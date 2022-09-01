口罩小姐｜26歲林靜莉疑山上玩煙花惹違法爭議 網民批不負責任

呃Like影相係唔少香港人日常，網民發現26歲知名主持莉莉菇（林靜莉，Jeannie Lam）喺大帽山影相竟然玩仙女棒，網民擔心會否演變成燒山事件，於是開始激辯犯法與否，之後更發現事主林靜莉其實就係《尾二一屆口罩小姐》16強入面嘅「秋香」。