「口罩阿姨」徐蒨寧船P火辣出擊 老公「阿叔」大方回應好嘢唔介意分享
文：東方新地｜圖：阿姨徐蒨寧IG
阿姨轉涼前最後一擊
阿姨對自己的美好身材信心十足，她在社交網晒出多張三點式泳裝照，唔同角度唔同甫士，總之就目不暇給，完全唔似已為人母，她留言：「呢個天氣，出海真係一流，有陽光，有風，唔多雲，可以影靚相。」
網民問阿姨係咪老公做錯事要反擊
阿姨的噴火水著令不少網友嘩嘩聲，狂呼鼻血直流，更有網友反問：「係咪阿叔做錯咗啲嘢，去到咁盡？」大家都質疑阿姨是因老公「阿叔」做錯事，所以嬲到網晒水著來示威。
阿叔親自回應
老婆咁大方，老公亦笑呵呵，見到網民的留言，阿叔亦好快現身回應：「放心，相係愛嚟影㗎！」難得阿叔表現大方，認為老婆影性感照是十分平常的事，完全不介意和大家一齊分享老婆的好身材，而阿姨就補充多句點解要影水著：「就係知道轉涼，再唔影，啲泳衣又擺一年。」
阿姨老公親自操刀拍攝
口罩小姐亞軍阿姨（徐蒨寧）本身是一名化妝師，33歲的阿姨海選時已表明已婚及有個女。獲得口罩小姐亞軍後，阿姨正式進軍幕前，最近更接拍了一個內衣廣告，令本來C級上圍的阿姨更見激凸，原來這輯廣告相是由其老公Andy親自操刀，唔怪得鏡頭前騷首弄姿的阿姨拍得咁自然。
阿姨想上圍再升cup
阿姨表示自己向來有做運動習慣，為了這輯廣告的拍攝，更要忍口，希望以最佳狀態拍攝，對自己的身形，阿姨笑言有進步空間，上圍數字可以不變，但希望可以升一金山心，即達D級，腰再細一吋，同時希望臀部更結實更翹。
阿姨現身回覆網民
阿姨貼出內衣廣告相，即引來大批網民留言大讚好身材，「阿姨身材好正」、「嘩﹗鼻血流晒了」、「噴血啦噴晒啲血出嚟」、「阿姨冇得輸」、「啲相太正啦」，而阿姨現身親回網民留言，好貼心﹗阿姨係坤哥吳業坤的化妝師，坤哥亦有留言問「係咪想我買畀媽媽做母親節禮物？」，阿姨回覆：「帶給媽媽由內到外的舒適感覺」。
網民：「TVB啲當家花旦有邊個後生過佢？」
阿姨po出內衣廣告後有很多留言大讚，在討論區更引來大批網民熱議，有網民留言「第一罩奶罩小姐正式啟動」、「呢啲先至係內衣廣告」，亦有網民指阿姨年紀唔細，即被其他網民群插指「生過都索過啲未生過嘅女喎」、「33歲又唔係好老啫，TVB啲當家花旦有邊個後生過佢？」、「無綫上咗一線嗰啲四字頭，阿姨點算老？」。