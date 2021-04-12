口罩小姐│曾志偉借姜濤不遂指ViuTV走偏門冇收視 [email protected]一句KO：佢哋畀啲老嘢睇㗎嘛！
ViuTV舉辦的《最後一屆口罩小姐》圓滿結束，孭重飛的ERROR四子亦功成身退，梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）人氣又飆升，就連「雪藏」中的吳保錡（保錡）都有機會被解凍。口罩小姐與無綫的重頭節目《開心大綜藝》首播打對台，日前聲稱向ViuTV借姜濤不遂的曾志偉，竟指ViuTV節目題材較偏門，收視只得約4點，只能與J2作比較，ERROR亦不甘示弱反撃，當中最敢言的193直言：「佢哋畀啲老嘢睇㗎嘛！」一句KO無綫的老化問題。
撰文：東方新地 圖片：ViuTV電視截圖、193IG圖片
口罩小姐口碑勝大綜藝
ViuTV的《最後一屆口罩小姐》非常創新，觀眾亦睇得好開心，總決賽當晚撞正無綫首播的《開心大綜藝》，收視未知如何，不過鬥口碑ViuTV肯定跑贏，因為無綫被網民插爆繼續炒冷飯毫無新意。
曾志偉妄想借姜濤
最近ViuTV來勢洶洶，無綫受到威脅，新上場的曾志偉就急住去整頓綜藝節目，早前在超級綜藝記者會上，因鄧智堅扮演姜濤被其粉絲群起聲討，新節目繼續包含扮嘢環節，曾志偉日前回應此事時竟自爆曾向ViuTV借姜濤，他說：「我記得第一日到TVB返工就即時打去問魯庭暉（ViuTV台長），姜濤可唔可以借？當時魯庭暉話梗係唔得啦！老爺，遲啲再傾啦！哈哈！」借唔到姜濤，曾志偉再暗指ViuTV不是無綫對手：「翡翠台係面向全球華人，節目要以合家歡為主，符合大眾口味。白啲講ViuTV得4點收視，節目題材比較偏，唔係翡翠台路線。我哋選香港小姐就係香港小姐，唔會戴住口罩，所以J2台先係同ViuTV比較收視嘅地方。」
口罩小姐後台隔空開火
對於曾志偉暗指ViuTV不是翡翠台的對手，口罩小姐又唔夠香港小姐有認受性，ERROR四子在口罩小姐總決賽後台回應，提到節目與TVB《開心大綜藝》對撼，肥仔表示兩台觀眾層面不一難以作比較，193笑言打唔贏對方，阿Dee則自嘲：「冇理由用財經新聞台對教育電視。」而講到曾志偉指ViuTV題材偏門只可與J2台比較，193就隔空反擊：「J2咩嚟㗎？後生仔傾吓偈嗰啲？40幾歲仲後生仔？」明寸已年過40歲的無綫主持六號陸浩明，193寸爆說：「佢哋畀啲老嘢睇㗎嘛！我哋係咩年齡層都有。」更指所謂的「收視」亦只得幾百部電視去統計，不用理會。