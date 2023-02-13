古天樂新女靠長腿搶鏡 視娜姐為目標攻影壇
轉投天下一即接首部電影
2020年出道的何天嵐，除了靚女之外，最煞食的地方，卻是173身高兼40吋零死角長腿！本身以model工作為主的Wren，曾加盟臻世娛樂成為施匡翹與謝高晉的師妹，不過以古天樂及張家輝為偶像的Wren，一心想在影壇發展，去年初轉投天下一之後，可謂夢想成真的第一步，甫加盟更已有機會接演首部電影！
欣賞周秀娜視為發奮目標
原來Wren本身也沒想過入行，她早前接受傳媒訪問時就提過，自己是因模特兒朋友邀請一同拍照，而開始了模特兒之路，更越來越發覺自己喜愛鏡頭，於是在更多廣告與MV中演出，因此她對周秀娜由模特兒慢慢轉型至演員的經歷最為欣賞，如今可以成為同公司藝人，Wren更希望可以步師姐後塵，一步一步向影壇進發。
MV女主角到ViuTV分享鬼故
Wren過去兩年也不乏演出機會，除了在謝高晉的《謝絕關心》及《生死決》中擔任MV女主角之外，亦曾於網劇《5大男朋友出軌徵兆》的單元擔演女主角。又在網上節目《Girl’s 傾》擔任主持，早前更上ViuTV節目《晚吹：總有一瓣喺左近》分享自己去澳門玩時，遇到的靈異經歷，出鏡機會越來越多！
靚樣曾入圍百大美人候選 網友討論美腿
早前Wren獲提名成為香港代表之一參加美國網站TC Candler的百大美女選舉，不過最終未有入圍，不過網民也有留意到這位天下一新人，更在連登開Post留言討論她的長腿，雖然她的樣貌未去到驚為天人的地步，更有人留言指她似施匡翹，但也吸引不少網民FF希望成為其男友。
擇偶條件要陽光男孩 自認愛撒嬌
Wren本身是射手座女生，比較崇尚與伴侶互相有更多空間，她早前接受訪問時提到擇偶條件，理想型的男友是穩重、開朗陽光類型，更直言自己喜歡偶爾撒嬌，又鍾意男朋友氹，未知網友會否覺得自己合條件呢？
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
情人節有什麼好去處推介？
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