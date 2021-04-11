口罩小姐總決賽｜浩南奪冠 阿姨黑馬姿態得亞軍 大熱肥腰三甲不入
文：東方新地｜圖：《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》截圖
保錡組肥腰由入圍時已被火速起底，是網紅米露迪，網上投票一直領先，在總決賽當晚表現平均，在司儀問答環節面對尖銳問題，仍能對答如流，不過最後竟然三甲不入，難免露出失望表情。
老闆娘得包尾
八位佳麗穿上晚裝在台上等候賽果，首先宣布「服裝與口罩搭配奬」由浩南奪得，之後由第八名開始宣布，第八名是老闆娘（真名楊慧敏），第七名是178( 真名張晉雅）、第六名是黑妹、第五名是莎嘩Dee卡（真名李嘉麗）大會刻意唔宣布第四名得主，等到與冠軍得主時一起揭曉，增加刺激度，大熱肥腰（左）及浩南是冠軍與第四名之分，氣氛相當緊張，宣布前二人手拖手等結果。
第四名與冠軍一起宣布
宣布第四名時，司儀強尼表示先宣布季軍，到揭曉冠軍時才公布第四名是誰，以增加刺激度，季軍是細細粒（真名寶欣）、亞軍是阿姨（真名徐蒨寧）、冠軍是浩南（鄭伊琪），即是大熱的肥腰落選只得第四，三甲不入。
浩南邊喊邊講感想：「我係有諗過，但又唔敢諗，我要多謝四個男人，第一個係監製，雖然我唔係佢想選嘅，但都無foul到我﹗第二個係隊長阿Dee，第三個係我健身教練，第四個係我另一半。」
亞軍阿姨
季軍細細粒（真名寶欣）
第五名莎嘩Dee卡（真名李嘉麗）
第六名黑妹（真名黃樂彤）
第七名173（真名張晉雅）
第八名老闆娘（真名楊慧敏）
三小辣得「除罩最靚獎」
泳衣環節最吸睛
雖然《口罩小姐》是反傳統選美選舉，佳麗戴住口罩一直保持神秘，不過到總決賽，最令人期待的泳裝環節又點少得。老闆娘參加過港姐，行台似模似樣，毫不怯場，而黑妹一直被網民指最高質，身材高䠷的佳麗。
阿姨已為人妻人母，不過被問到拍埋一班後生女會否感到尷尬，阿姨信心十足話：「不同年紀都可以追求夢想，不同年紀有不同的美。」得到台下熱烈掌聲。
浩南被指是MK界代表，她為自己澄清：「我唔係MK，係正宗港女。」司儀反問她唔介意做港女？浩南話：「唔介意被人話港女，即係代表到一個地方的女仔，好自豪。」她又透露為比賽減肥，共減了11Kg約廿多磅。
肥腰真身是網紅米露迪，人氣及民選投票一直高企，總決賽亦狀態大勇，信心十足。
自選表演環節
173表演最拿手的牧童笛及捽碟，被foul的三位組員高佬（左一）、三小辣及王牌打扮性感為她伴舞，生色不少。
莎嘩Dee卡表演鋼管舞
細細粒表演花式跳繩