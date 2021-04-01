口罩小姐起底｜050「老闆娘」楊慧敏被網民大數三宗罪促踢出局 疑不堪負評放負「想痛快地消失」
文：東方新地｜圖：ViuTV《口罩小姐》截圖、minaywm IG
《口罩小姐》最後八強名單當中，193組的「老闆娘」竟能打低網紅My叔「高佬」，立即引起很多反對聲音，網民洗版留言不滿她能入圍八強，更鬧埋隊長193話佢foul錯人。老闆娘（真名楊慧敏）疑不堪網民負評，在IG即時動態留下長文指自己做了一件愚蠢的事，並指自己喝了一口殺蟲劑，最後吐了出來，並指自不是想結束生命，只是想痛苦地消失。又指放棄很簡單，但還是會堅持下去接受挑戰，這也是她參加節目的初心。最後老闆娘與網民約定第十集播出後開直播傾吓偈，相信身體並無大礙。
050代號老闆娘入圍後已被網民火速起底，被爆是港女KOL楊慧敏（Mina），全因她在IG自爆拍緊一個電視節目，而且連出兩個po著住件短身tee，都同大會官方相050老闆娘所著的一樣，更爆炸性她是半島屈蛇群組之一員。
第一宗罪：強調自己有錢
老闆娘不時在節目中標榜自己有錢，連193都忍唔住寸佢：「你咁有錢唔好嚟參加啦﹗」之後又晒名牌袋，在其中一集被安排與另一組的浩南一起接受挑戰，大家被安排著上水鞋入街市，老闆娘一臉不滿指戴滿鑽石戒指，卻要她入街市，又話成世人去街市唔會超過十次，193指她身穿的鞋跟水鞋大小相若，老闆娘一時神經質話：「咩一樣呀？我嗰對貴咁多﹗」
第二宗罪： 逢仔電
老闆娘被網民指逢仔電，不但唔錯過任何機會向隊長193放生電，令人相當反感，到街市燒爉檔學斬雞時，連中年老闆都電，在旁的浩南直指：「其實第一輪冇foul老闆娘，已經覺得好奇怪，叫佢斬雞，佢係未嘗試就想將啲功夫叫人幫佢去做，我唔會，點都自己去做﹗」果然浩南手起刀落，連老闆都讚佢，之後要把自己斬完的雞當場喺街市賣畀人，浩南憑其精通睇人眉頭眼額之技巧火速賣出，而老闆娘用了五分鐘未買到已經hea爆叫193買下，193話：「老闆娘好進取，點知呢次咁易放棄﹗係估唔到嘅﹗」
第三宗罪：過分博出位
老闆娘被網民數第三宗罪是她過分博上鏡，在拍片賣廣告環節，她多次突然施展自己的軟骨功，相當出位騎呢，同時多次強調大會安排的仿制名牌紙手袋，她有帶正版貨到來，過分炫富，行為惹人討厭。
男網民都頂唔順佢逢人電：
網民封為女版林作：
《最後一屆口罩小姐選舉》3月22日開始每晚播出，今次口罩小姐選舉將會好似之前《全民造星》一樣逢星期一至五晚播出，由去年11月開始招募，入圍的40強口罩小姐，當中有多位人氣十足的Youtuber及KOL，就連去年「港女KOL半島酒店Staycation」的其中一名涉事港女都有參加！
050「老闆娘」 Mina 轉玩口罩小姐
落選港姐 加入ViuTV Error 193 Team
就咁睇Casting，都知呢個「口罩小姐」選美節目唔簡單，唱歌、跳舞呢啲基本嘢唔講，吹牧童笛、摺紙技能簡直係走在潮流嘅尖端，《最後一屆口罩小姐選舉》由3月22日起，星期一至五晚9點半，宇宙天團ERROR將會「全方位」考驗佳麗，無樣睇唔俾你先入為主，用才藝一決高下，爭奪「最後一屆口罩小姐」榮譽！
口罩小姐 ＝ 落選港姐KOL Mina Yeung
40強之中，包括港女KOLMina Yeung（楊慧敏），本月初呢位KOL在個人IG都有隱晦分享參賽心情：
話說而家拍緊一個電視節目📺
從一開始好害怕再上電視，慢慢開始投入同享受同其他人交流，到而家直頭係唔捨得佢完🤣
楊慧敏 曾參加「半島酒店Staycation 」極速被認出
去年10月有港女KOL在Instagram上撰文，表示自己生日當天在半島酒店套房中籌辦了一場「夢幻生日派對」，邀請了20幾人到房間內一同慶祝。不過，酒店疑似發現她們觸犯「限聚令」和酒店規矩，因此，酒店職員每隔一小段時間就按門鈴提醒他們要立即離去，迫得多位朋友陸續離開，讓這位港女KOL相當不滿，更大歎「有錢都唔會再光顧」！ 她及後引述新聞，指酒店根本不屬「限聚令」的管制範圍，反斥「半島酒店不容許晚上12點前有多於4+guests（4位以上訪客），規矩確實有點嚴苛」。
而參加次口罩小姐比賽的Mina Yeung，就係企喺女事主左邊，打咗格都非常易認：
睇返資料，Mina在2019年參選過港姐，當時報稱係2016年度香港小姐競選冠軍馮盈盈嘅「同系師姐」（HKU 食物及營養系），大佢一年級，參選結果就好唔同。
參選之前，佢做過國泰港龍航空空姐同傳訊工作，亦一路兼職模特兒。入唔到十強亦入唔到TVB，但原來早在2016年佢曾經在 ViuTV節目《Full Speed Girls》 第20集演出⋯⋯
ViuTV口罩小姐其他Youtuber入圍二十名單：
1.《試當真》阿慈
雖然人氣高企，但在第八集被foul。
2. 哈比人KOL寶欣
憑對眼都認得出、主持過ViuTV節目，155cm嘅哈比人網紅，就係IG有近3萬follower的KOL 寶欣！
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3.啱Channel「米露迪」參戰
有啱Channel 混血肥仔留言加持，「米媽」票數輕易過千，網民表示鬥大波贏晒！
4.「MY叔」Myrilla 李文意
李文意2016年開始用「My叔」化名寫旅遊飲食文，拍過一系列掃街美食網上短片，2017年曾為電視台viuTV同港台電視31做節目主持，亦有演出劇集，代表作包括《2蚊遊》第二季嘅主持。
5.籃球女神方泳琳
有翻版楊偲泳之稱代號Renci的方詠琳，在第八集被foul，被隊長阿Dee公開大讚有冠軍相，因為顧及對方的前途認為foul佢出局，對她演藝事業有更大幫助。