古佩玲「進化史」曝光！ 中學舊照瘋傳 改頭換面完全認不出

26歲古佩玲2019年參選港姐入行，作為無綫近年力捧的小花，古佩玲在《愛．回家之開心速遞》的出鏡率雖高，但劇外的負面新聞同樣多，整容疑雲只是其中一個爭議點。近日古佩玲學生時期舊相瘋傳網上，與現時外貌判若兩人的巨大反差引發網民熱議。有網民在小紅書貼出她早期學生作品MV《Dreamer》片段，並留言稱讚「素素女神學生時代開始就好有才華，唱歌一流」，但影片一出即引起軒然大波，網民紛紛驚呼「改頭換面完全認不出」，質疑她大幅整容的真相終於曝光。