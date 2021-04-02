口罩小姐選舉｜最後八強 193篩走網紅My叔「高佬」被非議 肥仔組「四太」犧牲自己退出
《最後一屆口罩小姐選舉》繼第八集篩剩十二強佳麗，第九集（4月1日）立即再篩走四名，變成最後八強，在上一會合，193一踢走大熱「王牌」《試當真》阿慈，今集foul人再被非議，193竟然棄大熱087高佬而保050老闆娘，令網民群起洗版狂鬧，高佬一早被起底是網紅My叔，大家都戥佢好唔抵，大鬧193專foul高質佳麗。
文：東方新地｜圖：《口罩小姐》截圖
《口罩小姐》最後八強終於誕生，ERROR每組再篩一人，今次賽制會先將主導權交畀佳麗們，大家合上眼，佳麗們可選擇自動退賽，最後只有肥仔組088四太自願退出，四太話：「唔想肥仔難做﹗」其餘三組沒有人願意退出，最後由隊長下決定。
193篩走087高佬
193在三組員中選擇了087高佬，高佬當場爆喊，她自知表現較其他佳麗差，193指高佬在多次訓練中，相對較靜，似對自己冇信心。193再次foul走大熱佳麗，旋即遭網民指「193有眼冇珠」、「專foul走高質」、「第一round就應該踢走老闆娘」。
阿Dee篩走092肥妹（李文潔）
保錡foul走044孖四
《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽將會喺4月11日晚舉行！八強爭冠軍，一貫ViuTV慣例玩民選，4月1日晚十點半開始接受投票，評分百分之三十來自網上投票，百分之七來自評判。而被淘汰的佳麗原來唔係就此終結，ViuTV將被foul佳麗，讓觀眾投票，在「除罩最靚獎投票區」中得票最高，都有機會登上總決賽舞台，被網民指用到盡。