23歲古佩玲性感返學影硬照 網民激讚獲封性感女神 入行極速上位疑有強勁靠山
但有傳當年古佩玲參選香港小姐突然跑出，全因背後有強大靠山全力支持，所以帶挈她入行後極速上位，能夠在處境劇《愛回家之開心速遞》佔一席位，當中矛頭直指其父親背景猛料，一直在背後發功支持女兒，傳聞越傳越勁…
23歲古佩玲性感露纖腰返學打卡
年僅23歲的港姐季軍古佩玲經常在社交平台分享靚相，日前她就公開一輯新相，相中可見她身穿貼身白色短上衣及深色長褲，在學校的草地球場上擺pose影相，當中最吸睛的絕對是她的傲人身材在貼身上衣下表露無遺，獲一眾網民大讚「哪裡來那麼美的學生妹」、「健康又不失性感」！
獲封新一代性感女神
Kelly雖然細細粒，但其實身材一向了得，她不時都會穿上低胸或貼身衣服展現身材，當中最經典的絕對是她在《2022年度香港小姐競選》時，以港姐身份初踏紅館舞台的她穿上一身low cut粉紅色禮服，獲讚猶如真人版Barbie。而她另一輯身穿桃紅色低胸的禮服亦是網民大愛，直指她的外貌完美得像AI人物，加上傲人身材，絕對稱得上是新一代性感女神。
《愛回家》中與風少有感情線
Kelly自加入《愛回家》劇組後，曝光率越來越多，而人氣亦一直攀升，成功憑著劇中「神神化化」的角色「June」入屋。而近日的劇情演到，經常到根叔（劉丹 飾）家吃飯的他與同樣「老是常出現」的風少（陳浚霆 飾）疑似會有感情線，觀眾雖一直以為風少情定心如（蘇韻姿 飾），但自從心如被安排「離家」後，編劇疑似想將June及風少寫成一對，相信日後與他們相關的戲份會越來越多。
選港姐入行 黑馬姿態當選
現年23歲的Kelly雖然年紀輕輕，但其實已入行4年，當年僅得19歲的她參選《2019年度香港小姐競選》，成為該屆最年輕的佳麗。雖然在競選前期的表現未算亮眼，但在決賽夜卻狀態大勇，最後更以黑馬姿態成功當選，成為2019年度港姐季軍，而同屆的冠、亞軍分別是黃嘉雯及王菲。
入行4年極速上位 新人卻有主角待遇
入行短短4年的Kelly已有不少演出作品，她在當選後與TVB簽下藝員合約，不但曾出演超過10個綜藝節目，更頻頻出現在不同劇組。有指Kelly在以新人身分加入《愛回家》劇組時，已經有女主角的待遇，不但多次為她開設個人集數，讓她在劇集中一過主角癮，更有份與其他主演成員一同出演片頭曲拍攝的MV。最受人爭議的，是有傳劇組為了力捧Kelly，不惜更改大小姐（林淑敏 飾）的人設，將她寫成十分迷信的女人，頻頻安排Kelly出現在她身邊，為其佔卜問卦，更直言劇組是利用大小姐為其做配，幫忙捧她一把。
比同屆港姐冠軍黃嘉雯發展更好
正因Kelly的發展越來越好，人氣亦越來越旺，有網民甚至將她與同屆港姐冠、亞軍黃嘉雯及王菲做比較。冠軍黃嘉雯入行後星途一直平平，即使出演劇集亦大多是飾演配角或閒角，現時主力做《流行都市》等節目，感覺並未獲TVB力捧。而亞軍王菲雖然同樣有被安排入《愛回家》劇組，但飾演野蠻有錢女的她戲份卻少之又少，二人的發展與季軍古佩玲難以相比。
傳背後有大靠山 爸爸來頭極猛
其實自Kelly在參選港姐黑馬跑出後，已有不少傳媒爆料她有一個超強爸爸。有指Kelly的爸爸是內地富豪兼前幹部，背景實力非常雄厚，而Kelly雖然曾經出面否認，但當時一問三不知的她亦漏口風表示自己有一個比她大10歲的哥哥，爸爸與哥哥二人均經營家族生意，看來出身亦非富則貴。
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