古佩玲孖高大型男甜蜜放狗 曾高調與《愛回家》富二代男星大放閃光彈
古佩玲疑孖高大型男拍拖放狗
古佩玲日前被網民偶遇孖住高大型男放狗，該網民更影低2人放狗嘅照片兼分享到社交平台上，又配文稱：「偶遇古佩玲Kelly啦，真人靚過上鏡」、「一眼就認出係佢，但冇去合影打攪佢哋。（男性友人唔知係唔係公眾人物）」
該帖文引來唔少人留言，紛紛猜測對方身份：「黑色衣服是不是她男朋友？」、「看起來不像是風少」、「還以為她和風少在一起了」更有網民猜測是否拍戲，不過就獲回覆：「冇其它工作人員。得佢2個同隻狗仔散步」
古佩玲親自公布型男真身
對於網民熱烈嘅猜測，古佩玲亦火速在社交平台親自公開該名高大型男嘅真身：「其實嗰日我都好多謝我嘅親人，我的嫂嫂弟弟！！如果唔係佢一齊幫我，我都搞唔掂louie仔」親解原來係哥哥陪自己放狗。
愛回家｜陳浚霆古佩玲親密舉動被曝光 網民列3大點力證戲假情真
由35歲「風少」陳浚霆（Andrew）和25歲「神婆June（又名素素）」古佩玲（Kelly）組成的「風神CP」，是《愛回家》新一對最受網民歡迎的CP，這兩人不只劇中愈來愈多感情戲，甚至在出席廣州活動時，更被網民發現在人前人後都旁若無人地狂拖手仔，疑似戲假情真，網民都大讚兩人超Sweet！
愛回家｜陳浚霆、古佩玲 背後親密玩手仔
活動當日陳浚霆和古佩玲不論在台上或台下都顯得十分親密，不時十指緊扣或攬到實一實，有網民更影到兩人在與周嘉洛及吳偉豪合照時，旁若無人地在背後「玩手仔」，網民都大讚兩人十分Sweet：「活動佢地兩個真係好甜啊！係咪真嘅？！又托手手，又攬腰，仲喺背後玩手仔！！」
網民再列3點作證據
網民又列出兩人戲假情真的3大點證據，第1點就是陳浚霆曾轉發他和古佩玲被影到手挽手現身的影片，似乎對兩人私下的親密相處完全零避忌。而第2點，就是活動當日，兩人穿著同色同款的情侶鞋出巡。第3點就是陳浚霆直言為了祝賀古佩玲生日，而在小紅書開帳戶，當時已引來不少網民追問兩人是否真情侶。
有網民呼喚「紅衫魚」回歸：風少作反呀！
雖然陳浚霆和古佩玲相差達10歲，但網民都紛紛大讚兩人真係好登對，更表示會真心祝福他們，不過亦有網民擔心兩人表現親密，只係為了劇集CP作宣傳。不過有網民就難忘「風少」和「熊心如」蘇韻姿之間的CP線，紛紛表示：「紅衫魚點算啊？」、「我要風少同心如」、「心如快d返嚟啦，風少作反呀！」
陳浚霆是顧紀筠繼子
35歲陳浚霆自2014年參加《超級巨聲4》落敗後，修讀第28期藝員訓練班入行，其父親是思科全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕偉，母親在他12歲時已離世，03年陳仕偉與顧紀筠再婚，陳浚霆成為了顧紀筠繼子，每逢母親節或顧紀筠生日，陳浚霆都會大曬母子合照，可見兩人感情極好。