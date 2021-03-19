口罩小姐選舉｜40強佳麗才藝表演鬥騎呢 ERROR成員公然爭奪《試當真》女神
文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片及阿慈、阿Dee IG圖片
口罩小姐選舉 由ERROR四子揀女
ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》將由下周一（3月22日）起，逢星期一至五晚上9時30分播出，節目將會以真人騷結合固有選美形式兩部份進行，佳麗們會分成四組，每組五人，由ERROR四子成為每組隊長，透過不同項目及考驗，每回合每組淘汰一人，共三次淘汰，最後八人進入總決賽選出冠亞季軍，而總決賽將會在4月11日（星期日）晚上8時進行現場直播。
《最後一屆口罩小姐選舉》頭五集內容重點：
第1集：疫情下的產物
第2集：二十強順利產生
第3集：口罩小姐郊遊遊
第4集：急才口才大比拼
第5集：第一輪淘汰激戰
佳麗表演拔罐
已出爐的40強佳麗日前率先在ERROR四子面前進行才藝表演，讓他們每個各選五人加入自己的組別，不過佳麗的表演種類和她們在賽前填寫的技能同興趣一樣五花百門，連摺紙、跳彈床、拔罐都有，更有佳麗當場跪地，非常騎呢！
阿慈被指貌似阿Dee女友
在睇過眾佳麗的才藝表演後，ERROR四子就要鬥快舉牌搶人，但在揀女過程中，阿Dee同193卻為女起爭執，搞到幾乎大打出手！被兩人爭奪的對象，原來係《試當真》女神之一的阿慈（倪安慈）！
《試當真》阿慈（倪安慈，Kathy Ngai）現年22歲（去年開始參選時21歲），在大學時期已曾擔任香港電台實習記者及於無綫電視新聞部兼職導演，去年畢業於香港城市大學媒體及傳播系榮譽文學士（主修數位電視及廣播、副修創意媒體）後，開始做模特兒接拍不同廣告，以及擔任網台節目主持及演出工作，並在今年加入YouTube頻道《試當真》擔任常駐幕前成員。
阿Dee在挑選過程中一早明言欣賞086（阿慈），直言覺得對方有性格，而086表演的棟篤笑，亦令Dee留下深刻印象。但193大爆086貌似阿嫂，更中途突然舉牌搶人，殺阿Dee一個措手不及！當時阿Dee大叫：「佢跟住我，可以更好㗎！」並嬲到踢凳，之後阿Dee更打算出錢收買193，但193整蠱阿Dee一輪後，仍然拒絕交出隊員。
被指貌似阿慈的阿Dee女友係文芊澄（Lily），曾參加過ViuTV另一選美真人騷《Good Night Show 廣告女皇》，兩人自2015年開始拍拖，到2018年公開戀情，之後仍一直保持低調。