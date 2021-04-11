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口罩小姐總決賽｜浩南奪冠 阿姨黑馬姿態得亞軍 大熱肥腰三甲不入

東方新地

《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》今晚誕生，曾志偉率一眾藝員、歌手大堆頭主持《開心大綜藝》對撼。《口罩小姐》八強爭奪三甲，經過自選表演環節、泳裝環節，最後由愈戰愈勇的浩南（真名鄭伊琪）奪得口罩小姐冠軍，亞軍是年紀最大的阿姨，季軍是細細粒（真名寶欣），而一直是大熱的紅人肥腰（米露迪）最後竟三甲不入。

文：東方新地｜圖：《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》截圖

保錡組肥腰由入圍時已被火速起底，是網紅米露迪，網上投票一直領先，在總決賽當晚表現平均，在司儀問答環節面對尖銳問題，仍能對答如流，不過最後竟然三甲不入，難免露出失望表情。

浩南先拔頭籌奪「服裝與口罩搭配獎」，台下歡呼聲不斷。
浩南先拔頭籌奪「服裝與口罩搭配獎」，台下歡呼聲不斷。

老闆娘得包尾

八位佳麗穿上晚裝在台上等候賽果，首先宣布「服裝與口罩搭配奬」由浩南奪得，之後由第八名開始宣布，第八名是老闆娘（真名楊慧敏），第七名是178( 真名張晉雅）、第六名是黑妹、第五名是莎嘩Dee卡（真名李嘉麗）大會刻意唔宣布第四名得主，等到與冠軍得主時一起揭曉，增加刺激度，大熱肥腰（左）及浩南是冠軍與第四名之分，氣氛相當緊張，宣布前二人手拖手等結果。

口罩小姐總決賽｜浩南奪冠阿姨黑媽得亞軍 大熱米露迪三甲不入

第四名與冠軍一起宣布

宣布第四名時，司儀強尼表示先宣布季軍，到揭曉冠軍時才公布第四名是誰，以增加刺激度，季軍是細細粒（真名寶欣）、亞軍是阿姨（真名徐蒨寧）、冠軍是浩南（鄭伊琪），即是大熱的肥腰落選只得第四，三甲不入。

浩南邊喊邊講感想：「我係有諗過，但又唔敢諗，我要多謝四個男人，第一個係監製，雖然我唔係佢想選嘅，但都無foul到我﹗第二個係隊長阿Dee，第三個係我健身教練，第四個係我另一半。」

浩南奪得《最後一屆口罩小姐選舉》冠軍，激動落淚，邊喊邊講感言。
浩南奪得《最後一屆口罩小姐選舉》冠軍，激動落淚，邊喊邊講感言。

亞軍阿姨

亞軍阿姨，票數一直在中位數，算是黑馬之選的阿姨，宣布得亞軍時大叫，表現激動。
亞軍阿姨，票數一直在中位數，算是黑馬之選的阿姨，宣布得亞軍時大叫，表現激動。
當宣布阿姨得亞軍，她相當激動，低胸晚裝上陣的阿姨，好有料到。
當宣布阿姨得亞軍，她相當激動，低胸晚裝上陣的阿姨，好有料到。
身材好好的阿姨。
身材好好的阿姨。

季軍細細粒（真名寶欣）

細細粒笑容甜美，一直是三甲大熱。
細細粒笑容甜美，一直是三甲大熱。

第五名莎嘩Dee卡（真名李嘉麗）

莎嘩Dee卡
莎嘩Dee卡

第六名黑妹（真名黃樂彤）

黑妹
黑妹

第七名173（真名張晉雅）

173
173

第八名老闆娘（真名楊慧敏）

老闆娘只能得第八名。
老闆娘只能得第八名。

三小辣得「除罩最靚獎」

三小辣（真名羅佩芝）以大熱姿態得「除罩最靚獎」。
三小辣（真名羅佩芝）以大熱姿態得「除罩最靚獎」。

泳衣環節最吸睛

雖然《口罩小姐》是反傳統選美選舉，佳麗戴住口罩一直保持神秘，不過到總決賽，最令人期待的泳裝環節又點少得。老闆娘參加過港姐，行台似模似樣，毫不怯場，而黑妹一直被網民指最高質，身材高䠷的佳麗。

老闆娘同黑妹一黑一白泳衣出場。
老闆娘同黑妹一黑一白泳衣出場。
173反傳統以潛水衣出場。
173（左）反傳統以潛水衣出場，黑妹（右）的㳖衣好性感。
老闆娘、莎嘩Dee卡，黑妹
老闆娘、莎嘩Dee卡，黑妹
保錡刻意掹大對眼，唔直視黑妹。
保錡刻意掹大對眼，唔直視黑妹。

細細粒最細粒，但上圍好凸出，最後得季軍。

口罩小姐總決賽｜

阿姨已為人妻人母，不過被問到拍埋一班後生女會否感到尷尬，阿姨信心十足話：「不同年紀都可以追求夢想，不同年紀有不同的美。」得到台下熱烈掌聲。

口罩小姐總決賽｜
阿姨狀態大勇。

浩南被指是MK界代表，她為自己澄清：「我唔係MK，係正宗港女。」司儀反問她唔介意做港女？浩南話：「唔介意被人話港女，即係代表到一個地方的女仔，好自豪。」她又透露為比賽減肥，共減了11Kg約廿多磅。

口罩小姐總決賽｜
浩南減了廿多磅，好大決心。

肥腰真身是網紅米露迪，人氣及民選投票一直高企，總決賽亦狀態大勇，信心十足。

口罩小姐總決賽｜
肥腰
口罩小姐總決賽｜
大會評判分別是陳倩揚、倪晨曦及黃德斌，評判佔總分百分之七七，而網上投票佔百分之三十。
口罩小姐總決賽｜
司儀蔡宛珊打扮性感拍得住班佳麗。

自選表演環節

173表演最拿手的牧童笛及捽碟，被foul的三位組員高佬（左一）、三小辣及王牌打扮性感為她伴舞，生色不少。

口罩小姐總決賽｜
173有落選組員為她伴舞。
口罩小姐總決賽｜
173有伴舞，好有氣勢。

莎嘩Dee卡表演鋼管舞

口罩小姐總決賽｜
經常被指靠運氣打入八強的莎嘩Dee卡，苦練鋼管舞。
口罩小姐總決賽｜
肥仔組莎嘩Dee卡，被指經常被肥仔冷落，司儀環節她代肥仔澄清，表示肥仔都好照顧佢。

老闆娘表演中國舞及Jazz

口罩小姐總決賽｜

被司儀問到負評最多，老闆娘話有睇晒所有留言，多謝大家對她的關注。

口罩小姐總決賽｜

黑妹表演跳舞

口罩小姐總決賽｜
黑妹有被foul組員為她伴舞，表演好一般。

細細粒表演花式跳繩

口罩小姐總決賽｜
細細粒再次表演花式跳繩，今次冇失手。
口罩小姐總決賽｜
細細粒件舞衣明顯包唔住佢激凸的上圍。

 

阿姨表演埃及舞

口罩小姐總決賽｜
阿姨跳埃及舞，好姿勢有妖氣。
口罩小姐總決賽｜
動作太大，一度走位。

浩南表演talk騷

口罩小姐總決賽｜
浩南每次都表現演talk騷，每次都仍然有驚喜畀大家。

肥腰表演跳Jazz

口罩小姐總決賽｜
肥腰表演跳舞，勁度十足。

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