛苦，點解？因為九成女人都係口不對心，十句有八句都講緊反話，唉，真係好難捉摸呀！不過唔緊要，港女羅佩芝 （Giann）化身「女朋友翻譯機」，為大家拆解女朋友最常講嘅8句說話。如果唔想再激嬲女朋友，就快啲睇吓點樣避開地雷啦！ 當女朋友同你講以下8句說話嘅時候，你識做啦！