樂易玲小紅書再變投訴區 內地網民不滿古佩玲企《愛回家》C位

自2017年起播出的《愛‧回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，不過近日換上全新片頭和主題曲MV之後，就惹起不少網民不滿。大部分網民都表示反對古佩玲企C位，就連內地網民都紛紛在樂易玲小紅書留言，要求換走古佩玲！

