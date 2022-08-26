尾二一屆口罩小姐｜「肚臍餅」蔡頌思背景猛 身家40億同大台小生傳過緋聞
廣告
ViuTV選美真人騷《尾二一屆口罩小姐選舉》的20強佳麗8月23日出爐，其中肚臍餅（051）原來本名為蔡頌思（Jocelyn）。她曾經參加過2020年香港小姐面試。Jocelyn後台極為猛料，是「海產大王」蔡繼有的孫女、新華集團主席蔡冠深的女兒，其家族坐擁40億身家；因此她有一個外號叫「40億千金」。
「40億千金」參選2020年香港小姐
現年28歲的Jocelyn(蔡頌思)身高157cm的她被指似鍾嘉欣，而有矮版鍾嘉欣之稱，在2020年改屆中港姐首輪面試已成為大熱，第二輪面試卻突然宣告退選，據說是因為合約問題。
蔡頌思來自政協家庭有個演員夢
Jocelyn回應自己是「40億千金」時指「實際數字唔知」並婉轉帶過，而Jocelyn自己則於18年至20年間曾任雲南政協委員的港澳區政協委員，不過她決心當演員，曾透露今年會捲土重來選港姐，但因年齡問題作罷，佢亦有解答大家疑問：「我以為27歲可以參選，但原來係選之後半年仲係27歲先得，所以我無資格參加﹗」最後只能放棄港姐夢﹗
演袁詠儀女兒
Jocelyn畢業於香港中文大學英文系，同時精通法語，參選港姐時稱是一名自由身演員，更有廣告及有不少幕前演出經驗，19年拍攝的賀歲片《家和萬事驚》，飾演袁詠儀的女兒，電影上映時，其父母為她舉辦了一個私人放映會﹗
傳被黃建東媾掂
去年蔡頌思參演由資深舞台劇導演張之珏先生執導的《老公～你好悶》，與演員黃建東飾演夫妻，據傳期間假戲真做，咀出愛火花，黃建東更因此被認為「媾掂」40億千金。
蔡頌思（肚臍餅）小檔案：
年齡：28
身高(cm)：157
體重(kg)：45
三圍(寸)：32 24 33
職業：演員
技能：水下人魚游、跳舞、扮聲（卡通）
興趣：整甜品、瑜伽、空中吊環