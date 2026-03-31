古天樂愚人節疑推新歌 歌名超特別 網民興奮爆燈：係唔係會再有跳唱歌！
古天樂903首播新歌網民瘋狂期待
《世紀大騙局》今日中午在903正式首播後，古天樂隨即在社交平台留言回應粉絲：「有冇人聽咗！想唔想再聽！」短短一句話已經令網民興奮不已。根據KKBOX的新歌預告顯示，明天愚人節4月1日將會有這首《世紀大騙局》正式推出，不過歌手就神秘地用🤡表情符號作代替。這個特別安排令網民更加期待，紛紛猜測古天樂是否又有什麼驚喜企劃。
網民熱烈回應古天樂重返樂壇
新歌首播後，網民反應相當熱烈，留言區瞬間被洗版。有網民興奮留言：「古老細重返樂壇🤯」，另有粉絲激動表示：「真係真係真係真係🥺 Daddy🐈⬛ 繼續呃我哋啦！真係世紀大騙局🤤 喺呢個騙局入面為所欲為啦！🤭」可見古仔的音樂魅力依然無法擋。更有網民好奇問道：「係咪計今期流行之後再有跳唱歌🤩」。
古天樂情人節剛推新碟
古天樂入行逾30年，演過無數經典角色，亦得過無數電影獎項，不過要數最震驚粉絲的，應該是曾經揚威《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，獲得全港歌迷投選為「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」。今年情人節，這位我最喜愛男歌手更時隔23年推出新專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》，不單在情人節當日面世，專輯更在日本Tower Records作預售，認真不得了。精選專輯集合了古天樂歷年來經典金曲，包括《男朋友》、《今期流行》、《天真》等代表作，一次過網羅25年來的音樂作品。
愚人節新歌添神秘感 網民表示估佢唔到
今次《世紀大騙局》選在愚人節前夕首播，再在愚人節正日推出，時機選擇相當有心思。歌名本身已經充滿話題性，加上用🤡符號代替更添神秘感，令網民猜測連連。有粉絲留言：「真係估佢唔到」。再配合之前情人節推出的精選專輯，古天樂今年在樂壇的動作頻頻，令人期待他會否有更多音樂企劃。網民普遍對這首新歌抱有極高期待，紛紛表示會密切留意明日的正式發布。
重溫古天樂25年前慘成「失業歌手」真相！一句暗示未放棄歌手夢
回望2001年華星唱片突然倒閉，當時正值《尋秦記》開播的古天樂瞬間淪為「失業歌手」，誰料到25年後他竟能推出橫跨四分一世紀的精選大碟，更破天荒打破各大版權界限，集齊十首代表作一次過呈現給樂迷。
古天樂25年前慘成失業歌手 華星倒閉突遭解約
時光倒流至2001年，正值《尋秦記》開播同年，屹立歌壇30年的華星唱片公司因經濟不景氣宣布解散，令剛與華星續約兩年的古天樂瞬間變成「失業歌手」。當時遠在日本拍廣告的他事前毫不知情，前一晚還在日本與影迷慶祝生日，翌日卻收到唱片公司倒閉的震撼消息。他推出的新專輯《樂天》竟成為華星的絕唱，專輯命名「樂天」但樂壇前景卻毫不樂觀。古天樂當時回應事件時表示：「唔會衡量佢係一件好事定壞事，但結業肯定唔係一件好事，因為好多人失業，對於我來說，係減輕了我工作量，因為以前拍緊戲，就突然被通知一個月後要去登台唱歌，會很大壓力，又要排舞等等。」他又講到：「但如果你問我會唔會再唱歌，我一定會！」
精選專輯橫跨25年 十首金曲一次過網羅
如今古天樂宣布推出首張個人精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》，將於2月14日情人節正式面世，充滿賀年氣氛的型爆宣傳照及唱片封套已全面曝光。這張精選專輯集合了古天樂歷年來的經典金曲，包括《男朋友》、《今期流行》、《天真》、《像我這種男人》、《吻得到 愛不到》、《Mr. Cool》等膾炙人口的作品。更難得的是專輯打破各大單位的版權界限，全碟十首歌曲由古生親自挑選，母帶處理更特別在英國進行，務求為樂迷呈現最高質素的音樂體驗。
古天樂重唱天命最高 25年後篡改集體回憶
最令人期待的是引發全城曼德拉效應的《天命最高》，項少龍早前趕返現代再進錄音室，以「原汁原味」重新灌錄這個新版本。更有趣的是，古天樂將多年前一直唱錯的「亂局亦一樣人定」，改以原裝正版歌詞「亂局亦一樣入定」重唱一次，25年後來一次集體回憶篡改。專輯還收錄了與劉德華為《掃毒2天地對決》破天荒合唱的主題曲《兄弟不懷疑》，以及向張國榮致敬、與古巨基合唱的《當年情》，還有偕林峯為《尋秦記》唱出的合唱版《天命最高》。
古天樂首推黑膠專輯 兩款封套限量發行
古天樂先後勇奪視帝、影帝殊榮，又曾揚威「2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」獲歌迷投選為「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，同年與謝安琪合唱的《(一個男人)一個女人和浴室》更廣獲推崇揚威頒獎禮。為隆重其事，《天命最高 BACK TO THE PAST》的宣傳攻勢已告展開，古天樂將為專輯舉辦簽名會活動。唱片除以實體CD上架外，還同時有黑膠（彩膠）應市，是古生首次推出的黑膠專輯唱片，會以兩款封套限量發行，粉絲絕對值得紀念珍藏。正如碟名「BACK TO THE PAST」，回望多年來的歌唱生涯，古天樂早前在公開場合上透露：「不排除再會開金口唱歌！」雖然尚未有出新歌企劃，但精選專輯一次過網羅25年來的代表作，下星期將開始接受預訂。