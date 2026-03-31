古天樂愚人節疑推新歌 歌名超特別 網民興奮爆燈：係唔係會再有跳唱歌！

古天樂竟然在愚人節前夕突然出新歌！今日中午12點，商業電台903率先全球首播疑似古天樂最新作品《世紀大騙局》，瞬間引爆全城熱議！這位叱咤樂壇我最喜愛男歌手時隔多月再有新作面世，更令人意外的是選在愚人節前一日公開，網民都紛紛表示好期待！