古佩玲

樂易玲小紅書再變投訴區 內地網民不滿古佩玲企《愛回家》C位

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Keith

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自2017年起播出的《愛‧回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，不過近日換上全新片頭和主題曲MV之後，就惹起不少網民不滿。大部分網民都表示反對古佩玲企C位，就連內地網民都紛紛在樂易玲小紅書留言，要求換走古佩玲！

樂易玲曬黃宗澤合照 小紅書再變古佩玲投訴區

樂易玲經常在社交平台大曬與TVB藝人們的合照，日前就曬同視帝黃宗澤合照，二人抱到實一實，黃宗澤更嘟起小嘴，非常可愛。不過網民都對黃宗澤零興趣，大家都只留言請求樂易玲「救救《愛回家》」，大家都表示非常不滿古佩玲企C位：「樂小姐，能不能把愛回家裡的膠面請走啊？有她都不想看了」「救救愛回家吧，多年老粉都快脫粉了」「樂小姐，你點解要俾神婆企C位啊？現在整部劇都圍著她轉了」等。

古佩玲 樂易玲曬黃宗澤親密合照，但網民都對此合照冇興趣。（圖片來源：小紅書@樂易玲）
樂易玲曬黃宗澤親密合照，但網民都對此合照冇興趣。（圖片來源：小紅書@樂易玲）
古佩玲 內地網民都掛住批評古佩玲變成《愛回家》新C位一事。（圖片來源：TVB）
內地網民都掛住批評古佩玲變成《愛回家》新C位一事。（圖片來源：TVB
古佩玲 （圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

古佩玲親回應企《愛回家》C位呂慧儀幫口解圍

古佩玲早前於出席《愛．回家之開心速遞》之「開心迎夏日」 原文接受媒體訪問時，親自回應企《愛回家》C位指控，她大方表示企位是由公司安排，指該鏡頭是大家包圍住丹爺，謙稱「自己只係食物鏈底層」，另外呂慧儀亦幫口指該鏡頭係由上面影落去，中間位一定是丹爺。

古佩玲 呂慧儀幫口解圍指該鏡頭係由上面影落去，中間位一定是丹爺。（圖片來源：呂慧儀IG）
呂慧儀幫口解圍指該鏡頭係由上面影落去，中間位一定是丹爺。（圖片來源：呂慧儀IG）

網民寧願睇群姐企C位

不少《愛回家》忠實老粉都認為古佩玲上位上得太突然，加上古佩玲演技麻麻，所以掀起內地網民罷睇潮，要求《愛回家》劇組換走古佩玲。有不少網民更建議可以找群姐代替古佩玲：「你放群姐或妹豬仔C位，我都不介意，你放租客」「放群姐C位我真沒意見哈哈哈，群姐還可以組萬能CP」「其實我寧願睇群姐」等。

古佩玲 網民都指比起古佩玲，寧願睇群姐好過。（圖片來源：TVB）
網民都指比起古佩玲，寧願睇群姐好過。（圖片來源：TVB

蔡思貝被內地網民投訴後即刻冇job

TVB高層樂易玲在小紅書上傳同視帝馬國明的合照，恭喜對方當時新劇《飛常日誌》收視不俗，不過內地網民均在留言區聲討蔡思貝：「馬明海寧對不起，因為蔡思貝我要棄劇了」「討厭蔡思貝，看到她我馬上轉台」「好彩新聞女王冇蔡」。

結果經過一番投訴之後，蔡思貝在今年上半年的確沒有太多Job，亦沒有新電視劇出街，令網民都笑指今次古佩玲有可能變成「蔡思貝2.0」。

古佩玲 蔡思貝出席劇集宣傳時回應此事，亦有留意「被負評」事件，更指不是第一日的事情，唯有由得他繼續，「然之後某年某月希望大家因為我嘅作品，各樣嘢可以令大家見到。」被問有沒有什麼原因會令到內地網民不喜歡？她笑言自己都想知。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
蔡思貝出席劇集宣傳時回應此事，亦有留意「被負評」事件，更指不是第一日的事情，唯有由得他繼續，「然之後某年某月希望大家因為我嘅作品，各樣嘢可以令大家見到。」被問有沒有什麼原因會令到內地網民不喜歡？她笑言自己都想知。（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
古佩玲 （圖片來源：小紅書@樂易玲 ）
（圖片來源：小紅書@樂易玲 ）

愛回家MV轉新Look！古佩玲短裙上陣正式進駐中間位

《愛‧回家》對上一次片頭的首播日期為2021年8月16日，今次事隔3年再拍新片頭，同樣相當大陣仗，今次MV官方宣傳係「熊家、龍家齊人拍MV」，不過其中一個焦點係熊家租客，古佩玲飾演的素素，由上次MV合照踎側邊，變成其中一幕的焦點中間位，古佩玲更是25位「核心演員」中唯一短裙上陣，搶鏡指數100%！

古佩玲 懶理觀眾質疑，「租客」古佩玲被安排企前排中間。（圖片來源：TVB）
懶理觀眾質疑，「租客」古佩玲被安排企前排中間。（圖片來源：TVB
古佩玲 《愛回家》多位成員要「離家出走」，舊片頭MV蘇韻姿、鄭世豪時代周一段落，租客古佩玲由側邊變中間位。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》）
《愛回家》多位成員要「離家出走」，舊片頭MV蘇韻姿、鄭世豪時代周一段落，租客古佩玲由側邊變中間位。（圖片來源：《愛．回家之開心速遞》）
古佩玲 古佩玲在MV中以格仔裙上陣。（圖片來源：TVB）
古佩玲在MV中以格仔裙上陣。（圖片來源：TVB

圖片來源：小紅書@樂易玲、TVB、網民留言截圖

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