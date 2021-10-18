「口罩阿姨」徐蒨寧船P火辣出擊 老公「阿叔」大方回應好嘢唔介意分享

ViuTV《口罩小姐》亞軍阿姨（徐蒨寧）34C身材非常凸出，當選後的阿姨積極利用自己的優點，工作不斷，獲不少廣告商青睞，雖然曾被網民指她發明星夢，疏於照顧家庭，但阿姨不理閒言，繼續賣性感。日前阿姨在社交網上載多張船P照，粉紅色三點式盡顯玲瓏浮凸，阿姨老公「阿叔」完全唔介意公諸同好，更親口回應網民，大方到一個點！

文：東方新地｜圖：阿姨徐蒨寧IG