ViuTV再辦《尾二一屆口罩小姐》 去年冠軍「浩南」：又話我係最後一屆？

ViuTV去年《最後一屆口罩小姐》以真人騷選美形式選出三甲，日前宣布再搞選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》，由ERROR四子肥仔（梁業）、Dee哥（何啟華）、193 （郭嘉駿）及保錡擔任主時，現正展開招募行動﹗