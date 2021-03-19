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口罩小姐選舉｜40強佳麗才藝表演鬥騎呢 ERROR成員公然爭奪《試當真》女神

東方新地 - 娛聞

ViuTV另類選美真人騷節目《最後一屆口罩小姐選舉》40強名單早前已出爐，再由ERROR四子甄選出20強，日前各佳麗就在四人面前進行才藝表演，讓他們每個各選五人加入自己的組別，不過佳麗們的表演的種類和她們在賽前填寫的技能同興趣一樣五花百門，非常騎呢！ERROR成員阿Dee同193在揀女過程中更為女起爭執，搞到幾乎大打出手！被兩人爭奪的對象，原來係YouTube頻道《試當真》女神之一⋯⋯

文：東方新地｜圖：ViuTV提供圖片及阿慈、阿Dee IG圖片

口罩小姐選舉 由ERROR四子揀女

ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》將由下周一（3月22日）起，逢星期一至五晚上9時30分播出，節目將會以真人騷結合固有選美形式兩部份進行，佳麗們會分成四組，每組五人，由ERROR四子成為每組隊長，透過不同項目及考驗，每回合每組淘汰一人，共三次淘汰，最後八人進入總決賽選出冠亞季軍，而總決賽將會在4月11日（星期日）晚上8時進行現場直播。

口罩小姐選舉｜40強佳麗才藝表演鬥騎呢 ERROR成員公然爭奪《試當真》女神
ERROR四子肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）同保錡成為《口罩小姐選舉》的分組隊長，負責挑選和淘汰佳麗。
口罩小姐選舉｜40強佳麗才藝表演鬥騎呢 ERROR成員公然爭奪《試當真》女神
193（左）大讚戴口罩選美構思大膽創新，呼籲觀眾自律，觀看節目時不要透過社交網站偷睇佳麗容貌，否則佳麗脫下口罩時就沒有驚喜，而且他也認為網上P圖同真人有大分別，節目將會揭開「女神」真面目。
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保錡（右）表示希望找到適合做綜藝節目、講嘢好、夠放得開的人選，唔知最後有邊啲女畀佢揀中？

《最後一屆口罩小姐選舉》頭五集內容重點：

第1集：疫情下的產物
第2集：二十強順利產生
第3集：口罩小姐郊遊遊
第4集：急才口才大比拼
第5集：第一輪淘汰激戰

佳麗表演拔罐

已出爐的40強佳麗日前率先在ERROR四子面前進行才藝表演，讓他們每個各選五人加入自己的組別，不過佳麗的表演種類和她們在賽前填寫的技能同興趣一樣五花百門，連摺紙、跳彈床、拔罐都有，更有佳麗當場跪地，非常騎呢！

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008號佳麗為表演吹牧童笛，而在口罩中間剪開一個窿。
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026號佳麗就表演跳彈床。
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033號中醫師佳麗邀請肥仔示範拔罐，肥仔即場除衫幫忙完成表演。
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被網民猜測係《蘋果》記者嘅036號佳麗似乎想表演打籃球，但個波呢？
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有佳麗竟然當場跪地！

阿慈被指貌似阿Dee女友

在睇過眾佳麗的才藝表演後，ERROR四子就要鬥快舉牌搶人，但在揀女過程中，阿Dee同193卻為女起爭執，搞到幾乎大打出手！被兩人爭奪的對象，原來係《試當真》女神之一的阿慈（倪安慈）！

口罩小姐選舉｜40強佳麗才藝表演鬥騎呢 ERROR成員公然爭奪《試當真》女神
報稱職業係演員嘅阿慈戴兩重口罩上陣，表演棟篤笑。

《試當真》阿慈（倪安慈，Kathy Ngai）現年22歲（去年開始參選時21歲），在大學時期已曾擔任香港電台實習記者及於無綫電視新聞部兼職導演，去年畢業於香港城市大學媒體及傳播系榮譽文學士（主修數位電視及廣播、副修創意媒體）後，開始做模特兒接拍不同廣告，以及擔任網台節目主持及演出工作，並在今年加入YouTube頻道《試當真》擔任常駐幕前成員。

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阿慈參選資料：086｜年齡21｜身高(cm) 160｜體重(kg)46｜三圍(寸) 32.5 23.5 33.5｜職業：演員｜技能：唱歌、彈結他、報導新聞｜興趣：瑜伽、泰拳、演戲
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阿慈（倪安慈）參演過atv綜藝靈探節目《E娃鬼叫》，今年加入「試當真」。
阿Dee近日都有為《試當真》拍片。
阿Dee近日都有為《試當真》拍片。

阿Dee在挑選過程中一早明言欣賞086（阿慈），直言覺得對方有性格，而086表演的棟篤笑，亦令Dee留下深刻印象。但193大爆086貌似阿嫂，更中途突然舉牌搶人，殺阿Dee一個措手不及！當時阿Dee大叫：「佢跟住我，可以更好㗎！」並嬲到踢凳，之後阿Dee更打算出錢收買193，但193整蠱阿Dee一輪後，仍然拒絕交出隊員。

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阿Dee和193在佳麗086出現後就起了爭執。
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阿Dee嬲到踢凳！

被指貌似阿慈的阿Dee女友係文芊澄（Lily），曾參加過ViuTV另一選美真人騷《Good Night Show 廣告女皇》，兩人自2015年開始拍拖，到2018年公開戀情，之後仍一直保持低調。

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文芊澄參加《Good Night Show 廣告女皇》時曾惹來不少是非，最終未入20強就慘被淘汰。
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193大爆086貌似阿嫂，呢句「阿嫂」唔通暗示阿Dee已經同女友秘密結婚？

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