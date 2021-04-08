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口罩小姐起底｜「浩南」成三甲大熱 大呻減肥血淚史甩廿磅減到喊

東方新地

《最後一屆口罩小姐選舉》周日ViuTV晚上八時半直播，最後八強佳麗正積極備戰及為自己拉票，阿Dee 組的060「浩南」愈戰愈勇，成為三甲大熱之選，27歲「浩南」被火速起底，真名鄭伊琪（Wayii）的浩南是一名模特兒，為比賽努力修身，暫時已甩掉廿磅，浩南的減肥血淚史相當艱辛，多次邊跑步邊喊咗出嚟﹗
文：東方新地 ｜圖：《口罩小姐》截圖、鄭伊琪IG

口罩小姐 浩南
浩南在賽前記招上表演沖珍珠奶茶，嬌嗲聲線冧暈在場三大隊長，又話：「我唔怕被定型，只要觀眾睇得開心，我就放心，有人恰你，你話畀我聽，因為我都想恰埋你一份，認住我60號浩南，記得投我一票﹗」最後更「喵」了一聲扮性感小野貓，令人留下深刻印象。

民選票僅次於兩大網紅

060浩南真名鄭伊琪，被隊長阿Dee稱為MK界代表，加上有大家姐風範，故改代號為「浩南」，入圍初期未太起眼，但其後浩南的直率性格加上抵得諗又應變快，成功晉身八強，人氣指數飊升。 當晚評判由08年港姐冠軍陳倩揚、黃德斌、倪晨曦的分數佔70% ，而網上投票佔30%，ViuTV在FB設投票區，以網民在候選佳麗的相片投心心計算，而大熱網紅佳麗自然有不少鐵票，而浩南票數竟能僅次於大熱寶欣「細細粒」、米媽「肥腰」，走勢凌厲。

口罩小姐 浩南
浩南是一名模特兒，做過不少廣告女郎。

浩南本身是一名模特兒，拍過不少產品廣告及商場活動女郎，一雙長腿更是她的標記，又不介意騷爆乳身材，故甚受廣告商歡迎。

口罩小姐 浩南
浩南不但肯騷長腿更不介意低胸騷身材，甚得廣告商歡迎。

為參選《口罩小姐》努力減肥

浩南為參選「口罩小姐」努力減磅，為了鞭䇿自己，展示1月修身前的豬腩肉，以及一個月後有番條腰的相片對比，到現在變成的線條美，浩南跟教練操練，一個月始有成績，並留言指自己經歷過無數次想放棄，又叫大家唔好再話佢一啲都唔肥，坦言自己一直是中央肥胖，所以只是平時掩飾得好好。

口罩小姐 浩南
身高172cm的浩南，不時騷長腿。

浩南由62kg減到53kg

浩南除了努力運動外，飲食亦相當節制，平時只能食菜、雞肉、蛋和蕃薯，就算開工都自備減肥餐盒，經過農曆新年還是忍口，對住美食只能「索兩啖當食咗」，而工作辛苦後、同時又為《口罩小姐》排練，令浩南壓力爆煲，但回家還要上跑步機，以免影響減肥進度，不只一次喊住跑步﹗幾過多月努力，漸見成績，終於由62kg減到53kg，即甩掉9kg約20磅，而浩南艱苦的減肥之路仍會繼續，希望到決賽當晚再fit啲﹗

浩南的中央肥胖，平時收得好好，為了激勵自己，不惜展示減肥前的豬腩肉。
浩南屬中央肥胖身形，平時收得好好，為了激勵自己，不惜展示減肥前的豬腩肉。
浩南由62kg減到53kg。
浩南由62kg減到53kg，即甩掉約20磅。

浩南以自身經歷鼓勵大家：「不是每個人都有這份毅力，每件事情願意重複做、不斷做，因為你努力可以令你走得更遠，甚至把距離拉得越遠，所以當想放棄時…你必須繼續堅持。」

口罩小姐 浩南
浩南坦言不時跑步跑到喊。

浩南透露自己好怕跑步，平時運動也不多，但為了參選《口罩小姐》，放工返家還要上跑步機跑步，多次跑到喊﹗接近總決賽，浩南發文感謝大家的支持「 真心很多謝沿路上支持、激勵、幫助過我的人，隊長，隊友嘅正能量令我不斷進步。希望一個月後的我不會讓自己失望，也會讓你們看到一個成長了的我，繼續努力﹗」

浩南唔係一直有豬腩肉纏身，以前都好弗，故不時晒水著。
浩南唔係一直有豬腩肉纏身，只是近年失修，以前都好弗，故不時晒水著。
浩南在家中拍美照騷長腿。
浩南在家中拍美照騷長腿。
浸泡泡浴都不忘開心些牙。
浸泡泡浴都不忘開心些牙。

準人妻浩南等嫁？

浩南1月未減肥時，曾貼出婚紗爆乳相，指明不是工作照，並留言：「真想不到竟在人生最胖時，拍最有回憶的相片，真佩服自己。」暗指與同居男友影婚照。今年情人節，浩南貼出男友送出的花束，又激罕晒男友真身，留言指大家拍拖四年，被好友留言：「求多次婚？」似是待嫁準人妻。

口罩小姐 浩南
浩南戴上大大粒鑽石戒指在左手無名指上，未知是否男友送的求婚戒指。
口罩小姐起底｜「浩南」成三甲大熱 為選美減肥減到喊
激罕晒男友。
口罩小姐 浩南
浩南與男友拍拖四年。
浩南與19年港姐冠軍黃嘉雯是同期模特兒，相當老友，之前在街上遇見有自己的大型廣告，立即影相留念。
浩南與19年港姐冠軍黃嘉雯是同期模特兒，相當老友，之前在街上遇見有自己的大型廣告，立即影相留念。
浩南可塑性好高，野性又得。
浩南可塑性好高，野性又得。
浩南有時打扮走少女風。
浩南有時打扮走少女風。
浩南與家人感情相當好，之前與哥哥及父母一起歐遊。
浩南與家人感情相當好，之前與哥哥及父母一起歐遊。
入行當模特兒多年的浩南，搵落唔少，平時名牌包包隨身，兼帶父母四圍旅遊做孝順女。
入行當模特兒多年的浩南，搵落唔少，平時名牌包包隨身，兼帶父母四圍旅遊做孝順女。

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