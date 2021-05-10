口罩小姐亞軍｜34C阿姨徐蒨寧拍內衣廣告再升cup 網民：鼻血流晒了﹗

ViuTV《口罩小姐》亞軍阿姨（徐蒨寧）34C身材是眾佳麗中最凸出，當選後的阿姨隨即接到內衣廣告，在廣告中有升cup效果，網民大讚好身材：「鼻血流晒了﹗」阿姨親回：「食啲鐵質補下﹗」不停同網民互動，識玩﹗

文：東方新地｜圖：阿姨徐蒨寧IG