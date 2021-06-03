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口罩小姐「三小辣」羅佩芝忽然性感 ｜扮港女拆解「女朋友8句反話」

東方新地 - 娛聞

《口罩小姐》完滿姞束後，一眾美女真正身份紛紛曝光，在193組的「三小辣」正是香港開電視的《怪談》主持羅佩芝，早年曾經變身「女朋友翻譯機」拍片而爆紅，最近竟然自貼「婚照」賣性感⋯⋯

文：東方新地 ｜圖：《口罩小姐》截圖、羅佩芝IG

羅佩芝貼婚照 強調「沒有人要」

羅佩芝Giann在《口罩小姐》結束後被網民「再發現」，並盛讚28歲的她美貌比得上李佳芯Ali，二人「撞面」的評論不算是新聞，不過Giann似乎就更多一分性感：

口罩小姐「三小辣」羅佩芝忽然性感 ｜扮港女拆解「女朋友8句反話」

性感睡前小背心，Ginna 自嘲呢個甫士係「瞓捩頸」（圖片來源：羅佩芝IG）
性感睡前小背心，Ginna 自嘲呢個甫士係「瞓捩頸」（圖片來源：羅佩芝IG）
Giann：「絕對沒有這副身材，不過好似著左婚紗嘅女仔都會變成咁⋯⋯」
Giann：「絕對沒有這副身材，不過好似著左婚紗嘅女仔都會變成咁⋯⋯」

與黃秋生合照

最近Giann與剛回港排練舞台劇的黃秋生合照，二人身高相映成趣。（圖片來源：羅佩芝 IG）
最近Giann與剛回港排練舞台劇的黃秋生合照，二人身高相映成趣。（圖片來源：羅佩芝 IG）

口罩小姐大熱落選淚崩：

《口罩小姐》廿強佳麗分別加入ERROR四子組，經過考驗膽量的探靈後，進入正式Battle，分別進行動作題、問答、辯論三個環節後，勝出一組獲得免foul金牌，其餘三組要由隊長揀出一位踢出局。第五集阿Dee組勝出獲免foul金牌，其餘三組要由隊長各foul一人，肥仔foul了服務員、保錡foul了咖哩、193foul走三小辣，組員個個變喊包，隊長193都喊到眼都紅晒﹗

三小辣果然便是羅佩芝，佢同組員齊齊喊，不過佢話自己輸好過睇住其他組員被foul。
三小辣果然便是羅佩芝，佢同組員齊齊喊，不過佢話自己輸好過睇住其他組員被foul。
羅佩芝終於可以真面目示人。
羅佩芝終於可以真面目示人。
除罩後的三小辣，即羅佩芝。
除罩後的三小辣，即羅佩芝。

羅佩芝拍片爆紅

好多男人都話同女朋友講嘢真係好辛苦，點解？因為九成女人都係口不對心，十句有八句都講緊反話，唉，真係好難捉摸呀！不過唔緊要，港女羅佩芝 （Giann）化身「女朋友翻譯機」，為大家拆解女朋友最常講嘅8句說話。如果唔想再激嬲女朋友，就快啲睇吓點樣避開地雷啦！ 當女朋友同你講以下8句說話嘅時候，你識做啦！

羅佩芝被網民封為嫩版李佳芯。
羅佩芝被網民封為嫩版李佳芯。
羅佩芝身形幾fit
羅佩芝身形幾fit

1. 我對你冇feel呀！

答案：其實你真係好樣衰，所以咪冇feel囉。

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2. 我唔想拍拖住呀！

答案：其實係唔想同你拍拖咋。

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3. 你係一個好人嚟㗎。

答案：殘忍啲講句，即係你冇一忽吸引到佢。

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4. 又去酒店？我好攰喎！

答案：成日去開房，當我係咩呀？

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5. 你可唔可以唔好跟住我呀？

答案：其實想你追番佢。

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6. 你做你嘅嘢啦，唔使理我㗎！

答案：如果你收線，你就完蛋了。

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7. 呢件衫好似幾襯我喎。

答案：即係叫你買俾佢呀！

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8. 食呢間好冇？再諗吓先啦。

答案：其實咪即係唔想食，諗過第二間啦！

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真係幾似李佳芯。
真係幾似李佳芯。
羅佩芝IG
羅佩芝IG
羅佩芝走文青路線，氣質最似李佳芯。
羅佩芝走文青路線，氣質最似李佳芯。

除咗「女朋友翻譯機」之外，Giann仲將女仔喺屋企嘅真實情況拍咗出嚟，唔知係咪全世界嘅女仔都係咁麻甩㗎呢？女神呢啲形象嚟㗎咋！

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