古佩玲被指走轉韓國五官進化 認有做手腳 有一度地方好想微整
古佩玲解釋是化妝師的問題
古佩玲早前因為一輯公開活動照，被指五官大進化，索爆似足仙氣女神，這日她出席《愛回家》宣傳活動時就此事回應傳媒，對於美貌受到關注，古佩玲一開始歸咎於轉了新髮型及化妝師，因為妝容唔同才令樣貌有變，她解釋那次化妝師用的粉底、碎粉都與平時唔一樣，眼形亦因為畫的眼線粗幼有很大的分別，而當日所畫的眼線的確是比較粗。
承認為完美好想微整
不過古佩玲都好坦白，她承認自己的照片確實有P圖，笑言唔信有女仔po相前會唔執相，古佩玲自認面珠有少少baby fat，而她就最介意自己呢個位唔完美，對於會否抗拒微整形，古佩玲就話一點也不會抗拒，仲好想微整，可惜《愛·回家》日日都要開廠，即使打針都要恢復期，所以一直未能成事，古佩玲更表示想再箍多一次牙令塊面更瘦，但同樣要有恢復期，所以沒有辦法進行，現在唯有靠自己勤力用瘦面機。
古佩玲晒歌喉兼靚樣
古佩玲日前在社交平台上載了一輯新相，相中的她應珠寶品牌邀請作公開演唱，她留言：「感謝邀請，好開心可以有機會唱歌。」自小熱愛唱歌的古佩玲選港姐前參加過《中國好聲音》，可惜因為升學及合約問題，最後沒有被選上，今次有得大展歌喉令她非常興奮，不過其美貌卻成為網民的焦點所在。
網民指撞樣林佳芯 懷疑古佩玲去過韓國
古佩玲平時走可愛清純路線，網民驚覺她的樣子與平時有分別，相中的她下巴變得尖尖，五官輪廓都好標緻，而且仙氣十足，看上去清減了不少的古佩玲連Baby Fat都冇埋，網民紛紛留言大讚她變靚「做乜靚了幾倍」、「去完韓國變咗Ali」、「去韓國翻來吖？個樣唔同曬」、「唔認得」等。不過亦有網民為古佩玲平反，指她只是換了個髮型所以唔同咗樣。
台下照力證古佩玲仙氣逼人
古佩玲樣子有變，有人會說是因為P圖與濾鏡的影響，不過古佩玲亦有上載當日上台前的照片，見到身穿同一露肩晚裝的她仙氣絕對逼人，沒有濾鏡下大頭照可見五官近乎完美。
傳古佩玲背後有大靠山 爸爸來頭極猛
有傳古佩玲當年參選香港小姐突然跑出，全因背後有強大靠山全力支持，所以帶挈她入行後極速上位，能夠在處境劇《愛回家之開心速遞》佔一席位，有指古佩玲的爸爸是內地富豪兼前幹部，背景實力非常雄厚，而古佩玲雖然曾經出面否認，但當時一問三不知的她亦漏口風表示自己有一個比她大10歲的哥哥，爸爸與哥哥二人均經營家族生意，看來出身亦非富則貴。
獲封新一代性感女神
古佩玲雖然細細粒，但其實身材出眾，她不時都會穿上低胸或貼身衣服展現身材，當中最經典的絕對是她在《2022年度香港小姐競選》時，以港姐身份初踏紅館舞台的她穿上一身low cut粉紅色禮服，獲讚猶如真人版Barbie。而她另一輯身穿桃紅色低胸的禮服亦是網民大愛，直指她的外貌完美得像AI人物，加上傲人身材，絕對稱得上是新一代性感女神。
選港姐黑馬姿態當選
現年23歲的古佩玲雖然年紀輕輕，但其實已入行4年，當年僅得19歲的她參選《2019年度香港小姐競選》，成為該屆最年輕的佳麗。雖然在競選前期的表現未算亮眼，但在決賽夜卻狀態大勇，最後更以黑馬姿態成功當選，成為2019年度港姐季軍，而同屆的冠、亞軍分別是黃嘉雯及王菲。
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