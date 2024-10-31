古佩玲孖高大型男甜蜜放狗 曾高調與《愛回家》富二代男星大放閃光彈

25歲古佩玲近期於處境劇《愛·回家之開心速遞》中有唔少戲份，仲正式進駐熊家，成為球搶fo租客。古佩玲在劇中與風少（陳浚霆飾）嘅感情線屢被傳係假戲真做，但係2人近期在劇中就似乎冇咗下文咁，令唔少觀眾都好期待見到佢哋再合作！日前古佩玲就被網民偶遇孖高大型男齊齊放狗，隨後更親自在社交平台公布對方嘅真身……

