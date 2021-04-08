口罩小姐起底｜「浩南」成三甲大熱 大呻減肥血淚史甩廿磅減到喊

《最後一屆口罩小姐選舉》周日ViuTV晚上八時半直播，最後八強佳麗正積極備戰及為自己拉票，阿Dee 組的060「浩南」愈戰愈勇，成為三甲大熱之選，27歲「浩南」被火速起底，真名鄭伊琪（Wayii）的浩南是一名模特兒，為比賽努力修身，暫時已甩掉廿磅，浩南的減肥血淚史相當艱辛，多次邊跑步邊喊咗出嚟﹗

文：東方新地 ｜圖：《口罩小姐》截圖、鄭伊琪IG