古佩玲不屑加入《魔音女團》獨自升級！吊帶裙仙氣照+火辣熱舞反差惹熱議
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無綫小花古佩玲（Kelly）近日連環出招，先分享Kpop熱舞片段，再以白色吊帶裙散發仙氣，反差之大令網民直呼「根本唔需要加入任何女團」。當TVB仍在熱播《魔音女團》時，古佩玲卻以一己之力證明，真正有實力的人從來不需要靠團體加持，獨自升級照樣殺出一條血路。
古佩玲白色吊帶裙仙氣逼人 全身白到透光
天氣回暖，古佩玲率先為網民送上一輯換季新照，相中她身穿白色吊帶裙走到戶外，在陽光底下拍照。向來皮膚極好的她，在驕陽照射下全身膚色白得徹底，看似有點透光感，突出她淺啡色眼珠，長髮披肩配上楚楚可憐的眼神，猶如鄰家女孩般令人我見猶憐。她更配文寫道：「準備迎接美好的夏天~ 慢慢來，好好生活，好好享受，萬物可愛，人間值得，不慌不忙，向陽生長，平安順心，就是最好的狀態。」網民大讚她很美兼甚具氣質，紛紛留言表示被仙氣擊中。
激罕熱舞片段曝光 一改甜美形象走高冷路線
不過最令人驚喜的是，古佩玲早前於社交平台分享了兩段舞蹈短片，一改平日的鄰家女孩風格，以健康又性感的Kpop舞姿示人。片中她穿上桃紅色露肩上衣配搭運動短褲，造型簡約卻將修長身型與健康線條完全突顯出來。今次古佩玲全程收起招牌笑容，走高冷路線，配合節奏感強勁的音樂，每個動作都顯得流暢有力，表情管理做到十足，展現出截然不同的專業氣息。
網民盛讚有女團成員風采 根本不屑加入「魔音女團」
這段短片發布後隨即吸引大量粉絲留言，大讚古佩玲的可塑性比想像中高，整體形象更有星味，駕馭成熟又充滿女性魅力的風格完全不在話下。有網民直言她「根本有女團成員風采」，更有人指當電視圈近期不斷傳出女團質素參差的爭議時，古佩玲卻以個人實力證明自己毋須依靠任何團體包裝，獨自一人已經能夠交出專業級水準的表演，實力與顏值兼備，完全是「一個人就係一個團」的級別。
古佩玲從純欲到火辣反差感成最大賣點
從白色吊帶裙的清純仙氣，到桃紅露肩上衣的火辣舞姬，古佩玲短短數日內展現出極端的反差魅力，令不少網民重新認識這位無綫小花的多面性。有粉絲形容她「上一秒係仙女，下一秒係女王」，亦有人留言表示「Kelly根本唔使加入咩女團，自己一個已經夠曬睇」、「呢個反差感太犯規」，認為她正以自己的節奏穩步升級，未來發展潛力不可限量。
圖片來源：kellyyygu_資料或影片來源：原文刊於新假期