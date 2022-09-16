尾二一屆口罩小姐｜傳總決賽後爆疫十多人確診　ViuTV公關僅以四字回應

ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉總決賽》上周六（10/9）已經圓滿結束，冠軍由「聞西」梁茜童獲得，亞軍和季軍則分別是「MK」黃僥霖和「馬小玲」張可盈。前日（14日）有消息指，當晚節目台前幕後工作人員共有十多人確診新冠肺炎，而在總決賽當晚有份亮相的張敬軒則已做了核酸檢測未有中招，此次是本港近月來第二樁選秀比賽集體爆疫，不過ViuTV對此次事件僅以4字回應事件傳聞……