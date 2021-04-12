ViuTV舉辦的《最後一屆口罩小姐》圓滿結束，孭重飛的ERROR四子亦功成身退，梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）人氣又飆升，就連「雪藏」中的吳保錡（保錡）都有機會被解凍。口罩小姐與無綫的重頭節目《開心大綜藝》首播打對台，日前聲稱向ViuTV借姜濤不遂的曾志偉，竟指ViuTV節目題材較偏門，收視只得約4點，只能與J2作比較，ERROR亦不甘示弱反撃，當中最敢言的193直言：「佢哋畀啲老嘢睇㗎嘛！」一句KO無綫的老化問題。

撰文：東方新地 圖片：ViuTV電視截圖、193IG圖片