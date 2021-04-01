口罩小姐起底｜050「老闆娘」楊慧敏被網民大數三宗罪促踢出局 疑不堪負評放負「想痛快地消失」

《口罩小姐》戰況愈見激烈，有不少大熱之選都相繼被foul，不過愈來愈進取的050老闆娘，卻順利晉身八強，連193都開口話老闆娘愈戰愈勇，不過原來佢觀眾緣麻麻，被網民大數三大宗罪，包括經常晒自己有錢、逢仔電、過分博出位，網民促ViuTV快啲踢佢出局﹗老闆娘被網民起底是港女KOL楊慧敏，在IG發文指自己做了一件愚蠢事「喝了一口殺蟲劑，最後吐了出來」，希望「痛快地消失」，不過最後卻預告《口罩小姐》播完後開Live。

文：東方新地｜圖：ViuTV《口罩小姐》截圖、minaywm IG