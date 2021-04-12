口罩小姐亞軍｜33歲人母「阿姨」徐蒨寧被網民批「發明星夢的不負責任媽媽」 獲老公現身撐

ViuTV《最後一屆口罩小姐》總決賽，年紀最大的「阿姨」（真名徐蒨寧）以黑馬姿態得亞軍，阿姨在總決賽狀態大勇，不過卻被網民在ViuTV洗版留言狠批阿姨發明星夢不顧家庭，是一個「不負責任的媽媽」，阿姨老公即現身護妻﹗

文：東方新地 ｜圖：ViuTV《口罩小姐》截圖、ViuTVFB截圖、徐蒨寧IG