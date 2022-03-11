ViuTV再辦《尾二一屆口罩小姐》 去年冠軍「浩南」：又話我係最後一屆？
「最後一屆」冧莊變《尾二一屆口罩小姐選舉》
去年《口罩小姐》冠軍「浩南」鄭伊琪與奪得「除罩最靚獎」羅佩芝及落選的米媽齊齊拍宣傳片﹗片中「浩南」搞笑問：「乜我唔係最後一屆口罩小姐咩？」，片中還有ERROR三子，193更抵死話：「仲要戴兩個口罩先至安全﹗」
《尾二一屆口罩小姐選舉》年齡不設上限
《口罩小姐》是在疫情下衍生的節目，但一年過去，疫情未停，戴口罩已成為大家的常態，所以ViuTV今年再接再厲舉辦另類選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》，只須年滿十八歲女性便可參加，年齡不設上限﹗今年的口號是「兩個口罩都擋唔住你嘅美麗，即刻報名﹗」，參加者將會接受不同訓練及挑戰，得獎者會獲得獎金及獎品﹗
《最後一屆口罩小姐選舉》冠軍「浩南」鄭伊琪
「浩南」是《最後一屆口罩小姐》冠軍，由模特兒跳入電視，主持過《戀講嘢》、《玩X爆香港地》、《囝囝女女730 》等。
亞軍「阿姨」徐蒨寧
亞軍「阿姨」徐蒨寧，34歲時以人妻人母身份參賽，由坤哥御用化妝師化身ViuTV主持，為ViuTV主持《囝囝女女730 》節目，身材出眾的阿姨在網上人氣甚高﹗
季軍「細細粒」馮寶欣
季軍「細細粒」馮寶欣亦有份主持《囝囝女女730 》，曾任《水著考有feel》嘉賓，相當出位﹗
重溫《最後一屆口罩小姐》總決賽「浩南」奪冠 「阿姨」攞獎一刻震懾眼球
《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》誕生，曾志偉率一眾藝員、歌手大堆頭主持《開心大綜藝》對撼。《口罩小姐》八強爭奪三甲，經過自選表演環節、泳裝環節，最後由愈戰愈勇的浩南（真名鄭伊琪）奪得口罩小姐冠軍，亞軍是年紀最大的阿姨，季軍是細細粒（真名寶欣），而一直是大熱的紅人肥腰（米露迪）最後竟三甲不入。
人氣KOL米媽三甲不入
保錡組肥腰由入圍時已被火速起底，是網紅米露迪（又稱米媽），網上投票一直領先，在總決賽當晚表現平均，在司儀問答環節面對尖銳問題，仍能對答如流，不過最後竟然三甲不入，難免露出失望表情。
老闆娘得包尾
八位佳麗穿上晚裝在台上等候賽果，首先宣布「服裝與口罩搭配奬」由浩南奪得，之後由第八名開始宣布，第八名是老闆娘（真名楊慧敏），第七名是178( 真名張晉雅）、第六名是黑妹、第五名是莎嘩Dee卡（真名李嘉麗）大會刻意唔宣布第四名得主，等到與冠軍得主時一起揭曉，增加刺激度，大熱肥腰（左）及浩南是冠軍與第四名之分，氣氛相當緊張，宣布前二人手拖手等結果。
第四名與冠軍一起宣布
宣布第四名時，司儀強尼表示先宣布季軍，到揭曉冠軍時才公布第四名是誰，以增加刺激度，季軍是細細粒（真名寶欣）、亞軍是阿姨（真名徐蒨寧）、冠軍是浩南（鄭伊琪），即是大熱的肥腰落選只得第四，三甲不入。
浩南邊喊邊講感想：「我係有諗過，但又唔敢諗，我要多謝四個男人，第一個係監製，雖然我唔係佢想選嘅，但都無foul到我﹗第二個係隊長阿Dee，第三個係我健身教練，第四個係我另一半。」
亞軍阿姨
季軍細細粒（真名寶欣）
第五名莎嘩Dee卡（真名李嘉麗）
第六名黑妹（真名黃樂彤）
第七名178（真名張晉雅）
第八名老闆娘（真名楊慧敏）
三小辣得「除罩最靚獎」
泳衣環節最吸睛
雖然《口罩小姐》是反傳統選美選舉，佳麗戴住口罩一直保持神秘，不過到總決賽，最令人期待的泳裝環節又點少得。老闆娘參加過港姐，行台似模似樣，毫不怯場，而黑妹一直被網民指最高質，身材高䠷的佳麗。
浩南被指是MK界代表，她為自己澄清：「我唔係MK，係正宗港女。」司儀反問她唔介意做港女？浩南話：「唔介意被人話港女，即係代表到一個地方的女仔，好自豪。」她又透露為比賽減肥，共減了11Kg約廿多磅。
肥腰真身是網紅米露迪，人氣及民選投票一直高企，總決賽亦狀態大勇，信心十足。
自選表演環節
178表演最拿手的牧童笛及捽碟，被foul的三位組員高佬（左一）、三小辣及王牌打扮性感為她伴舞，生色不少。