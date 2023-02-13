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古天樂新女靠長腿搶鏡 視娜姐為目標攻影壇

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古天樂旗下的電影公司天下一，早前舉行春茗順道慶祝公司成立十周年，全公司旗下藝人盡出，其中有位女新人，雖然在大合照時隱藏在人群之中，但卻憑白滑長腿兼靚樣而成功搶鏡，原來她正是天下一新簽為旗下的26歲新人何天嵐（Wren Ho），當日以全白造型亮相，更獲古生捉緊手臂合照加持！

古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 天下一的新人何天嵐幸獲老闆古天樂合照加持，有望來年有更多發展機會。
天下一的新人何天嵐幸獲老闆古天樂合照加持，有望來年有更多發展機會。（圖片來源：[email protected]_hoo）
古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 早前何天嵐與陳靜齊齊為謝高晉的MV《謝絕關心》演出，三人難得在天下一春茗聚頭。
早前何天嵐與陳靜齊齊為謝高晉的MV《謝絕關心》演出，三人難得在天下一春茗聚頭。（圖片來源：[email protected]_hoo）
古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 以40吋長腿成為賣點的何天嵐，春茗當晚同樣以曬腿造型示人。
以40吋長腿成為賣點的何天嵐，春茗當晚同樣以曬腿造型示人。（圖片來源：[email protected]_hoo）
古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 網民對何天嵐的美貌與身材十分之雀躍。
網民對何天嵐的美貌與身材十分之雀躍。（圖片來源：[email protected]_hoo）

轉投天下一即接首部電影

2020年出道的何天嵐，除了靚女之外，最煞食的地方，卻是173身高兼40吋零死角長腿！本身以model工作為主的Wren，曾加盟臻世娛樂成為施匡翹與謝高晉的師妹，不過以古天樂及張家輝為偶像的Wren，一心想在影壇發展，去年初轉投天下一之後，可謂夢想成真的第一步，甫加盟更已有機會接演首部電影！

古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 早前何天嵐就趁新電影開拍前，到了泰國芭堤雅旅行，更大晒泳裝照。
早前何天嵐就趁新電影開拍前，到了泰國芭堤雅旅行，更大晒泳裝照。（圖片來源：[email protected]_hoo）
古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 有前有後的何天嵐，晒出完美蜜桃臀。
有前有後的何天嵐，晒出完美蜜桃臀。（圖片來源：[email protected]_hoo）
古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 何天嵐某些角度有點似薛凱琪。
何天嵐某些角度有點似薛凱琪。（圖片來源：[email protected]_hoo）

欣賞周秀娜視為發奮目標

原來Wren本身也沒想過入行，她早前接受傳媒訪問時就提過，自己是因模特兒朋友邀請一同拍照，而開始了模特兒之路，更越來越發覺自己喜愛鏡頭，於是在更多廣告與MV中演出，因此她對周秀娜由模特兒慢慢轉型至演員的經歷最為欣賞，如今可以成為同公司藝人，Wren更希望可以步師姐後塵，一步一步向影壇進發。

古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 初出道時主要換任模特兒的Wren，已靠一雙長腿打天下。
初出道時主要換任模特兒的Wren，已靠一雙長腿打天下。（圖片來源：[email protected]_hoo）
古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 在Wren的IG中發現她不少晒美腿相。
在Wren的IG中發現她不少晒美腿相。（圖片來源：[email protected]_hoo）
古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 Wren露玉背同樣性感迷人。
Wren露玉背同樣性感迷人。（圖片來源：[email protected]_hoo）
古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 Wren雖然已經26歲，但仍充滿少女心。
Wren雖然已經26歲，但仍充滿少女心。（圖片來源：[email protected]_hoo）
古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 何天嵐眼神也殺死人。
何天嵐眼神也殺死人。（圖片來源：[email protected]_hoo）
古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 長腿是Wren的必殺技，幾乎百發百中。
長腿是Wren的必殺技，幾乎百發百中。（圖片來源：[email protected]_hoo）

MV女主角到ViuTV分享鬼故

Wren過去兩年也不乏演出機會，除了在謝高晉的《謝絕關心》及《生死決》中擔任MV女主角之外，亦曾於網劇《5大男朋友出軌徵兆》的單元擔演女主角。又在網上節目《Girl’s 傾》擔任主持，早前更上ViuTV節目《晚吹：總有一瓣喺左近》分享自己去澳門玩時，遇到的靈異經歷，出鏡機會越來越多！

古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 何天嵐曾為謝高晉兩首MV擔任女主角，其中《一對愛害人Love & Hate》更有床戲。
何天嵐曾為謝高晉兩首MV擔任女主角，其中《一對愛害人Love & Hate》更有床戲。（圖片來源：《一對受害人 𝐋𝐨𝐯𝐞 & 𝐇𝐚𝐭𝐞》MV截圖）
古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 何天嵐早前上ViuTV節目《總有一隻喺左近》大談自己的靈異經歷。
何天嵐早前上ViuTV節目《總有一隻喺左近》大談自己的靈異經歷。（圖片來源：ViuTV圖片）

靚樣曾入圍百大美人候選 網友討論美腿

早前Wren獲提名成為香港代表之一參加美國網站TC Candler的百大美女選舉，不過最終未有入圍，不過網民也有留意到這位天下一新人，更在連登開Post留言討論她的長腿，雖然她的樣貌未去到驚為天人的地步，更有人留言指她似施匡翹，但也吸引不少網民FF希望成為其男友。

古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 Wren曾殺入去年百大美人榜的提名名單之中。
Wren曾殺入去年百大美人榜的提名名單之中。（圖片來源：[email protected]_hoo）
古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 網民對何天嵐的長腿反應十分熱烈。
網民對何天嵐的長腿反應十分熱烈。（圖片來源：連登討論區）
古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 不少網民認為何天嵐的外貌與施匡翹有幾分相似。
不少網民認為何天嵐的外貌與施匡翹有幾分相似。（圖片來源：連登討論區）
古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 更有不少網民想要何天嵐做女朋友。
更有不少網民想要何天嵐做女朋友。（圖片來源：連登討論區）

擇偶條件要陽光男孩 自認愛撒嬌

Wren本身是射手座女生，比較崇尚與伴侶互相有更多空間，她早前接受訪問時提到擇偶條件，理想型的男友是穩重、開朗陽光類型，更直言自己喜歡偶爾撒嬌，又鍾意男朋友氹，未知網友會否覺得自己合條件呢？

古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 何天嵐自認是個愛撒嬌的女朋友。
何天嵐自認是個愛撒嬌的女朋友。（圖片來源：[email protected]_hoo）
古天樂 何天嵐 天下一 pltc11 何天嵐的理想男友是充滿陽光氣息的男孩，未知她現時找到了沒有。
何天嵐的理想男友是充滿陽光氣息的男孩，未知她現時找到了沒有。（圖片來源：[email protected]_hoo）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

情人節有什麼好去處推介？

情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！

圖片來源：[email protected]_hoo、ViuTV圖片、[email protected]資料或影片來源：《一對受害人 𝐋𝐨𝐯𝐞 & 𝐇𝐚𝐭𝐞》MV

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