古天樂新女靠長腿搶鏡 視娜姐為目標攻影壇

古天樂旗下的電影公司天下一，早前舉行春茗順道慶祝公司成立十周年，全公司旗下藝人盡出，其中有位女新人，雖然在大合照時隱藏在人群之中，但卻憑白滑長腿兼靚樣而成功搶鏡，原來她正是天下一新簽為旗下的26歲新人何天嵐（Wren Ho），當日以全白造型亮相，更獲古生捉緊手臂合照加持！