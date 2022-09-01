口罩小姐｜26歲林靜莉疑山上玩煙花惹違法爭議 網民批不負責任
大帽山玩仙女棒 惹犯法疑雲
Jeannie Lam近日在IG貼出了一幅玩仙女棒的相片，內容寫住：「第一次玩仙女棒嚇死我」，由於相片tag咗地點喺大帽山，於是引來網民討論，問究竟咁做係咪犯法。因為仙女棒（Sparkler）是一種煙花，屬於為可燃性小型煙火；更有網民貼出香港嘅《危險品條例》，指出Jeannie違法玩煙花不留神可能會演變成燒山事件，於是惹來兩派網民互相爭辯。
網民上隨即變成兩批網民對鬧，正方認為：「香港真係好多正義魔人」、「唔明有咩問題」、「咁你報咗警未？」，反方就表示林靜莉不負責任：「救一次山火要用好多人力物力，又害到消防員同野生動物條命」。
冰姐個女=林靜莉=莉莉菇=Jeannie=秋香
Jeannie Lam 林靜莉綽號莉莉菇，係香港開電視女藝員，佢係1979年香港小姐季軍鍾慧冰（冰姐）嘅女，大姐明林建明是其契媽。Jeannie畢業於香港樹仁大學新聞系，畢業後曾擔任空中服務員，其後成為科技資訊網站Unwire記者，當時她主要是為電子產品做開箱記者，當時更是不少網民眼中「girlfriendable」的女神，更有自己的專頁。2021年Jeannie加盟香港開電視，成為當中藝員， 更主持過《細路開電視》、《30分鐘大放餸》、《一線搜查》及《你得我得大家得》等節目。
參加ViuTV節目後人氣暴漲
林靜莉其後跨台參加ViuTV 真人騷節目《阿女又戀嚟》，過後人氣急升，而在最近ViuTV氣節目《尾二一屆口罩小姐》她更打入16強，040候選佳麗「秋香」其實就係林靜莉。
爭議相片被刪除
由於相關相片惹來網民爭辯，及有犯法之嫌，Jeannie也將相片下架。
而根據香港法例第295章《危險品條例》，煙花爆竹屬香港禁運及受管制物品，除獲發認可牌照，任何人不得製造、貯存、運送或使用任何危險品，或由任何受僱人、代理人或貨倉擁有人管有、保管或控制任何違禁品；非法藏有煙花爆竹，最高可罰款2萬5千元及監禁6個月。
在漁農署方面，根據《林區及郊區條例》（香港法例第96章）及《郊野公園及特別地區規例》(香港法例第208A章)「在郊野地區，郊遊人士應在指定地點生火，隨意生火，可被檢控，違者可被檢控罰款可高達25 000元及監禁1年」。
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