香港小姐2025 ｜ 古佩玲容貌再升級 首度回應整容疑雲？1句高EQ金句反擊獲激讚！

昨晚（31日）25歲港姐季軍古佩玲盛裝出席《2025香港小姐競選》，卻因容貌再度進化成為全場焦點，引起網民熱烈討論。現場照片及影片瘋傳，不少人指她五官比初出道時更精緻，面對網民質疑她再度「加工」，古佩玲不但沒有迴避，更以一句高EQ回應，究竟她是如何回應整容疑雲？