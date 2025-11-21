古佩玲素顏濕髮拍片回應整容質疑 網民一句話引爆爭議
港姐季軍古佩玲近日拍片介紹洗漱好物，片中以素顏濕髮示人，面容與平時上妝後無明顯分別，眼大大的她毫無保留分享心得。這段小紅書限定影片引起網民熱議，有人認為素顏能證明天然美貌，但亦有質疑聲音指素顏未必能完全證明整容傳聞。
古佩玲素顏上陣回應整容質疑
憑《愛．回家之開心速遞》入屋的古佩玲，身為2019年港姐季軍，一直備受關注。最近她在小紅書拍片介紹洗漱好物時，選擇以最真實一面見人，全程素顏濕髮出鏡。片中可見她面容與平時化妝後並無太大分別，眼部輪廓依然深邃，五官比例協調，展現出自然美態。古佩玲在片中毫無保留地分享護膚心得，態度貼地窩心，完全不介意以最真實狀態示人。
網民質疑素顏未能完全證明
雖然古佩玲以素顏回應整容傳聞，但網民反應兩極。有支持者認為她素顏依然美麗，證明天然美貌無需質疑，讚賞她敢於以真面目見人的勇氣。不過亦有網民提出質疑，留言表示「請問素顏係點證明一個人無整過容」，認為單憑素顏片段未必能完全澄清整容傳聞，因為現今醫美技術進步，部分微調項目在素顏狀態下亦難以察覺。
古佩玲一直受整容傳聞困擾
自從古佩玲參選港姐並獲得季軍後，她的外貌一直備受討論。不少網民質疑她有進行「容貌升級」，認為她的五官過於精緻，與天然美貌有所出入。這些傳聞一直困擾著古佩玲，令她需要不時澄清相關指控。今次選擇以素顏拍片，相信亦是希望用最直接方式回應外界質疑，展現真實一面。
古佩玲曾大方回應整容傳聞：「鍾意就鍾意！」
對於被指容貌再升級，古佩玲在早前訪問中表現從容，她坦言有留意到網民的評論，並認為這是一件非常正常的事情，自己樂意接受各種不同的意見。她解釋道：「譬如我香港小姐嗰一日嘅妝，同埋今日嘅妝都係唔同化妝師化。」她亦非常感謝所有好與不好的評論，認為這些都是讓她成長的養分，更直言：「好多謝啲人去批評我同埋提點我，咁樣先可以令到我進步。」當被問到是否抗拒整容時，她更拋出金句，以一句話總結個人看法：「我覺得呢樣嘢好睇個人嘅，我覺得如果啲人鍾意就鍾意！」
