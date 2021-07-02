《口罩小姐》冠軍鄭伊琪取代葉翠翠做品牌代言人 自薦做女版MIRROR 最想同ERROR成員拍親熱戲
文：東方新地 ｜圖：鄭伊琪IG、廣告官方發相
《口罩小姐》鄭伊琪取代葉翠翠做代言人
鄭伊琪奪得ViuTV《最後一屆口罩小姐》入行，簽約ViuTV後出鏡率暴升，近日更成為滴雞精代言人，鄭伊琪出席代言活動時，被指頂替本來代言的葉翠翠，鄭伊淇唔敢認搶job﹗
鄭伊琪向花姐自薦做「女版MIRROR」
《口罩小姐》鄭伊琪直認當選口罩小姐後酬勞增加，自爆今次代言有六位數，佢話：「我唔係搶嘢返嚟做，可能我形象比較健康，可以吸引到啲眼球，開拓一啲新嘅市場！其實嚟緊我都好想拍戲、唱歌。如果未來花姐真係想搞『女版MIRROR』，我梗想成為一份子！」
（圖片來源：滴雞精facebook）
鄭伊琪恨同Dee哥做情侶
鄭伊琪又指自己恨唱歌、拍劇，最想可以同ERROR合作，佢話：「我剛同193同Dee哥拍節目，如果可以同Dee哥拍劇做情侶就好，親熱戲都冇問題，我就唔介意，唔知佢呀，你哋問吓佢制唔制？」
鄭伊琪長文公開多謝Dee哥
鄭伊琪成《口罩小姐》雙料冠軍，長文多謝Dee哥：「必須介紹重量級人馬駕到⋯⋯⋯我大佬Dee哥冇佢真係冇今日嘅我，由我海選開始已經決定要跟佢，直至佢揀我入組，已經係覺得超級開心！因為當時只係剩返一個位，佢都比我入。」
「好想了解佢係點樣嘅人」
鄭伊琪表示：「由造星開始我已經好欣賞佢，我覺得佢感染力好大，好想了解究竟呢一個係點樣嘅人😂，好想喺佢身上學習到嗰份感染力，點知當我第一眼見到佢，佢嗰份眼神係好serious，有少少嚇怕到我，相處落去先知道佢係好謙虛喜歡觀察嘅隊長。佢好快已經睇到我嘅弱點…但佢冇放棄我，一直鼓勵我。」
「佢叫我要信自己﹗」
鄭伊琪表示：「我喺talkshow入面，我提及過『我鍾意多選擇，但我唔鍾意做決定』，好幸運地有啊Dee幫我處理咗自己嘅疑惑。每次我最迷惘嘅時候，佢就同我講『唔好亂，信自己！』…一切一切既榮耀係你帶比我…無以為報，只好努力學習。」
《口罩小姐》雙料冠軍
《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽賽果公布！阿Dee 組的060「浩南」愈戰愈勇，成為雙料冠軍，27歲「浩南」被火速起底，真名鄭伊琪（Wayii）的浩南是一名模特兒，為比賽努力修身，甩掉廿磅，浩南的減肥血淚史相當艱辛，多次邊跑步邊喊咗出嚟﹗
浩南在賽前記招上表演沖珍珠奶茶，嬌嗲聲線冧暈在場三大隊長，又話：「我唔怕被定型，只要觀眾睇得開心，我就放心，有人恰你，你話畀我聽，因為我都想恰埋你一份，認住我60號浩南，記得投我一票﹗」最後更「喵」了一聲扮性感小野貓，令人留下深刻印象。
民選票僅次於兩大網紅
060浩南真名鄭伊琪，被隊長阿Dee稱為「MK界代表」，加上有大家姐風範，故改代號為「浩南」，入圍初期未太起眼，但其後浩南的直率性格加上抵得諗又應變快，成功晉身八強，人氣指數飊升。 當晚評判由08年港姐冠軍陳倩揚、黃德斌、倪晨曦的分數佔70% ，而網上投票佔30%，ViuTV在FB設投票區，以網民在候選佳麗的相片投心心計算，而大熱網紅佳麗自然有不少鐵票，而浩南票數竟能僅次於大熱寶欣「細細粒」、米媽「肥腰」，走勢凌厲。
浩南本身是一名模特兒，拍過不少產品廣告及商場活動女郎，一雙長腿更是她的標記，又不介意騷爆乳身材，故甚受廣告商歡迎。
為參選《口罩小姐》努力減肥
浩南為參選「口罩小姐」努力減磅，為了鞭䇿自己，展示1月修身前的豬腩肉，以及一個月後有番條腰的相片對比，到現在變成的線條美，浩南跟教練操練，一個月始有成績，並留言指自己經歷過無數次想放棄，又叫大家唔好再話佢一啲都唔肥，坦言自己一直是中央肥胖，所以只是平時掩飾得好好。
浩南由62kg減到53kg
浩南除了努力運動外，飲食亦相當節制，平時只能食菜、雞肉、蛋和蕃薯，就算開工都自備減肥餐盒，經過農曆新年還是忍口，對住美食只能「索兩啖當食咗」，而工作辛苦後、同時又為《口罩小姐》排練，令浩南壓力爆煲，但回家還要上跑步機，以免影響減肥進度，不只一次喊住跑步﹗幾過多月努力，漸見成績，終於由62kg減到53kg，即甩掉9kg約20磅，而浩南艱苦的減肥之路仍會繼續，希望到決賽當晚再fit啲﹗
浩南以自身經歷鼓勵大家：「不是每個人都有這份毅力，每件事情願意重複做、不斷做，因為你努力可以令你走得更遠，甚至把距離拉得越遠，所以當想放棄時…你必須繼續堅持。」
浩南透露自己好怕跑步，平時運動也不多，但為了參選《口罩小姐》，放工返家還要上跑步機跑步，多次跑到喊﹗接近總決賽，浩南發文感謝大家的支持「 真心很多謝沿路上支持、激勵、幫助過我的人，隊長，隊友嘅正能量令我不斷進步。希望一個月後的我不會讓自己失望，也會讓你們看到一個成長了的我，繼續努力﹗」
準人妻浩南等嫁？
浩南1月未減肥時，曾貼出婚紗爆乳相，指明不是工作照，並留言：「真想不到竟在人生最胖時，拍最有回憶的相片，真佩服自己。」暗指與同居男友影婚照。今年情人節，浩南貼出男友送出的花束，又激罕晒男友真身，留言指大家拍拖四年，被好友留言：「求多次婚？」似是待嫁準人妻。