23歲古佩玲性感返學影硬照 網民激讚獲封性感女神 入行極速上位疑有強勁靠山

23歲的古佩玲（Kelly）2019年成為港姐季軍之後，便效力無綫，後因加入《愛·回家之開心速遞》飾演「June」一角而成功入屋。古佩玲不時都會在IG派發福利圖，近日她釋出了一輯以性感衣着在學校拍攝的硬照，網民大讚古佩玲係新一代性感女神！