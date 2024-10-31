古佩玲 愛回家

古佩玲孖高大型男甜蜜放狗 曾高調與《愛回家》富二代男星大放閃光彈

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25歲古佩玲近期於處境劇《愛·回家之開心速遞》中有唔少戲份，仲正式進駐熊家，成為球搶fo租客。古佩玲在劇中與風少（陳浚霆飾）嘅感情線屢被傳係假戲真做，但係2人近期在劇中就似乎冇咗下文咁，令唔少觀眾都好期待見到佢哋再合作！日前古佩玲就被網民偶遇孖高大型男齊齊放狗，隨後更親自在社交平台公布對方嘅真身……

古佩玲疑孖高大型男拍拖放狗

古佩玲日前被網民偶遇孖住高大型男放狗，該網民更影低2人放狗嘅照片兼分享到社交平台上，又配文稱：「偶遇古佩玲Kelly啦，真人靚過上鏡」、「一眼就認出係佢，但冇去合影打攪佢哋。（男性友人唔知係唔係公眾人物）」

該帖文引來唔少人留言，紛紛猜測對方身份：「黑色衣服是不是她男朋友？」、「看起來不像是風少」、「還以為她和風少在一起了」更有網民猜測是否拍戲，不過就獲回覆：「冇其它工作人員。得佢2個同隻狗仔散步」

古佩玲 愛回家 古佩玲日前被網民偶遇孖住高大型男放狗。（圖片來源：小紅書圖片）
古佩玲日前被網民偶遇孖住高大型男放狗。（圖片來源：小紅書圖片）
古佩玲 愛回家 該名偶遇古佩玲嘅網民表示唔確定男方係唔係藝人。（圖片來源：小紅書圖片）
該名偶遇古佩玲嘅網民表示唔確定男方係唔係藝人。（圖片來源：小紅書圖片）
古佩玲 愛回家 但係該網民就指出古佩玲當時並非拍緊劇。（圖片來源：小紅書圖片）
但係該網民就指出古佩玲當時並非拍緊劇。（圖片來源：小紅書圖片）

古佩玲親自公布型男真身

對於網民熱烈嘅猜測，古佩玲亦火速在社交平台親自公開該名高大型男嘅真身：「其實嗰日我都好多謝我嘅親人，我的嫂嫂弟弟！！如果唔係佢一齊幫我，我都搞唔掂louie仔」親解原來係哥哥陪自己放狗。

古佩玲 愛回家 古佩玲事後都火速在社交平台澄清，指對方其實係自己嘅哥哥。（圖片來源：ig@kellyyygu_）
古佩玲事後都火速在社交平台澄清，指對方其實係自己嘅哥哥。（圖片來源：ig@kellyyygu_）
古佩玲 愛回家 古佩玲不時都會在社交平台曬出與愛犬嘅合照。（圖片來源：ig@kellyyygu_）
古佩玲不時都會在社交平台曬出與愛犬嘅合照。（圖片來源：ig@kellyyygu_）

愛回家｜陳浚霆古佩玲親密舉動被曝光 網民列3大點力證戲假情真

由35歲「風少」陳浚霆（Andrew）和25歲「神婆June（又名素素）」古佩玲（Kelly）組成的「風神CP」，是《愛回家》新一對最受網民歡迎的CP，這兩人不只劇中愈來愈多感情戲，甚至在出席廣州活動時，更被網民發現在人前人後都旁若無人地狂拖手仔，疑似戲假情真，網民都大讚兩人超Sweet！

古佩玲 愛回家 《愛回家》眾人與珍姐曾勵珍影大合照時，陳浚霆和古佩玲顯得較為避忌，分開企在左右最邊邊。（圖片來源：TVB）
愛回家》眾人與珍姐曾勵珍影大合照時，陳浚霆和古佩玲顯得較為避忌，分開企在左右最邊邊。（圖片來源：TVB）
古佩玲 愛回家 活動上兩人就痴住坐，開心併出心心手勢。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
活動上兩人就痴住坐，開心併出心心手勢。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
古佩玲 愛回家 做訪問時陳浚霆更出手攬實古佩玲膊頭，動作好自然。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
做訪問時陳浚霆更出手攬實古佩玲膊頭，動作好自然。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）

愛回家｜陳浚霆、古佩玲 背後親密玩手仔

活動當日陳浚霆和古佩玲不論在台上或台下都顯得十分親密，不時十指緊扣或攬到實一實，有網民更影到兩人在與周嘉洛及吳偉豪合照時，旁若無人地在背後「玩手仔」，網民都大讚兩人十分Sweet：「活動佢地兩個真係好甜啊！係咪真嘅？！又托手手，又攬腰，仲喺背後玩手仔！！」

古佩玲 愛回家 玩遊戲時陳浚霆與古佩玲十指緊扣。（圖片來源：小紅書圖片）
玩遊戲時陳浚霆與古佩玲十指緊扣。（圖片來源：小紅書圖片）
古佩玲 愛回家 影合照時，兩人更在背後「玩手仔」。（圖片來源：小紅書圖片）
影合照時，兩人更在背後「玩手仔」。（圖片來源：小紅書圖片）
古佩玲 愛回家 古佩玲下台時，陳浚偉細心地出手相扶。（圖片來源：小紅書圖片）
古佩玲下台時，陳浚偉細心地出手相扶。（圖片來源：小紅書圖片）

網民再列3點作證據

網民又列出兩人戲假情真的3大點證據，第1點就是陳浚霆曾轉發他和古佩玲被影到手挽手現身的影片，似乎對兩人私下的親密相處完全零避忌。而第2點，就是活動當日，兩人穿著同色同款的情侶鞋出巡。第3點就是陳浚霆直言為了祝賀古佩玲生日，而在小紅書開帳戶，當時已引來不少網民追問兩人是否真情侶。

古佩玲 愛回家 陳浚霆和古佩玲穿著同色同款的情侶鞋出席活動，古佩玲更被指望著陳浚霆的眼神超Sweet，吳偉豪和周嘉洛則在兩人身後八掛玩偷拍。（圖片來源：小紅書圖片）
陳浚霆和古佩玲穿著同色同款的情侶鞋出席活動，古佩玲更被指望著陳浚霆的眼神超Sweet，吳偉豪和周嘉洛則在兩人身後八掛玩偷拍。（圖片來源：小紅書圖片）
古佩玲 愛回家 網民指出陳浚霆之前曾轉發他和古佩玲手挽手現身活動的影片。（圖片來源：IG@chandrew117）
網民指出陳浚霆之前曾轉發他和古佩玲手挽手現身活動的影片。（圖片來源：IG@chandrew117）
古佩玲 愛回家 緋聞曝光後，陳浚霆亦有再轉發他在另一活動上攬實古佩玲的影片。（圖片來源：IG@chandrew117）
緋聞曝光後，陳浚霆亦有再轉發他在另一活動上攬實古佩玲的影片。（圖片來源：IG@chandrew117）
古佩玲 愛回家 早前《星光熠熠耀保良》陳浚霆有份上台獻唱，獲古佩玲同「艾頓莊」焦浩軒 一齊到場支持，但比心合照時，「艾頓莊」就被網民取笑好多餘。（圖片來源：IG@chandrew117）
早前《星光熠熠耀保良》陳浚霆有份上台獻唱，獲古佩玲同「艾頓莊」焦浩軒 一齊到場支持，但比心合照時，「艾頓莊」就被網民取笑好多餘。（圖片來源：IG@chandrew117）
古佩玲 愛回家 《愛回家》劇組為古佩玲慶祝24歲生日時，陳浚霆亦同古佩玲痴到實。（圖片來源：IG@kellyyygu_）
愛回家》劇組為古佩玲慶祝24歲生日時，陳浚霆亦同古佩玲痴到實。（圖片來源：IG@kellyyygu_）

有網民呼喚「紅衫魚」回歸：風少作反呀！

雖然陳浚霆和古佩玲相差達10歲，但網民都紛紛大讚兩人真係好登對，更表示會真心祝福他們，不過亦有網民擔心兩人表現親密，只係為了劇集CP作宣傳。不過有網民就難忘「風少」和「熊心如」蘇韻姿之間的CP線，紛紛表示：「紅衫魚點算啊？」、「我要風少同心如」、「心如快d返嚟啦，風少作反呀！」

古佩玲 愛回家 「風神CP」自今年7月展開，大受網民喜愛。（圖片來源：IG@kellyyygu_）
「風神CP」自今年7月展開，大受網民喜愛。（圖片來源：IG@kellyyygu_）
古佩玲 愛回家 兩人劇中有不少鬥氣情節。（圖片來源：IG@chandrew117）
兩人劇中有不少鬥氣情節。（圖片來源：IG@chandrew117）
古佩玲 愛回家 最近一集《愛回家》，就是以「風神CP」作主角，講述「風少」陳浚霆因為受「素素」古佩玲的費洛蒙影響，即使「素素」身上充滿「榴槤香」，也甚麼都聞不到。（圖片來源：《愛回家》截圖）
最近一集《愛回家》，就是以「風神CP」作主角，講述「風少」陳浚霆因為受「素素」古佩玲的費洛蒙影響，即使「素素」身上充滿「榴槤香」，也甚麼都聞不到。（圖片來源：《愛回家》截圖）
古佩玲 愛回家 蘇韻姿自2017年加入《愛回家》劇組飾演「熊心如」，不過今年初她有傳因工作態度欠佳而被飛出劇組，至今仍未知何時能回歸，但仍有不少網民懷念她和「風少」的CP。（圖片來源：IG@chandrew117）
蘇韻姿自2017年加入《愛回家》劇組飾演「熊心如」，不過今年初她有傳因工作態度欠佳而被飛出劇組，至今仍未知何時能回歸，但仍有不少網民懷念她和「風少」的CP。（圖片來源：IG@chandrew117）

陳浚霆是顧紀筠繼子

35歲陳浚霆自2014年參加《超級巨聲4》落敗後，修讀第28期藝員訓練班入行，其父親是思科全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕偉，母親在他12歲時已離世，03年陳仕偉與顧紀筠再婚，陳浚霆成為了顧紀筠繼子，每逢母親節或顧紀筠生日，陳浚霆都會大曬母子合照，可見兩人感情極好。

古佩玲 愛回家 小時候的陳浚霆與顧紀筠。（圖片來源：IG@chandrew117）
小時候的陳浚霆與顧紀筠。（圖片來源：IG@chandrew117）
古佩玲 愛回家 陳浚霆與顧紀筠母子感情勁好。（圖片來源：IG@chandrew117）
陳浚霆與顧紀筠母子感情勁好。（圖片來源：IG@chandrew117）

撰文：東方新地圖片來源：ig@kellyyygu_、小紅書圖片

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