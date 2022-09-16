尾二一屆口罩小姐｜傳總決賽後爆疫十多人確診 ViuTV公關僅以四字回應
ViuTV：沒有回應
據報道所指，當日的決賽舉行完畢後，就有十多名工作人員染疫，原來ViuTV在決賽當日已經通知到現場的佳麗以及ERROR成員肥仔（梁業）、193（郭嘉駿）、阿Dee（何啟華）、保錡（吳保錡），上屆三甲（「浩南」鄭伊琪、「阿姨」徐蒨寧、「細細粒」馮寶欣），評判張敬軒、谷德昭、王丹妮，主持人駱振偉，以及幕後人員做檢測，而接受核酸檢測的張敬軒亦證實未受染疫。
至於在總決賽擔任主持的蔡宛珊（Sarika），她受訪時表示：「我每日都有做快測，我冇事，亦冇出現任何病徵。至於口罩小姐其他相關情況，就要問返ViuTV公關！」至於其中一名參賽者Kylie C.（鄭杞瑤）則在接受訪問時指自己沒有染疫。而ViuTV在回應傳媒時就表示「沒有回應」。
網民大多抱怨Viu封口
網民普遍對這次的情況普遍不解，更諷刺ViuTV封口式處理手法：「宜家確診其實好普遍嘅事，就係唔知點解MuteTV 唔講得」，「唔係話乜都講得㗎咩,重乜唔回應事件,又龜縮重衰過CCTVB」，「前排TVB港姐中招，自己台都有報導，而家呢個台跌Mon又封口，中招又封口」抱怨ViuTV的冷處理手法。
港姐集體確診 TVB翌日即發新聞稿
上月TVB總經理曾志偉因感染新冠肺炎曾缺席開心無敵獎門人錄影，而在8月30日TVB更傳出五位港姐佳麗受感染，而5位確診候選佳麗分別是陳銘鳳、何思懿、邢慧敏、何詩琪及楊溢。報道指，邢慧敏及何詩琪前日開工前快測後證實「中招」，其他佳麗則繼續拍攝工作，在工作完成後，陳銘鳳、何思懿及楊溢才獲知確診。8月31日TVB再發新聞稿，宣布取消2022香港小姐準決賽，而一眾佳麗將會一同參與決賽。
TVB取消香港小姐2022準決賽
TVB在8月31日發出新聞稿，宣佈取消準決賽，並提供最新節目安排:
原定於9月4舉行嘅《2022香港小姐競選》準決賽，因為日前有5位候選佳麗不幸確診covid-19，為讓一眾感染者有充足時間康復，大會今日（31日）公佈，決定取消原定9月4號星期日舉行嘅準決賽，並會將準決賽同決賽二合為一，19位候選佳麗將直接參與9月25嘅喺紅館舉行嘅《2022香港小姐競選》決賽。
讀者留言