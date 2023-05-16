古佩玲被指走轉韓國五官進化 認有做手腳 有一度地方好想微整

23歲的古佩玲（Kelly）在《愛‧回家之開心速遞》飾演「天才聯盟補習社」老師「申瑞素」而被觀眾認識，其清純可愛形象甚討好，不過早前古佩玲上載了多張出席公開活動時的照片，相中的她五官變得更加標緻，勁有仙氣，有網民指她撞樣李佳芯，而古佩玲亦大方回應，承認一早就心思思想去整靚個樣！