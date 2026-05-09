古佩玲不屑加入《魔音女團》獨自升級！吊帶裙仙氣照+火辣熱舞反差惹熱議

無綫小花古佩玲（Kelly）近日連環出招，先分享Kpop熱舞片段，再以白色吊帶裙散發仙氣，反差之大令網民直呼「根本唔需要加入任何女團」。當TVB仍在熱播《魔音女團》時，古佩玲卻以一己之力證明，真正有實力的人從來不需要靠團體加持，獨自升級照樣殺出一條血路。