口罩小姐｜馮寶欣自爆考牌難克服恐懼 化身性感透視女騎士影寫真派福利

從此，公路上多了一個型格又「細細粒」的女騎士！最後一屆口罩小姐季軍「細細粒」馮寶欣擁有多重身份，除了是YouTuber、KOL、主持、演員，她最近成功考獲電單車車牌，加入女騎士之列。為了好好慶祝一番，寶欣特意邀請攝影師為她拍攝一輯型格的女騎士寫真，紀錄她在公路上的英姿。

