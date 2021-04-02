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口罩小姐選舉｜最後八強 193篩走網紅My叔「高佬」被非議 肥仔組「四太」犧牲自己退出

東方新地

《最後一屆口罩小姐選舉》繼第八集篩剩十二強佳麗，第九集（4月1日）立即再篩走四名，變成最後八強，在上一會合，193一踢走大熱「王牌」《試當真》阿慈，今集foul人再被非議，193竟然棄大熱087高佬而保050老闆娘，令網民群起洗版狂鬧，高佬一早被起底是網紅My叔，大家都戥佢好唔抵，大鬧193專foul高質佳麗。

文：東方新地｜圖：《口罩小姐》截圖

口罩小姐選舉｜最後八強 193篩走網紅My叔被非議 肥仔組四太犧牲自動退出
12位佳麗穿上晚裝等待結果。

《口罩小姐》最後八強終於誕生，ERROR每組再篩一人，今次賽制會先將主導權交畀佳麗們，大家合上眼，佳麗們可選擇自動退賽，最後只有肥仔組088四太自願退出，四太話：「唔想肥仔難做﹗」其餘三組沒有人願意退出，最後由隊長下決定。

口罩小姐選舉｜最後八強 193篩走網紅My叔被非議 肥仔組四太犧牲自動退出
088四太是唯一一個自動退賽，犧牲自己成全組員，佢呢個舉動令隊長肥仔眼濕濕。
口罩小姐選舉｜最後八強 193篩走網紅My叔被非議 肥仔組四太犧牲自動退出
四太話面試時肥仔冇諗住揀佢，但之後畀好多機會佢，自覺好感恩，因為唔想肥仔foul人難做，故寧願犧牲自己，提早除下口罩退出。

193篩走087高佬

193在三組員中選擇了087高佬，高佬當場爆喊，她自知表現較其他佳麗差，193指高佬在多次訓練中，相對較靜，似對自己冇信心。193再次foul走大熱佳麗，旋即遭網民指「193有眼冇珠」、「專foul走高質」、「第一round就應該踢走老闆娘」。

口罩小姐選舉｜最後八強 193篩走網紅My叔被非議 肥仔組四太犧牲自動退出
193將黃玫瑰遞向給高佬，以示foul出局，高佬當場爆喊。
口罩小姐選舉｜最後八強 193篩走網紅My叔被非議 肥仔組四太犧牲自動退出
高佬自覺做得唔夠好，又話組員對佢好好，無論佢做得好定不好都會同佢講：「我好珍惜仲肯同我講真話嘅人﹗」愈講愈激動。

阿Dee篩走092肥妹（李文潔）

口罩小姐選舉｜最後八強 193篩走網紅My叔被非議 肥仔組四太犧牲自動退出
左起：細細粒、肥妹、浩南。
口罩小姐選舉｜最後八強 193篩走網紅My叔被非議 肥仔組四太犧牲自動退出
阿Dee忍痛foul走092肥妹，萬般不捨。
口罩小姐選舉｜最後八強 193篩走網紅My叔被非議 肥仔組四太犧牲自動退出
092肥妹真身好靚女。

保錡foul走044孖四

口罩小姐選舉｜最後八強 193篩走網紅My叔被非議 肥仔組四太犧牲自動退出
孖四被foul，但希望保錡隊會勝出。
孖四本身是一名空姐及模特兒。
孖四本身是一名空姐及模特兒。

《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽將會喺4月11日晚舉行！八強爭冠軍，一貫ViuTV慣例玩民選，4月1日晚十點半開始接受投票，評分百分之三十來自網上投票，百分之七來自評判。而被淘汰的佳麗原來唔係就此終結，ViuTV將被foul佳麗，讓觀眾投票，在「除罩最靚獎投票區」中得票最高，都有機會登上總決賽舞台，被網民指用到盡。

最後八強名單：

008 178｜真名：張晉雅（Selene）

口罩小姐
008 178｜真名：張晉雅（Selene）｜年齡 26｜身高(cm) 178｜體重(kg) 58｜三圍(寸) 31 25 36

050老闆娘 ｜真名：楊慧敏（Mina）

口罩小姐
050老闆娘 ｜真名：楊慧敏（Mina）｜年齡 27 ｜身高(cm) 168 ｜體重(kg) 48 ｜三圍(寸) 31.5 24 34

042 莎嘩Dee卡｜真名：李嘉麗（Carrie）

042 莎嘩Dee卡｜真名：李嘉麗（Carrie）｜職業 模特兒｜技能 跑步、鋼管舞、 一字馬｜興趣 影相、拍片、跑步
042 莎嘩Dee卡｜真名：李嘉麗（Carrie）｜職業 模特兒｜技能 跑步、鋼管舞、 一字馬｜興趣 影相、拍片、跑步

052 黑妹｜ 真名：Carmile

口罩小姐
052 黑妹｜ 真名：Carmile｜年齡 24｜身高(cm) 173｜體重(kg) 55｜三圍(寸) 33.5 26 36

056 細細粒｜真名：寶欣

056 細細粒｜真名：寶欣｜年齡 30｜身高(cm) 155｜體重(kg) 44｜三圍(寸) 31.5 26 34
056 細細粒｜真名：寶欣｜年齡 30｜身高(cm) 155｜體重(kg) 44｜三圍(寸) 31.5 26 34

088 阿姨｜真名：Marie Lime

口罩小姐
088 代號「阿姨」｜真名：Marie Lime 職業 廣告化妝師｜技能 化妝、唱歌｜興趣 扮靚、化妝、跑步

060 浩南｜真名：鄭伊琪（Wayii）

口罩小姐
060 浩南｜真名：鄭伊琪（Wayii）年齡 27｜身高(cm) 172｜體重(kg) 57｜三圍(寸) 32.5 27.5 37.5

070 肥腰｜真名：米露迪（米媽）

070 肥腰｜真名：米露迪（米媽）年齡: 30｜身高(cm): 165｜體重(kg): 44｜三圍(寸): 32 24 33
070 肥腰｜真名：米露迪（米媽）年齡: 30｜身高(cm): 165｜體重(kg): 44｜三圍(寸): 32 24 33

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