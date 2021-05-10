口罩小姐亞軍｜34C阿姨徐蒨寧拍內衣廣告再升cup 網民：鼻血流晒了﹗
ViuTV《口罩小姐》亞軍阿姨（徐蒨寧）34C身材是眾佳麗中最凸出，當選後的阿姨隨即接到內衣廣告，在廣告中有升cup效果，網民大讚好身材：「鼻血流晒了﹗」阿姨親回：「食啲鐵質補下﹗」不停同網民互動，識玩﹗
文：東方新地｜圖：阿姨徐蒨寧IG
文：東方新地｜圖：阿姨徐蒨寧IG
阿姨老公親自操刀拍攝
口罩小姐亞軍阿姨（徐蒨寧）本身是一名化妝師，33歲的阿姨海選時已表明已婚及有個女。獲得口罩小姐亞軍後，阿姨正式進軍幕前，最近更接拍了一個內衣廣告，令本來C級上圍的阿姨更見激凸，原來這輯廣告相是由其老公Andy親自操刀，唔怪得鏡頭前騷首弄姿的阿姨拍得咁自然。
阿姨想上圍再升cup
阿姨表示自己向來有做運動習慣，為了這輯廣告的拍攝，更要忍口，希望以最佳狀態拍攝，對自己的身形，阿姨笑言有進步空間，上圍數字可以不變，但希望可以升一金山心，即達D級，腰再細一吋，同時希望臀部更結實更翹。
阿姨現身回覆網民
阿姨貼出內衣廣告相，即引來大批網民留言大讚好身材，「阿姨身材好正」、「嘩﹗鼻血流晒了」、「噴血啦噴晒啲血出嚟」、「阿姨冇得輸」、「啲相太正啦」，而阿姨現身親回網民留言，好貼心﹗阿姨係坤哥吳業坤的化妝師，坤哥亦有留言問「係咪想我買畀媽媽做母親節禮物？」，阿姨回覆：「帶給媽媽由內到外的舒適感覺」。
阿姨與網民好多互動，親自回覆大家的留言。
網民：「TVB啲當家花旦有邊個後生過佢？」
阿姨po出內衣廣告後有很多留言大讚，在討論區更引來大批網民熱議，有網民留言「第一罩奶罩小姐正式啟動」、「呢啲先至係內衣廣告」，亦有網民指阿姨年紀唔細，即被其他網民群插指「生過都索過啲未生過嘅女喎」、「33歲又唔係好老啫，TVB啲當家花旦有邊個後生過佢？」、「無綫上咗一線嗰啲四字頭，阿姨點算老？」。