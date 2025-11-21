古佩玲素顏濕髮拍片回應整容質疑 網民一句話引爆爭議

港姐季軍古佩玲近日拍片介紹洗漱好物，片中以素顏濕髮示人，面容與平時上妝後無明顯分別，眼大大的她毫無保留分享心得。這段小紅書限定影片引起網民熱議，有人認為素顏能證明天然美貌，但亦有質疑聲音指素顏未必能完全證明整容傳聞。