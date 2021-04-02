口罩小姐選舉｜最後八強 193篩走網紅My叔「高佬」被非議 肥仔組「四太」犧牲自己退出

《最後一屆口罩小姐選舉》繼第八集篩剩十二強佳麗，第九集（4月1日）立即再篩走四名，變成最後八強，在上一會合，193一踢走大熱「王牌」《試當真》阿慈，今集foul人再被非議，193竟然棄大熱087高佬而保050老闆娘，令網民群起洗版狂鬧，高佬一早被起底是網紅My叔，大家都戥佢好唔抵，大鬧193專foul高質佳麗。

文：東方新地｜圖：《口罩小姐》截圖