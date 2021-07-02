《口罩小姐》冠軍鄭伊琪取代葉翠翠做品牌代言人 自薦做女版MIRROR 最想同ERROR成員拍親熱戲

《口罩小姐》「浩南」鄭伊琪奪軍後，簽約成為ViuTV藝人，接拍廣告又拍節目，日前鄭伊琪成為補品代言人，取代本來代言的葉翠翠，鄭伊琪話唔敢比較，但直言正式入行後，酬勞比以前多，出鏡機會愈來愈多，最想拍劇，恨同ERROR成員做對手，仲想加埋親熱戲㖭﹗

文：東方新地 ｜圖：鄭伊琪IG、廣告官方發相