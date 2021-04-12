口罩小姐亞軍｜33歲人母「阿姨」徐蒨寧被網民批「發明星夢的不負責任媽媽」 獲老公現身撐
ViuTV《最後一屆口罩小姐》總決賽，年紀最大的「阿姨」（真名徐蒨寧）以黑馬姿態得亞軍，阿姨在總決賽狀態大勇，不過卻被網民在ViuTV洗版留言狠批阿姨發明星夢不顧家庭，是一個「不負責任的媽媽」，阿姨老公即現身護妻﹗
文：東方新地 ｜圖：ViuTV《口罩小姐》截圖、ViuTVFB截圖、徐蒨寧IG
文：東方新地 ｜圖：ViuTV《口罩小姐》截圖、ViuTVFB截圖、徐蒨寧IG
阿姨在《口罩小姐》總決賽當晚表現突出，自選表演環節時以埃及舞，大騷弗爆身材及舞技，雖然動作太大，令性感舞衣移位，上下失守，但贏得評判及台下的熱烈掌聲，最後更擸埋亞軍，當強尼宣布亞軍得主是阿姨時，阿姨激動得大聲尖叫，得獎後得到網民大讚除罩好索又靚女，好有潛質在演藝圈發展。
網民大鬧：發明星夢
不過亦有網民狠批阿姨唔顧家庭，「不顧一切去發明星夢，呢啲叫不負責任」，有網民幫口反問：「有小朋友同追夢有衝突？」、「你又唔係佢家人冇資格出聲﹗」
阿姨老公現身護妻
該網民繼續洗版鬧爆阿姨不負責任「美其名叫追夢，難聽啲叫不負責任」，一名自稱阿姨老公的Andy現身護妻指阿姨並不是發明星夢「藝人都係職業一種嚟，更何況佢老公我，同我老母都OK，情況許可，就可以啦﹗」
不過該網民繼續咬住阿姨唔放「老公放假同朋友出去玩，放工遲啲，老婆都唔鍾意啦，追夢係唔使顧家嘅最好藉口，今次真係學到嘢﹗」最後老公Andy亦只想平息吵鬧更出聲勸支持阿姨的網民：「其實個人有個人睇法，如果出於惡意嘅話，我哋點解釋都冇用﹗」
網民咬住唔放：美其名叫追夢，難聽啲叫不負責任
阿姨表演上下失守
肥仔組的阿姨表演行catwalk及跳埃及舞蹈，阿姨著上貼身性感舞衣，一出場已相當吸睛，因動作太太，舞衣移位，令上下失守，不過阿姨繼續表演，只間中以手及手中羽扇遮住下身，表演後得到熱烈掌聲。
34C阿姨好身材逐格睇
坤哥唔怕方丈小氣撐口罩小姐
吳業坤在隔離期間，仍為其化妝師阿姨拉票，不過有網民笑問坤哥唔怕方丈小氣？