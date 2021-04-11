口罩小姐總決賽｜浩南奪冠 阿姨黑馬姿態得亞軍 大熱肥腰三甲不入

《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》今晚誕生，曾志偉率一眾藝員、歌手大堆頭主持《開心大綜藝》對撼。《口罩小姐》八強爭奪三甲，經過自選表演環節、泳裝環節，最後由愈戰愈勇的浩南（真名鄭伊琪）奪得口罩小姐冠軍，亞軍是年紀最大的阿姨，季軍是細細粒（真名寶欣），而一直是大熱的紅人肥腰（米露迪）最後竟三甲不入。

文：東方新地｜圖：《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》截圖