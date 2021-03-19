口罩小姐選舉｜40強佳麗才藝表演鬥騎呢 ERROR成員公然爭奪《試當真》女神

ViuTV另類選美真人騷節目《最後一屆口罩小姐選舉》40強名單早前已出爐，再由ERROR四子甄選出20強，日前各佳麗就在四人面前進行才藝表演，讓他們每個各選五人加入自己的組別，不過佳麗們的表演的種類和她們在賽前填寫的技能同興趣一樣五花百門，非常騎呢！ERROR成員阿Dee同193在揀女過程中更為女起爭執，搞到幾乎大打出手！被兩人爭奪的對象，原來係YouTube頻道《試當真》女神之一⋯⋯

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片及阿慈、阿Dee IG圖片