樂易玲小紅書再變投訴區 內地網民不滿古佩玲企《愛回家》C位
樂易玲曬黃宗澤合照 小紅書再變古佩玲投訴區
樂易玲經常在社交平台大曬與TVB藝人們的合照，日前就曬同視帝黃宗澤合照，二人抱到實一實，黃宗澤更嘟起小嘴，非常可愛。不過網民都對黃宗澤零興趣，大家都只留言請求樂易玲「救救《愛回家》」，大家都表示非常不滿古佩玲企C位：「樂小姐，能不能把愛回家裡的膠面請走啊？有她都不想看了」「救救愛回家吧，多年老粉都快脫粉了」「樂小姐，你點解要俾神婆企C位啊？現在整部劇都圍著她轉了」等。
古佩玲親回應企《愛回家》C位呂慧儀幫口解圍
古佩玲早前於出席《愛．回家之開心速遞》之「開心迎夏日」 原文接受媒體訪問時，親自回應企《愛回家》C位指控，她大方表示企位是由公司安排，指該鏡頭是大家包圍住丹爺，謙稱「自己只係食物鏈底層」，另外呂慧儀亦幫口指該鏡頭係由上面影落去，中間位一定是丹爺。
網民寧願睇群姐企C位
不少《愛回家》忠實老粉都認為古佩玲上位上得太突然，加上古佩玲演技麻麻，所以掀起內地網民罷睇潮，要求《愛回家》劇組換走古佩玲。有不少網民更建議可以找群姐代替古佩玲：「你放群姐或妹豬仔C位，我都不介意，你放租客」「放群姐C位我真沒意見哈哈哈，群姐還可以組萬能CP」「其實我寧願睇群姐」等。
蔡思貝被內地網民投訴後即刻冇job
TVB高層樂易玲在小紅書上傳同視帝馬國明的合照，恭喜對方當時新劇《飛常日誌》收視不俗，不過內地網民均在留言區聲討蔡思貝：「馬明海寧對不起，因為蔡思貝我要棄劇了」「討厭蔡思貝，看到她我馬上轉台」「好彩新聞女王冇蔡」。
結果經過一番投訴之後，蔡思貝在今年上半年的確沒有太多Job，亦沒有新電視劇出街，令網民都笑指今次古佩玲有可能變成「蔡思貝2.0」。
愛回家MV轉新Look！古佩玲短裙上陣正式進駐中間位
《愛‧回家》對上一次片頭的首播日期為2021年8月16日，今次事隔3年再拍新片頭，同樣相當大陣仗，今次MV官方宣傳係「熊家、龍家齊人拍MV」，不過其中一個焦點係熊家租客，古佩玲飾演的素素，由上次MV合照踎側邊，變成其中一幕的焦點中間位，古佩玲更是25位「核心演員」中唯一短裙上陣，搶鏡指數100%！