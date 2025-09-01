香港小姐2025 ｜ 古佩玲容貌再升級 首度回應整容疑雲？1句高EQ金句反擊獲激讚！
昨晚現身港姐決賽 古佩玲精緻五官成焦點
古佩玲昨晚以一襲華麗晚裝現身電視城，出席《2025香港小姐競選》決賽，為一眾師妹打氣。然而，不少網民將焦點完全放在她越發精緻的五官上，紛紛截圖熱烈討論，指她與2019年參選時的樣貌相比，似乎又再「升級」，鼻樑更高挺，下巴輪廓更見尖削，瞬間惹來整容疑雲。面對傳媒蜂擁追問，古佩玲全程面帶笑容，大方接受訪問，並未有絲毫迴避或不悅，從容應對各種尖銳問題，盡顯大將之風。
古佩玲大方回應整容傳聞：「鍾意就鍾意！」
對於被指容貌再升級，古佩玲在訪問中表現從容，她坦言有留意到網民的評論，並認為這是一件非常正常的事情，自己樂意接受各種不同的意見。她解釋道：「譬如我香港小姐嗰一日嘅妝，同埋今日嘅妝都係唔同化妝師化。」她亦非常感謝所有好與不好的評論，認為這些都是讓她成長的養分，更直言：「好多謝啲人去批評我同埋提點我，咁樣先可以令到我進步。」當被問到是否抗拒整容時，她更拋出金句，以一句話總結個人看法：
「我覺得呢樣嘢好睇個人嘅，我覺得如果啲人鍾意就鍾意！」
2019年19歲參選至今 古佩玲憶述選美辛酸史
重回港姐決賽舞台，古佩玲亦不禁感觸良多，她向傳媒透露在後台試穿晚裝時，回憶瞬間湧現，更差點感動落淚。她回憶道：「我一開始選美嗰陣時候19歲，一步一步走到現在，自己真係成長咗好多。」當年年僅19歲的古佩玲參選《2019年度香港小姐競選》，憑藉甜美外貌和淡定表現勇奪季軍，隨即簽約TVB入行，備受關注。入行後備受公司力捧，在多部劇集中均有亮眼表現，更在《萬千星輝頒獎典禮2023》中奪得「最具潛質新人」獎項，演技備受肯定。她亦憶述當年參選最深刻是才藝表演環節，需要在水上進行，自己非常害怕滑倒，結果真的不慎滑了一下，因此大讚今屆佳麗非常厲害，能完美完成表演。
網民洗版熱議古佩玲新樣貌 意見兩極！
古佩玲的高EQ回應一出，立即在網上討論區及社交平台引起網民洗版討論，意見呈現兩極化。不少網民大讚她EQ極高，應對得體：「答得好好，好大方！」、「其實化妝影響真係好大，唔明有咩好嘈。」、「自信嘅女人最靚，支持Kelly！」、「比起個樣，我更欣賞佢嘅態度。」但亦有網民繼續抱持懷疑態度，認為她迴避了核心問題：「個鼻同下巴真係唔同咗樣…」、「雖然答得好，但都係冇正面否認。」、「同初出道個樣差好遠。」看來關於她容貌的討論，短時間內仍會是網民的熱門話題。