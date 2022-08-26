尾二一屆口罩小姐｜「肚臍餅」蔡頌思背景猛 身家40億同大台小生傳過緋聞

ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》的20強佳麗8月23日出爐，其中肚臍餅（051）原來本名為蔡頌思（Jocelyn）。她曾經參加過2020年香港小姐面試。Jocelyn後台極為猛料，是「海產大王」蔡繼有的孫女、新華集團主席蔡冠深的女兒，其家族坐擁40億身家；因此她有一個外號叫「40億千金」。