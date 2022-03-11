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ViuTV再辦《尾二一屆口罩小姐》 去年冠軍「浩南」：又話我係最後一屆？

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ViuTV去年《最後一屆口罩小姐》以真人騷選美形式選出三甲，日前宣布再搞選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》，由ERROR四子肥仔（梁業）、Dee哥（何啟華）、193 （郭嘉駿）及保錡擔任主時，現正展開招募行動﹗

「最後一屆」冧莊變《尾二一屆口罩小姐選舉》

去年《口罩小姐》冠軍「浩南」鄭伊琪與奪得「除罩最靚獎」羅佩芝及落選的米媽齊齊拍宣傳片﹗片中「浩南」搞笑問：「乜我唔係最後一屆口罩小姐咩？」，片中還有ERROR三子，193更抵死話：「仲要戴兩個口罩先至安全﹗」

口罩小姐 《尾二一屆口罩小姐選舉》正展開招募﹗
《尾二一屆口罩小姐選舉》現正展開招募﹗（圖片來源：ViuTV）
口罩小姐 《尾二一屆口罩小姐選舉》招募行動宣傳片中，有米媽　浩南和羅佩芝拍攝﹗
《尾二一屆口罩小姐選舉》招募行動宣傳片中，有米媽　浩南和羅佩芝拍攝﹗（圖片來源：ViuTV）

《尾二一屆口罩小姐選舉》年齡不設上限

《口罩小姐》是在疫情下衍生的節目，但一年過去，疫情未停，戴口罩已成為大家的常態，所以ViuTV今年再接再厲舉辦另類選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》，只須年滿十八歲女性便可參加，年齡不設上限﹗今年的口號是「兩個口罩都擋唔住你嘅美麗，即刻報名﹗」，參加者將會接受不同訓練及挑戰，得獎者會獲得獎金及獎品﹗

口罩小姐 「浩南」鄭伊琪問：「乜我唔係最後一屆咩？」
「浩南」鄭伊琪問：「乜我唔係最後一屆咩？」（圖片來源：ViuTV截圖）
口罩小姐 羅佩芝去年雖然落選，要提早「除罩」以真面目示人，但卻獲得「除罩最靚獎」，近來主持不少ViuTV主持，在ViuTV曝光率好高。
羅佩芝去年雖然落選，要提早「除罩」以真面目示人，但卻獲得「除罩最靚獎」，近來主持不少ViuTV節目，曝光率好高。（圖片來源：ViyTV截圖）
口罩小姐 193在宣傳片中話聽專家意見戴兩個口罩出街﹗
193在宣傳片中話聽專家意見戴兩個口罩出街﹗（圖片來源：ViuTV截圖）
口罩小姐 ERROR四子再次主持《口罩小姐》選舉，相信是同去年一樣擔任組長帶領佳麗﹗
ERROR四子再次主持《口罩小姐》，相信是同去年一樣擔任組長帶領佳麗﹗（圖片來源：IG＠fatboyip）

《最後一屆口罩小姐選舉》冠軍「浩南」鄭伊琪

「浩南」是《最後一屆口罩小姐》冠軍，由模特兒跳入電視，主持過《戀講嘢》、《玩X爆香港地》、《囝囝女女730 》等。

口罩小姐 「浩南」當選後，獲得不少主持機會﹗
「浩南」當選後，獲得不少主持機會﹗（圖片來源：IG＠wayii）

亞軍「阿姨」徐蒨寧

亞軍「阿姨」徐蒨寧，34歲時以人妻人母身份參賽，由坤哥御用化妝師化身ViuTV主持，為ViuTV主持《囝囝女女730 》節目，身材出眾的阿姨在網上人氣甚高﹗

口罩小姐 「阿姨」徐蒨寧獲得亞軍後，在網絡人氣高企，接了不少代言廣告，網民大讚「阿姨」無論身材樣貌都高汁，相當羨慕佢老公咁話﹗
「阿姨」徐蒨寧獲得亞軍後，在網絡人氣高企，接了不少代言廣告，網民大讚「阿姨」無論身材樣貌都高汁，相當羨慕佢老公咁話﹗（圖片來源：IG＠auntielimemarie）

季軍「細細粒」馮寶欣

季軍「細細粒」馮寶欣亦有份主持《囝囝女女730 》，曾任《水著考有feel》嘉賓，相當出位﹗

口罩小姐 「細細粒」寶欣
「細細粒」寶欣（圖片來源：IG＠fungpoyan）

重溫《最後一屆口罩小姐》總決賽「浩南」奪冠 「阿姨」攞獎一刻震懾眼球

《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》誕生，曾志偉率一眾藝員、歌手大堆頭主持《開心大綜藝》對撼。《口罩小姐》八強爭奪三甲，經過自選表演環節、泳裝環節，最後由愈戰愈勇的浩南（真名鄭伊琪）奪得口罩小姐冠軍，亞軍是年紀最大的阿姨，季軍是細細粒（真名寶欣），而一直是大熱的紅人肥腰（米露迪）最後竟三甲不入。

人氣KOL米媽三甲不入

保錡組肥腰由入圍時已被火速起底，是網紅米露迪（又稱米媽），網上投票一直領先，在總決賽當晚表現平均，在司儀問答環節面對尖銳問題，仍能對答如流，不過最後竟然三甲不入，難免露出失望表情。

口罩小姐 浩南先拔頭籌奪「服裝與口罩搭配獎」，台下歡呼聲不斷。
浩南先拔頭籌奪「服裝與口罩搭配獎」，台下歡呼聲不斷。

老闆娘得包尾

八位佳麗穿上晚裝在台上等候賽果，首先宣布「服裝與口罩搭配奬」由浩南奪得，之後由第八名開始宣布，第八名是老闆娘（真名楊慧敏），第七名是178( 真名張晉雅）、第六名是黑妹、第五名是莎嘩Dee卡（真名李嘉麗）大會刻意唔宣布第四名得主，等到與冠軍得主時一起揭曉，增加刺激度，大熱肥腰（左）及浩南是冠軍與第四名之分，氣氛相當緊張，宣布前二人手拖手等結果。

口罩小姐總決賽｜浩南奪冠阿姨黑媽得亞軍 大熱米露迪三甲不入

第四名與冠軍一起宣布

宣布第四名時，司儀強尼表示先宣布季軍，到揭曉冠軍時才公布第四名是誰，以增加刺激度，季軍是細細粒（真名寶欣）、亞軍是阿姨（真名徐蒨寧）、冠軍是浩南（鄭伊琪），即是大熱的肥腰落選只得第四，三甲不入。

浩南邊喊邊講感想：「我係有諗過，但又唔敢諗，我要多謝四個男人，第一個係監製，雖然我唔係佢想選嘅，但都無foul到我﹗第二個係隊長阿Dee，第三個係我健身教練，第四個係我另一半。」

浩南奪得《最後一屆口罩小姐選舉》冠軍，激動落淚，邊喊邊講感言。
浩南奪得《最後一屆口罩小姐選舉》冠軍，激動落淚，邊喊邊講感言。

亞軍阿姨

口罩小姐 亞軍阿姨，票數一直在中位數，算是黑馬之選的阿姨，宣布得亞軍時大叫，表現激動。
亞軍阿姨，票數一直在中位數，算是黑馬之選的阿姨，宣布得亞軍時大叫，表現激動。
口罩小姐 當宣布阿姨得亞軍，她相當激動，低胸晚裝上陣的阿姨，好有料到。
當宣布阿姨得亞軍，她相當激動，低胸晚裝上陣的阿姨，好有料到。
口罩小姐 身材好好的阿姨。
身材好好的阿姨。

季軍細細粒（真名寶欣）

口罩小姐 細細粒笑容甜美，一直是三甲大熱。
細細粒笑容甜美，一直是三甲大熱。

第五名莎嘩Dee卡（真名李嘉麗）

口罩小姐 莎嘩Dee卡
莎嘩Dee卡

第六名黑妹（真名黃樂彤）

口罩小姐 黑妹
黑妹

第七名178（真名張晉雅）

口罩小姐 173
178

第八名老闆娘（真名楊慧敏）

口罩小姐 老闆娘只能得第八名。
老闆娘只能得第八名。

三小辣得「除罩最靚獎」

口罩小姐 三小辣（真名羅佩芝）以大熱姿態得「除罩最靚獎」。
三小辣（真名羅佩芝）以大熱姿態得「除罩最靚獎」。
口罩小姐 網民大讚八位口罩佳麗高質過香港小姐。
網民大讚八位口罩佳麗高質過香港小姐。
口罩小姐 肥腰一早被揭是網紅米露迪（又稱米媽），網上投票一直領先，最後竟三甲不入，粉絲們向 Viu要對米媽還一個公道。
肥腰一早被揭是網紅米露迪（又稱米媽），網上投票一直領先，最後竟三甲不入，粉絲們向 Viu要對米媽還一個公道。

泳衣環節最吸睛

雖然《口罩小姐》是反傳統選美選舉，佳麗戴住口罩一直保持神秘，不過到總決賽，最令人期待的泳裝環節又點少得。老闆娘參加過港姐，行台似模似樣，毫不怯場，而黑妹一直被網民指最高質，身材高䠷的佳麗。

口罩小姐 老闆娘同黑妹一黑一白泳衣出場。
老闆娘同黑妹一黑一白泳衣出場。
口罩小姐 173反傳統以潛水衣出場。
178（左）反傳統以潛水衣出場，黑妹（右）的㳖衣好性感。
口罩小姐 老闆娘、莎嘩Dee卡，黑妹
老闆娘、莎嘩Dee卡，黑妹
口罩小姐 保錡刻意掹大對眼，唔直視黑妹。
保錡刻意掹大對眼，唔直視黑妹。

細細粒最細粒，但上圍好凸出，最後得季軍。

口罩小姐總決賽｜

阿姨已為人妻人母，不過被問到拍埋一班後生女會否感到尷尬，阿姨信心十足話：「不同年紀都可以追求夢想，不同年紀有不同的美。」得到台下熱烈掌聲。

口罩小姐總決賽｜
阿姨狀態大勇。

浩南被指是MK界代表，她為自己澄清：「我唔係MK，係正宗港女。」司儀反問她唔介意做港女？浩南話：「唔介意被人話港女，即係代表到一個地方的女仔，好自豪。」她又透露為比賽減肥，共減了11Kg約廿多磅。

口罩小姐總決賽｜
浩南減了廿多磅，好大決心。

肥腰真身是網紅米露迪，人氣及民選投票一直高企，總決賽亦狀態大勇，信心十足。

口罩小姐總決賽｜
肥腰
口罩小姐總決賽｜
大會評判分別是陳倩揚、倪晨曦及黃德斌，評判佔總分百分之七七，而網上投票佔百分之三十。
口罩小姐總決賽｜
司儀蔡宛珊打扮性感拍得住班佳麗。

自選表演環節

178表演最拿手的牧童笛及捽碟，被foul的三位組員高佬（左一）、三小辣及王牌打扮性感為她伴舞，生色不少。

口罩小姐總決賽｜
178有落選組員為她伴舞。
口罩小姐總決賽｜
178有伴舞，好有氣勢。

莎嘩Dee卡表演鋼管舞

口罩小姐總決賽｜
經常被指靠運氣打入八強的莎嘩Dee卡，苦練鋼管舞。
口罩小姐總決賽｜
肥仔組莎嘩Dee卡，被指經常被肥仔冷落，司儀環節她代肥仔澄清，表示肥仔都好照顧佢。

老闆娘表演中國舞及Jazz

口罩小姐總決賽｜

被司儀問到負評最多，老闆娘話有睇晒所有留言，多謝大家對她的關注。

口罩小姐總決賽｜

黑妹表演跳舞

口罩小姐總決賽｜
黑妹有被foul組員為她伴舞，表演好一般。

細細粒表演花式跳繩

口罩小姐總決賽｜
細細粒再次表演花式跳繩，今次冇失手。
口罩小姐總決賽｜
細細粒件舞衣明顯包唔住佢激凸的上圍。

阿姨表演埃及舞

口罩小姐總決賽｜
阿姨跳埃及舞，好姿勢有妖氣。
口罩小姐總決賽｜
動作太大，一度走位，上下失守。

浩南表演talk騷

口罩小姐總決賽｜
浩南每次都表現演talk騷，每次都仍然有驚喜畀大家。

肥腰表演跳Jazz

口罩小姐總決賽｜
肥腰表演跳舞，勁度十足。

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV截圖、《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》截圖

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