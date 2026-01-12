古佩玲「進化史」曝光！ 中學舊照瘋傳 改頭換面完全認不出

26歲古佩玲2019年參選港姐入行，作為無綫近年力捧的小花，古佩玲在《愛．回家之開心速遞》的出鏡率雖高，但劇外的負面新聞同樣多，整容疑雲只是其中一個爭議點。近日古佩玲學生時期舊相瘋傳網上，與現時外貌判若兩人的巨大反差引發網民熱議。有網民在小紅書貼出她早期學生作品MV《Dreamer》片段，並留言稱讚「素素女神學生時代開始就好有才華，唱歌一流」，但影片一出即引起軒然大波，網民紛紛驚呼「改頭換面完全認不出」，質疑她大幅整容的真相終於曝光。

古佩玲要求同學刪除中學相疑為港姐鋪路

更有網民爆料指古佩玲早已為參選港姐作準備，透露「他與我的妹妹是中學同學，中學畢業的時候要求大家刪除他的相」，暗示她早已計劃改頭換面參選港姐。這個爆料令網民恍然大悟，原來古佩玲的整容計劃早有預謀，並非一時衝動的決定。網民紛紛感嘆她的心機之深，為了參選港姐竟然要求同學刪除所有舊相，可見她對自己學生時期的外貌有多不滿意。

2016年中學相片大量流出網民震驚

隨著討論越來越激烈，留言區開始有越來越多古佩玲的中學相片流出，其中包括2016年的相片。網民看到這些舊相後更加震驚，紛紛留言「太誇張了，一直以為只是長得膠，沒想到真整了」、「天然的可難長得這麼膠哦」。有網民更直言「以前鼻子還好啊，現在的算是醫療事故吧」，暗示她的整容效果並不理想。這些舊相的流出徹底揭穿了古佩玲的整容真相，令她再也無法否認。

網民質疑港姐整容規定形同虛設

古佩玲的整容疑雲更引發網民對港姐選舉公平性的質疑，有網民留言「話說港姐不是不能是整容臉嗎，邱淑貞執過少少都搞到退賽，那塑塑真的後台太硬了」。網民更爆料指古佩玲是「空降」參賽，「海選的時候沒有她，突然加入決賽了」，令人懷疑她背後有強大勢力撐腰。這些指控令網民更加憤怒，認為港姐選舉的公平性受到嚴重質疑，整容規定形同虛設。

古佩玲被質疑虛報年齡整商不高

除了整容疑雲外，網民更質疑古佩玲虛報年齡，有人留言「她是不是虛報年齡，這個視頻看不出17歲，看起來已經20好幾了」。另外，網民對她的整容技術也毫不留情地批評，留言「這就叫『整商不高』吧」、「家裡這麼有錢也不請個好點的醫生」。有網民更感嘆「難怪要整」，但同時批評她的整容效果，認為她選擇了錯誤的醫生和手術方案。

古佩玲 整容疑雲 完全認唔出！（圖片來源：小紅書）
古佩玲 整容疑雲 （圖片來源：小紅書）
古佩玲 整容疑雲 （圖片來源：小紅書）
古佩玲 整容疑雲 （圖片來源：小紅書）
古佩玲 整容疑雲 （圖片來源：小紅書）
古佩玲 整容疑雲 （圖片來源：小紅書）
古佩玲 整容疑雲 （圖片來源：小紅書）
古佩玲 整容疑雲 （圖片來源：小紅書）
古佩玲 整容疑雲 古佩玲在早前的《萬千星輝頒獎典禮2023》中，就曾因不自然的面部肌肉引起網民熱議。（圖片來源：TVB）
古佩玲 整容疑雲 （圖片來源：TVB娛樂新聞台）
古佩玲 整容疑雲 19歲的古佩玲參選《2019年度香港小姐競選》，憑藉甜美外貌和淡定表現勇奪季軍（圖片來源：TVB）
古佩玲 整容疑雲 2021年初次登場《愛回家之開心速遞》嘅古佩玲（圖片來源：TVB）
古佩玲 整容疑雲 （圖片來源：TVB）
古佩玲 整容疑雲 （圖片來源：TVB）
古佩玲 整容疑雲 （圖片來源：TVB）
古佩玲 整容疑雲 （圖片來源：小紅書圖片）
古佩玲 整容疑雲 早前至po靚相嘅古佩玲（圖片來源：IG@kellyyygu_）
圖片來源：小紅書、TVB、TVB娛樂新聞台、小紅書圖片、IG@kellyyygu_資料或影片來源：原文刊於新假期

